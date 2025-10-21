Ft
létesítmény szabotázsakció kémkedés katonaság

Donald Tusk rettegve jelentette be: nyolc támadást indítottak a lengyel katonai létesítmények ellen

2025. október 21. 11:54

A nyomozás során kiderült, hogy a támadók szabotázshoz szükséges eszközöket készítettek elő.

2025. október 21. 11:54
null

Szabotázsakciók előkészítése miatt nyolc gyanúsítottat vett őrizetbe az utóbbi napokban a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő kedden az X-en.

Az őrizetbe vételekre országszerte több helyen került sor az ABW és más szolgálatok együttműködésében, az ügyben további operatív intézkedések vannak folyamatban 

– írta Tusk.

Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter később az X-en kifejtette: az ügy katonai létesítmények és a stratégiai infrastruktúra elemeinek felderítését, szabotázsakciók végrehajtásához szükséges eszközök előkészítését és támadások „közvetlen megvalósítását” érinti.

Marcin Kierwinski belügyminiszter a Radio Zet kereskedelmi csatornának nyilatkozva elmondta: „Fel kell készülni egyre több ilyen típusú incidensre”, több hónapja érzékelhető a stratégiai infrastruktúra iránti „erőteljesebb érdeklődés” Lengyelországban, az illetékes szervek azonban „folyamatosan semlegesítik ezeket a fenyegetéseket”.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

nyafika
2025. október 21. 12:47
Addíg kiáltasz farkast, mígnem az Oroszok tényleg rád rúgják az ólajtót!
Válasz erre
3
0
nyafika
2025. október 21. 12:46
Hogyne bazdmeg! Téged meg gyíkká voltoztatott Putyin...vagy Trump...vagy Orbán?
Válasz erre
2
0
bszakonyi
2025. október 21. 12:45
Mi ez? Hát Tuskó elvtársat már senki sem akarja megölni? Tuskó elvtárs egy senki?
Válasz erre
4
0
Szamóca bácsi
2025. október 21. 12:44
mi más lehetne az igazság? Orbán-Putyin-Trump
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!