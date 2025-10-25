Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendőrség börtön migráns Anglia London

Sokkoló: a brit rendőrség véletlenül szabadon engedte az erőszaktevő migránst, most égen-földön keresik

2025. október 25. 13:48

Még pénzt is adtak neki.

2025. október 25. 13:48
null

A brit rendőrség kétségbeesetten próbálja elkapni azt az etiópiai migránst, akit pénteken véletlenül szabadon engedtek az essexi HM Prison Chelmsford börtönből. A harmincnyolc éves Hadush Gerberslasie Kebatut szeptemberben tizenkét hónap börtönbüntetésre ítélték egy tizennégy éves lány és több felnőtt nő ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.

A Telegraph beszámolója szerint

 a férfinak kiengedésekor 76 fontot, durván 34 ezer forintot is adtak. 

A rendőrök, amint rájöttek a hibára, azonnal keresni kezdték, de egészen szombat délelőttig nem akadtak a nyomára. Szemtanúk utoljára London utcáin látták a férfit.

A brit miniszterelnök Keir Starmer elfogadhatatlannak nevezte a rendőrök tévedését, az igazságügyi miniszter, David Lammy pedig „megdöbbent a Chelmsford-i börtönben történt téves szabadon bocsátás miatt.”

„Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, hogy megtaláljuk a férfit, és azonnali nyomozást rendeltem el” – írta a miniszter közösségi oldalán, majd hozzátette: „Kebatut bűnei miatt ki kell toloncolni az országból, nem sétálgathat szabadon az utcákon.”

Kemi Badenoch konzervatív képviselő szerint ez az eset is rávilágít a

 „Munkáspárt vezette kormány összeomlására”,

 és a tragikus migrációs válságra. Hozzátette, a deportálások továbbra sem működnek, akiket pedig nagy nehezen sikerül kiutasítani az országból, azok is visszatérnek.

„Semmi érdemleges nem történt annak érdekében, hogy megoldják a ezekben a közösségekben élő nők és lányok biztonságát fenyegető problémát” – írta, utalva arra, hogy Essexben is több migránsszálló működik.

A börtön által kiadott közlemény szerint a bűnözőt egy bevándorlási fogdába kellett volna átszállítani, hogy kiutasítsák az országból, de tévedésből szabadon engedték.

Nyitókép: X/Kemi Badenoch

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Derek Zoolander
2025. október 25. 15:03
Talán valami olyasmire akarják rávenni az embereket hogy legyen kötelező az emberek "becsippelése", mindenkit be lehessen mérni méterre pontosan, mint egy telefont.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. október 25. 14:50
"szeptemberben tizenkét hónap börtönbüntetésre ítélték egy tizennégy éves lány és több felnőtt nő ellen elkövetett szexuális erőszak miatt." Azosztigen.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. október 25. 14:30
Követett el már hasonlót királyi Al is.
Válasz erre
1
0
Takagi
2025. október 25. 14:20
Hülye brittek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!