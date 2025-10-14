Tragikus német valóság: kétszáz támadás után tartóztatták csak le az erőszakos szír bevándorlót

Ezt nem láttuk jönni: már az ukrajnai háborút is lezárná a német külügyminiszter
Ugyanis csak most lett tizennégy éves!
Csütörtökön őrizetbe vettek egy tizennégy éves szíriai bevándorló fiút, aki az elmúlt évek alatt kétszáz késeléses vagy erőszakos támadást, illetve rablást követett el Németország legészakibb tartományában, Schleswig-Holsteinben – írta meg a Remix News.
A rendőrség által Mohamad H. néven megnevezett kamaszt pénteken állították a husumi kerületi bíróság elé, ahol a fiatalkorúak bírósága három rendbeli súlyos testi sértés vádjával elfogatóparancsot adott ki ellene. A bíróságra érkezésekor készült felvételeken a fiú középső ujját mutatja a fotósoknak.
A hatóságok szerint Mohamad kilenc éve érkezett Németországba családjával,
kilencévesen kezdett el kisebb törvénysértéseket elkövetni, tizenkét éves korára pedig erőszakossá vált.
Több alkalommal is késsel támadt utcai járókelőkre, volt, hogy rendőrökre is, valamint rengeteg alkalommal kapták lopáson Husumban, Bredstedtben és Kielben.
A Bild információi szerint legutóbb augusztusban egy ötvenkét éves férfit próbált meg megkéselni egy vonatállomás aluljárójában, akit végül a lábán sikerült megsebesítenie. A lap úgy tudja, hogy
a fiú tagja az úgynevezett „Heide Gang”-nek, amelynek tagjai a város vasútállomásán tartják rettegésben az embereket.
Mivel Mohamed H. idén töltötte be a büntethetőségi korhatárt jelentő tizennegyedik életévét, a hatóságok végre intézkedhettek vele szemben, és őrizetbe vehették. A fiút előzetes letartóztatásba helyezték.
A német lap felhívja a figyelmet, hogy a júniusban publikált adatok szerint a szírek mindenkinél gyorsabban juthatnak német állampolgársághoz, ugyanakkor aránytalanul magas számban jelennek meg a bűnügyi nyilvántartásokban is.
A nyitókép illusztráció, forrása: JENS SCHLUETER / AFP