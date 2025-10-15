Amerikában országos tüntetéseket szerveznek a hétvégén Trump ellen

Október 18-án az Egyesült Államokban országszerte tüntetéseket szerveznek a Trump-adminisztráció ellen. A szombati demonstrációs hullám a „No Kings” tüntetéssorozat része, amelyet először júniusban tartottak meg, tiltakozásul a Donald Trump második ciklusában hozott intézkedések ellen.

Több republikánus képviselő attól fél, hogy Hamász-párti és Antifa-aktivisták állnak a tüntetések hátterében

Forrás: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / ANP via AFP

Az Axios beszámolója szerint az USA mind az 50 tagállamában összesen több mint 2500 megmozdulást terveznek, több millió résztvevővel számolva. A tüntetések apropója a kormányzati leállás, valamint az, hogy az elnök több, demokrata vezetésű nagyvárost célba vett, és a helyi bűnözés visszaszorítására több helyen is bevetette a Nemzeti Gárdát — amit sok demokrata politikus alkotmányellenesnek tart.