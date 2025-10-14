Ft
Tragikus német valóság: kétszáz támadás után tartóztatták csak le az erőszakos szír bevándorlót

2025. október 14. 15:20

Ugyanis csak most lett tizennégy éves!

2025. október 14. 15:20
null

Csütörtökön őrizetbe vettek egy tizennégy éves szíriai bevándorló fiút, aki az elmúlt évek alatt kétszáz késeléses vagy erőszakos támadást, illetve rablást követett el Németország legészakibb tartományában, Schleswig-Holsteinben – írta meg a Remix News.

A rendőrség által Mohamad H. néven megnevezett kamaszt pénteken állították a husumi kerületi bíróság elé, ahol a fiatalkorúak bírósága három rendbeli súlyos testi sértés vádjával elfogatóparancsot adott ki ellene. A bíróságra érkezésekor készült felvételeken a fiú középső ujját mutatja a fotósoknak.

A hatóságok szerint Mohamad kilenc éve érkezett Németországba családjával, 

kilencévesen kezdett el kisebb törvénysértéseket elkövetni, tizenkét éves korára pedig erőszakossá vált.

Több alkalommal is késsel támadt utcai járókelőkre, volt, hogy rendőrökre is, valamint rengeteg alkalommal kapták lopáson Husumban, Bredstedtben és Kielben.

A szírek kapnak leggyorsabban német állampolgárságot, de aránytalanul magas számban jelennek meg a bűnügyi nyilvántartásokban is

A Bild információi szerint legutóbb augusztusban egy ötvenkét éves férfit próbált meg megkéselni egy vonatállomás aluljárójában, akit végül a lábán sikerült megsebesítenie. A lap úgy tudja, hogy

 a fiú tagja az úgynevezett „Heide Gang”-nek, amelynek tagjai a város vasútállomásán tartják rettegésben az embereket.

Mivel Mohamed H. idén töltötte be a büntethetőségi korhatárt jelentő tizennegyedik életévét, a hatóságok végre intézkedhettek vele szemben, és őrizetbe vehették. A fiút előzetes letartóztatásba helyezték.

A német lap felhívja a figyelmet, hogy a júniusban publikált adatok szerint a szírek mindenkinél gyorsabban juthatnak német állampolgársághoz, ugyanakkor aránytalanul magas számban jelennek meg a bűnügyi nyilvántartásokban is.

A nyitókép illusztráció,  forrása:  JENS SCHLUETER / AFP

 

Összesen 15 komment

survivor
•••
2025. október 14. 16:41 Szerkesztve
T. Péter " with 200 crimes" Nem elég ? Késes VAGY erőszakos. Az USAban egy (1) késestámadás után nincs második Lelövik. Ha nem a rendőr, akkor a megtámadott. Ici -pici nőies 0.38 assal. 5-öt bele. Smith et Wesson Mod .36
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 14. 16:37
"Egy tizennégy éves szíriai bevándorló fiút, aki az elmúlt évek alatt kétszáz késeléses vagy erőszakos támadást, illetve rablást követett el ." Ha az USAban valaki késsel támad rendőrre, helyben lelövik...
Válasz erre
0
0
Potymog
2025. október 14. 16:07
Ott sincs gyermekpszichiátria?
Válasz erre
0
0
mondeos
2025. október 14. 15:49
Eddig úgy tudtam haladáréknál már az is diszkrimináció, ha származás/nemzetiség szerint is vezetnek bűnözési statisztikát. Képzeljük el mi történne, ha nálunk is lenne ilyen!
Válasz erre
0
0
