Trump mindent megtesz majd Kína visszaszorításáért – és ezt Európában is érezni fogjuk

Megszólalt Schiffer: botrány a Nobel-díj
Nincs megelégedve az ügyvéd. Nagyon nincs.
Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok fővárosa látványosan átalakult, az utcáktól a tárgyalótermek véleményklímájáig.
Miközben a felszínen a közbiztonság javítása zajlik egy Donald Trumppal ellenséges városban, az amerikai döntéshozói körökben egy sokkal nagyobb, globális harcra fókuszálnak: Kína visszaszorítására, amely minden más külpolitikai kérdést felülír.
Washington Trump nyolc hónapos elnöksége alatt szabad szemmel is látható, érzékelhető változásokon ment át. Amikor szeptember végén az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány által szervezett védelmi konferencia miatt az amerikai fővárosba utaztunk, több dolog is szembeötlött. Az egyik a Nemzeti Gárda katonáinak a jelenléte a közparkokban és a metróállomások közelében, ezzel együtt a hajléktalansátrak eltűnése a közparkokból.
Bár Trump elnöksége alatt a közbiztonság tényszerűen is romlott a fővárosban, a Nemzeti Gárda bevetéséből a helyiek politikai kérdést csinálnak. Márpedig az elnöknek Washington ellenséges terep, a szavazatok 90,28 százaléka Kamala Harrisre ment (294 ezer szavazat, szemben a Trumpra leadott 21 ezer vokssal).
2012 óta a fővárosban folyamatosan emelkedett az erőszakos bűncselekmények száma, 2023-ban harmincéves rekordot döntött, és ezzel Washington lett az USA tizennegyedik legveszélyesebb városa. A gyilkosságok száma 274 volt – összehasonlításképpen: a nagyjából két és félszer több lakost számláló Budapesten abban az évben 35 gyilkosság történt. Trump már a választási kampányában zászlajára tűzte a közbiztonság javítását, a Nemzeti Gárda idei bevetése több városban ezt a célt szolgálta. Az igaz, hogy Washingtonban már tavaly, Trump elnöksége előtt történt némi javulás a bűnözés tekintetében, de idén csak az első fél év 19 százalékos csökkenést hozott az erőszakos cselekmények számában. A Nemzeti Gárda elsősorban a közbizalmat van hivatva erősíteni, bűnüldözési jogkörei (például személyi őrizetbe vétel) nincsenek, azonban a rendvédelmi szervek aktivitása és láthatósága kimutatható összefüggésben van a bűnözés mértékével.