Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rakka Iszlám Állam SDF WSJ Szíria

Újra feléledt az Iszlám Állam Szíriában

2025. október 23. 18:42

Alig egy évvel Aszad bukása után újra erősödni kezd az iszlamista terrorszervezet. Az új vezetés ugyanis nem uralja az ország egész területét.

2025. október 23. 18:42
null

Az Iszlám Állam militánsai augusztus végéig 117 támadást hajtottak végre Szíria északkeleti részén, ami messze meghaladja a 2024-es év egészében elkövetett 73 támadást – írja a Wall Street Journal. 

A támadások többsége Deir Ezzour tartományban történt, egy sivatagi régióban, ahol az ország becslések szerint 3000 iszlamista harcosának többsége él.

„Az amerikai erők kivonulása inspirálja a Daesh-t” – mondta Goran Tel Tamir, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) egyik regionális parancsnoka a WSJ riporterének, az Iszlám Állam arab rövidítését használva. „Látjuk, hogy egyre több támadást indítanak ellenünk. Egyre több panasz érkezik az emberektől. Ez nehéz helyzetbe hoz minket.

Az Iszlám Állam az iraki káoszban jött létre az amerikai invázió után 2003-ban, és kihasználta a szíriai arab tavasz által kiváltott instabilitást, hogy hatalmas területeket hódítson meg. 2014-ben kalifátust hirdetett, és csúcspontján 8-12 millió embert irányított. 2017-ben az amerikai koalíciós erők és az SDF Szír Demokratikus Erők kiszorították az Iszlám Államot fővárosából, Rakkából, és a maradékot visszavonulásra kényszerítette Deir Ezzour tartományba. Hajinban és más városokban vívott nagy csaták után több ezer Iszlám Állam harcos és családtagjaik megadták magukat.

Több ezer ember még mindig a térség fogolytáboraiban ül. 

Mások beolvadtak a szimpatizáló, konzervatív szunnita arab közösségekbe, és megpróbálják újjáépíteni életüket. 

Míg az Iszlám Állam beássa magát, az Egyesült Államok visszavonul. Április óta az Egyesült Államok kivonta Szíriából a 2000 amerikai katona közül körülbelül 500-at, és több bázist bezárt, vagy átadott az SDF-nek, amely Szíria északkeleti részét ellenőrzi. A Pentagon szerint a következő hónapokban a katonák száma 1000 alá csökkenhet. A csapatok visszavonása főként Szíria keleti részén, különösen Deir Ezzourban történt.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gaz_pacho
2025. október 23. 19:50
Amíg szar van, légy is lesz !
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 23. 19:38
Több muzulmán több terror
Válasz erre
0
0
Menő manó
2025. október 23. 19:29
Az angol titkosszolgálat és a nyugati nagyhatalmak állhatnak emögött és az orosz hadsereget akarják lekötni ezzel, így ukrajna levegőhöz jutna szerintük. A nyugat újabb területeket akar elrabolni az oroszoktól, nyersanyagot akar potom áron megkaparintani kártérítés címén. Nem fog sikerülni, ezzel nem számolnak a forgatókönyvekben.
Válasz erre
0
0
davide
2025. október 23. 19:00
A mostani vezetés maga az iszlám állam, ti nagytudásúak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!