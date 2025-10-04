Tömeges lövöldözés rázta meg Svédországot – Orbán Viktor üzent a svéd miniszterelnöknek (VIDEÓ)

Tömeges lövöldözés rázta meg szombat hajnalban a svédországi Gävle belvárosát: egy fegyveres támadásban hat ember megsérült, közülük négyen továbbra is kórházban vannak – írja az Index a Dagens Nyheter svéd napilapra hivatkozva. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 13 éves fiút vettek őrizetbe, akit hat rendbeli emberölési kísérlettel és felfegyverkezve elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítanak.