Trump mindent megtesz majd Kína visszaszorításáért – és ezt Európában is érezni fogjuk

Miközben a felszínen a közbiztonság javítása zajlik egy Donald Trumppal ellenséges városban, az amerikai döntéshozói körökben egy sokkal nagyobb, globális harcra fókuszálnak: Kína visszaszorítására, amely minden más külpolitikai kérdést felülír.

Washington Trump nyolc hónapos elnöksége alatt szabad szemmel is látható, érzékelhető változásokon ment át. Amikor szeptember végén az Oeco­nomus Gazdaságkutató Alapítvány által szervezett védelmi konferencia miatt az amerikai fővárosba utaztunk, több dolog is szembeötlött. Az egyik a Nemzeti Gárda katonáinak a jelenléte a közparkokban és a metróállomások közelében, ezzel együtt a hajléktalansátrak eltűnése a közparkokból.

Bár Trump elnöksége alatt a közbiztonság tényszerűen is romlott a fővárosban, a Nemzeti Gárda bevetéséből a helyiek politikai kérdést csinálnak. Márpedig az elnöknek Washington ellenséges terep, a szavazatok 90,28 szá­zaléka Kamala Harrisre ment (294 ezer szavazat, szemben a Trumpra leadott 21 ezer vokssal).

2012 óta a fővárosban folyamatosan emelkedett az erőszakos bűncselekmények száma, 2023-ban harmincéves rekordot döntött, és ezzel Washington lett az USA tizennegyedik legveszélyesebb városa. A gyilkosságok száma 274 volt – összehasonlításképpen: a nagyjából két és félszer több lakost számláló Buda­pesten abban az évben 35 gyilkosság történt. Trump már a választási kampányában zászlajára tűzte a közbiztonság javítását, a Nemzeti Gárda idei bevetése több városban ezt a célt szolgálta. Az igaz, hogy Washingtonban már tavaly, Trump elnöksége előtt történt némi javulás a bűnözés tekintetében, de idén csak az első fél év 19 százalékos csökkenést hozott az erőszakos cselekmények számában. A Nemzeti Gárda elsősorban a közbizalmat van hivatva erősíteni, bűnüldözési jogkörei (pél­dául személyi őrizetbe vétel) nincsenek, azonban a rendvédelmi szervek aktivitása és láthatósága kimutatható összefüggésben van a bűnözés mértékével.