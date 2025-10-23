Újra feléledt az Iszlám Állam Szíriában

Szíria ketyegő bomba: „Ha a kurdok kiválnának, az rémálom lenne Törökországnak” – szakértő a Mandinernek!
Aggódnak a szír demokrácia miatt, de az az igazság, hogy egyelőre az is kérdéses, egyben marad-e egyáltalán az ország.
Alig egy évvel Aszad bukása után újra erősödni kezd az iszlamista terrorszervezet. Az új vezetés ugyanis nem uralja az ország egész területét.
Az Iszlám Állam militánsai augusztus végéig 117 támadást hajtottak végre Szíria északkeleti részén, ami messze meghaladja a 2024-es év egészében elkövetett 73 támadást – írja a Wall Street Journal.
A támadások többsége Deir Ezzour tartományban történt, egy sivatagi régióban, ahol az ország becslések szerint 3000 iszlamista harcosának többsége él.
„Az amerikai erők kivonulása inspirálja a Daesh-t” – mondta Goran Tel Tamir, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) egyik regionális parancsnoka a WSJ riporterének, az Iszlám Állam arab rövidítését használva. „Látjuk, hogy egyre több támadást indítanak ellenünk. Egyre több panasz érkezik az emberektől. Ez nehéz helyzetbe hoz minket.”
Az Iszlám Állam az iraki káoszban jött létre az amerikai invázió után 2003-ban, és kihasználta a szíriai arab tavasz által kiváltott instabilitást, hogy hatalmas területeket hódítson meg. 2014-ben kalifátust hirdetett, és csúcspontján 8-12 millió embert irányított. 2017-ben az amerikai koalíciós erők és az SDF Szír Demokratikus Erők kiszorították az Iszlám Államot fővárosából, Rakkából, és a maradékot visszavonulásra kényszerítette Deir Ezzour tartományba. Hajinban és más városokban vívott nagy csaták után több ezer Iszlám Állam harcos és családtagjaik megadták magukat.
Több ezer ember még mindig a térség fogolytáboraiban ül.
Mások beolvadtak a szimpatizáló, konzervatív szunnita arab közösségekbe, és megpróbálják újjáépíteni életüket.
Míg az Iszlám Állam beássa magát, az Egyesült Államok visszavonul. Április óta az Egyesült Államok kivonta Szíriából a 2000 amerikai katona közül körülbelül 500-at, és több bázist bezárt, vagy átadott az SDF-nek, amely Szíria északkeleti részét ellenőrzi. A Pentagon szerint a következő hónapokban a katonák száma 1000 alá csökkenhet. A csapatok visszavonása főként Szíria keleti részén, különösen Deir Ezzourban történt.
