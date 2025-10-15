Ft
Mike Johnson hamász tüntetés Amerika Donald Trump usa

Amerikában országos tüntetéseket szerveznek a hétvégén Trump ellen

2025. október 15. 21:48

Több republikánus képviselő Antifa és Hamász-párti aktivistákat sejt a háttérben. A „No Kings” tüntetések mindkét oldal szerint egyre megosztottabbá teszik a társadalmat.

2025. október 15. 21:48
Október 18-án az Egyesült Államokban országszerte tüntetéseket szerveznek a Trump-adminisztráció ellen. A szombati demonstrációs hullám a „No Kings” tüntetéssorozat része, amelyet először júniusban tartottak meg, tiltakozásul a Donald Trump második ciklusában hozott intézkedések ellen.

tüntetés
Több republikánus képviselő attól fél, hogy Hamász-párti és Antifa-aktivisták állnak a tüntetések hátterében
Forrás: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / ANP via AFP

Az Axios beszámolója szerint az USA mind az 50 tagállamában összesen több mint 2500 megmozdulást terveznek, több millió résztvevővel számolva. A tüntetések apropója a kormányzati leállás, valamint az, hogy az elnök több, demokrata vezetésű nagyvárost célba vett, és a helyi bűnözés visszaszorítására több helyen is bevetette a Nemzeti Gárdát — amit sok demokrata politikus alkotmányellenesnek tart.

Ezt is ajánljuk a témában

„Több millió ember félreérthetetlen és egyértelmű üzenetet fog küldeni az ország vezetésének: mindannyian egyenlőek vagyunk, és nem hagyjuk, hogy az országot megfélemlítéssel és erővel irányítsák” – írták a szervezők közleményükben.

A republikánus képviselők ugyanakkor élesen kritizálják a demokratákat, akik szerintük politikai megfontolásból bátorítják a tüntetőket, és eszközként használják őket. A Fehér Ház úgy kommentálta a megmozdulások hírét, hogy

 a baloldali tüntetők „egy alternatív valóságban élnek”

ugyanakkor figyelmeztetett: az erőszakot nem fogják eltűrni.

Antifa és Hamász-párti aktivisták lehetnek a tüntetés szervezői

Mike Johnson, a képviselőház elnöke több republikánus párttársával együtt radikális baloldali csoportokat sejt a háttérben. Johnson a Fox News műsorában arról beszélt, hogy szerinte 

„Hamász-párti és Antifa-aktivisták” lehetnek a szervezők,

 és nem másról van szó, mint egy „Amerika-ellenes gyűlölettüntetésről”.

Az Axios nem foglal állást sem a tüntetők, sem az őket bírálók oldalán, de megjegyzi, hogy a „No Kings” megmozdulások következtében az amerikai társadalom egyre megosztottabbá válik — ami hosszú távon nem vezet jóra.

Nyitókép: Dominic Gwinn / Middle East Images / Middle East Images via AFP

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2025. október 15. 22:15
mindannyian egyenlőek vagyunk, és nem hagyjuk, hogy az országot megfélemlítéssel és erővel irányítsák” – írták az antifás terroristák. Bort iszik s vizet prédikál. Pont egy mocskos, aljas, sunyi terrorista lázad az erőszak ellen??? 🤔🤔🤔 Amelyek sunyin, hátulról, felfegyverkezve támadnak normális emberekre. Képmutatás, nem kicsit. Tükörbe tud nézni a mocsok fajtája? Nem. Nincs az a tükör, ami kibírná.
Válasz erre
4
0
nempolitizalok-0
2025. október 15. 21:57
Itt milyen KONKRÉT intézkedések vannak az antifa ellen? Mert úgy néz ki, semmilyenek. vagy csak nem venni észre?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!