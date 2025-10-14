Tragikus német valóság: kétszáz támadás után tartóztatták csak le az erőszakos szír bevándorlót

Csütörtökön őrizetbe vettek egy tizennégy éves szíriai bevándorló fiút, aki az elmúlt évek alatt kétszáz késeléses vagy erőszakos támadást, illetve rablást követett el Németország legészakibb tartományában, Schleswig-Holsteinben – írta meg a Remix News.

A rendőrség által Mohamad H. néven megnevezett kamaszt pénteken állították a husumi kerületi bíróság elé, ahol a fiatalkorúak bírósága három rendbeli súlyos testi sértés vádjával elfogatóparancsot adott ki ellene. A bíróságra érkezésekor készült felvételeken a fiú középső ujját mutatja a fotósoknak.

A hatóságok szerint Mohamad kilenc éve érkezett Németországba családjával,

kilencévesen kezdett el kisebb törvénysértéseket elkövetni, tizenkét éves korára pedig erőszakossá vált.

Több alkalommal is késsel támadt utcai járókelőkre, volt, hogy rendőrökre is, valamint rengeteg alkalommal kapták lopáson Husumban, Bredstedtben és Kielben.