Másod-, de nem utolsósorban viszont van egy erős aktuál/belpolitikai dimenziója is: bizonyítja, hogy amit fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter. Ahogy a korábbi unorthodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nem csak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar.

És most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy »Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából«, hogy »elszigetelődött«, hogy »magára maradt, már senki nem veszi komolyan«. Éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket: ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme. És persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika – melynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos »sajtó« szügyig a része – tévút és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi. (Ld. ahogy Sarm es-Sejkre, úgy Budapestre sem lesz hivatalis brüsszeli vezető).