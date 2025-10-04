Tömeges lövöldözés rázta meg Svédországot – Orbán Viktor üzent a svéd miniszterelnöknek (VIDEÓ)

Durva leszámolás: halálos lövöldözés volt Nizzában
Az elkövetőket még keresik.
A fegyveres támadásban hat ember megsérült, közülük négyen továbbra is kórházban vannak.
Tömeges lövöldözés rázta meg szombat hajnalban a svédországi Gävle belvárosát: egy fegyveres támadásban hat ember megsérült, közülük négyen továbbra is kórházban vannak – írja az Index a Dagens Nyheter svéd napilapra hivatkozva. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 13 éves fiút vettek őrizetbe, akit hat rendbeli emberölési kísérlettel és felfegyverkezve elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elkövetőket még keresik.
A lövöldözésről szombat hajnalban, helyi idő szerint 1:48-kor érkezett bejelentés a város Kungsgatan utcájából. A rendőrök nem sokkal később a közelben elfogták a gyanúsított fiút, akit kihallgattak, majd átadtak a szociális hatóságoknak.
A rendőrség közlése szerint összesen hat ember sérült meg – köztük kiskorúak is –, négyen még kórházban vannak, két sérültet pedig már hazaengedtek.
Ezt is ajánljuk a témában
Oda a biztonságos skandináv országok mítosza.
A támadást Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta az X-oldalán:
A legmélyebb részvétem Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek és a svéd népnek a gavle-i szörnyű lövöldözés után. Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért, szüleikért és minden svédért, akik biztonságot keresnek saját közösségükben
– fogalmazott a kormányfő.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik Ulf Kristersson szerint a migráció hasznos dolog, és praktikus fegyverekkel ellátni Ukrajnát.
Nyitókép forrása: UP BK NEWS X-oldala