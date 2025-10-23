Újra feléledt az Iszlám Állam Szíriában

Az Iszlám Állam militánsai augusztus végéig 117 támadást hajtottak végre Szíria északkeleti részén, ami messze meghaladja a 2024-es év egészében elkövetett 73 támadást – írja a Wall Street Journal.

A támadások többsége Deir Ezzour tartományban történt, egy sivatagi régióban, ahol az ország becslések szerint 3000 iszlamista harcosának többsége él.

„Az amerikai erők kivonulása inspirálja a Daesh-t” – mondta Goran Tel Tamir, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) egyik regionális parancsnoka a WSJ riporterének, az Iszlám Állam arab rövidítését használva. „Látjuk, hogy egyre több támadást indítanak ellenünk. Egyre több panasz érkezik az emberektől. Ez nehéz helyzetbe hoz minket.”

Az Iszlám Állam az iraki káoszban jött létre az amerikai invázió után 2003-ban, és kihasználta a szíriai arab tavasz által kiváltott instabilitást, hogy hatalmas területeket hódítson meg. 2014-ben kalifátust hirdetett, és csúcspontján 8-12 millió embert irányított. 2017-ben az amerikai koalíciós erők és az SDF Szír Demokratikus Erők kiszorították az Iszlám Államot fővárosából, Rakkából, és a maradékot visszavonulásra kényszerítette Deir Ezzour tartományba. Hajinban és más városokban vívott nagy csaták után több ezer Iszlám Állam harcos és családtagjaik megadták magukat.