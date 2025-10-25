Sokkoló: a brit rendőrség véletlenül szabadon engedte az erőszaktevő migránst, most égen-földön keresik

A brit rendőrség kétségbeesetten próbálja elkapni azt az etiópiai migránst, akit pénteken véletlenül szabadon engedtek az essexi HM Prison Chelmsford börtönből. A harmincnyolc éves Hadush Gerberslasie Kebatut szeptemberben tizenkét hónap börtönbüntetésre ítélték egy tizennégy éves lány és több felnőtt nő ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.

A Telegraph beszámolója szerint

a férfinak kiengedésekor 76 fontot, durván 34 ezer forintot is adtak.

A rendőrök, amint rájöttek a hibára, azonnal keresni kezdték, de egészen szombat délelőttig nem akadtak a nyomára. Szemtanúk utoljára London utcáin látták a férfit.

A brit miniszterelnök Keir Starmer elfogadhatatlannak nevezte a rendőrök tévedését, az igazságügyi miniszter, David Lammy pedig „megdöbbent a Chelmsford-i börtönben történt téves szabadon bocsátás miatt.”