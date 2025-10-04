Ft
10. 04.
szombat
belváros Svédország rendőr lövöldözések

Tömeges lövöldözés rázta meg Svédországot – Orbán Viktor üzent a svéd miniszterelnöknek (VIDEÓ)

2025. október 04. 22:48

A fegyveres támadásban hat ember megsérült, közülük négyen továbbra is kórházban vannak.

2025. október 04. 22:48
null

Tömeges lövöldözés rázta meg szombat hajnalban a svédországi Gävle belvárosát: egy fegyveres támadásban hat ember megsérült, közülük négyen továbbra is kórházban vannak – írja az Index a Dagens Nyheter svéd napilapra hivatkozva. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 13 éves fiút vettek őrizetbe, akit hat rendbeli emberölési kísérlettel és felfegyverkezve elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítanak.

A lövöldözésről szombat hajnalban, helyi idő szerint 1:48-kor érkezett bejelentés a város Kungsgatan utcájából. A rendőrök nem sokkal később a közelben elfogták a gyanúsított fiút, akit kihallgattak, majd átadtak a szociális hatóságoknak.

A rendőrség közlése szerint összesen hat ember sérült meg – köztük kiskorúak is –, négyen még kórházban vannak, két sérültet pedig már hazaengedtek.

A támadást Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta az X-oldalán:

A legmélyebb részvétem Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek és a svéd népnek a gavle-i szörnyű lövöldözés után. Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért, szüleikért és minden svédért, akik biztonságot keresnek saját közösségükben

– fogalmazott a kormányfő. 

Nyitókép forrása: UP BK NEWS X-oldala

Összesen 10 komment

Toma78
2025. október 04. 23:28
Ó bezzeg Svédország ... Remélem a buzik mellett a Tiszásokat is befogadják majd...😁🖕 Kell a friss hús a feka vikingeknek..😜.
UpSalute
2025. október 04. 23:20
Ím a csodás "svéd modell" amit minden hülye "félázsiai" magyarnak követnie kéne.
SzkeptiKUSS
2025. október 04. 23:09
Kellett ez a fricska! Sokat megengedett magának a miniszterelnökük. Kulturáltan elhelyezett "szurka".
Bitrex®
2025. október 04. 23:06
"Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért, szüleikért....." Biztos, hogy az áldozatok, sérültek ős-svédek voltak? Ha csak bandaháború, leszámolás van a háttérben, akkor minden golyó jó helyre ment.
