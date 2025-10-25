Sokkoló: a brit rendőrség véletlenül szabadon engedte az erőszaktevő migránst, most égen-földön keresik

Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron
A brit rendőrség kétségbeesetten próbálja elkapni azt az etiópiai migránst, akit pénteken véletlenül szabadon engedtek az essexi HM Prison Chelmsford börtönből. A harmincnyolc éves Hadush Gerberslasie Kebatut szeptemberben tizenkét hónap börtönbüntetésre ítélték egy tizennégy éves lány és több felnőtt nő ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.
A Telegraph beszámolója szerint
a férfinak kiengedésekor 76 fontot, durván 34 ezer forintot is adtak.
A rendőrök, amint rájöttek a hibára, azonnal keresni kezdték, de egészen szombat délelőttig nem akadtak a nyomára. Szemtanúk utoljára London utcáin látták a férfit.
A brit miniszterelnök Keir Starmer elfogadhatatlannak nevezte a rendőrök tévedését, az igazságügyi miniszter, David Lammy pedig „megdöbbent a Chelmsford-i börtönben történt téves szabadon bocsátás miatt.”
„Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, hogy megtaláljuk a férfit, és azonnali nyomozást rendeltem el” – írta a miniszter közösségi oldalán, majd hozzátette: „Kebatut bűnei miatt ki kell toloncolni az országból, nem sétálgathat szabadon az utcákon.”
Kemi Badenoch konzervatív képviselő szerint ez az eset is rávilágít a
„Munkáspárt vezette kormány összeomlására”,
és a tragikus migrációs válságra. Hozzátette, a deportálások továbbra sem működnek, akiket pedig nagy nehezen sikerül kiutasítani az országból, azok is visszatérnek.
„Semmi érdemleges nem történt annak érdekében, hogy megoldják a ezekben a közösségekben élő nők és lányok biztonságát fenyegető problémát” – írta, utalva arra, hogy Essexben is több migránsszálló működik.
A börtön által kiadott közlemény szerint a bűnözőt egy bevándorlási fogdába kellett volna átszállítani, hogy kiutasítsák az országból, de tévedésből szabadon engedték.
Nyitókép: X/Kemi Badenoch