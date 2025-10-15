Amerikában országos tüntetéseket szerveznek a hétvégén Trump ellen

Kitört a káosz Chicagóban – Trump háromszáz gárdistát vezényelt a városba
Trump hadat üzent a törvénytelenségnek.
Több republikánus képviselő Antifa és Hamász-párti aktivistákat sejt a háttérben. A „No Kings” tüntetések mindkét oldal szerint egyre megosztottabbá teszik a társadalmat.
Október 18-án az Egyesült Államokban országszerte tüntetéseket szerveznek a Trump-adminisztráció ellen. A szombati demonstrációs hullám a „No Kings” tüntetéssorozat része, amelyet először júniusban tartottak meg, tiltakozásul a Donald Trump második ciklusában hozott intézkedések ellen.
Az Axios beszámolója szerint az USA mind az 50 tagállamában összesen több mint 2500 megmozdulást terveznek, több millió résztvevővel számolva. A tüntetések apropója a kormányzati leállás, valamint az, hogy az elnök több, demokrata vezetésű nagyvárost célba vett, és a helyi bűnözés visszaszorítására több helyen is bevetette a Nemzeti Gárdát — amit sok demokrata politikus alkotmányellenesnek tart.
„Több millió ember félreérthetetlen és egyértelmű üzenetet fog küldeni az ország vezetésének: mindannyian egyenlőek vagyunk, és nem hagyjuk, hogy az országot megfélemlítéssel és erővel irányítsák” – írták a szervezők közleményükben.
A republikánus képviselők ugyanakkor élesen kritizálják a demokratákat, akik szerintük politikai megfontolásból bátorítják a tüntetőket, és eszközként használják őket. A Fehér Ház úgy kommentálta a megmozdulások hírét, hogy
a baloldali tüntetők „egy alternatív valóságban élnek”,
ugyanakkor figyelmeztetett: az erőszakot nem fogják eltűrni.
Mike Johnson, a képviselőház elnöke több republikánus párttársával együtt radikális baloldali csoportokat sejt a háttérben. Johnson a Fox News műsorában arról beszélt, hogy szerinte
„Hamász-párti és Antifa-aktivisták” lehetnek a szervezők,
és nem másról van szó, mint egy „Amerika-ellenes gyűlölettüntetésről”.
Az Axios nem foglal állást sem a tüntetők, sem az őket bírálók oldalán, de megjegyzi, hogy a „No Kings” megmozdulások következtében az amerikai társadalom egyre megosztottabbá válik — ami hosszú távon nem vezet jóra.
