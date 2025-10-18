Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Budapesti békecsúcs Magyarország Budapest

Sajnálom, tisztás baloldal, de Orbán Viktornak megint nem igaza van, hanem igaza lesz

2025. október 18. 13:08

Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét.

2025. október 18. 13:08
null
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„Sajnálom, Tiszás baloldal, de Orbán Viktornak megint nem igaza van, hanem igaza lesz

A Budapesti Békecsúcs egyfelől és mindenekelőtt természetesen azért generációs jelentőségű, mert véget vethet a valóban orosz agresszió miatt indult, de hathatós brüsszeli »segítséggel« is globálissá eszkalált ukrajnai háborúnak: Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét.

Ezt is ajánljuk a témában

Másod-, de nem utolsósorban viszont van egy erős aktuál/belpolitikai dimenziója is: bizonyítja, hogy amit fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter. Ahogy a korábbi unorthodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nem csak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar. 

És most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy »Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából«, hogy »elszigetelődött«, hogy »magára maradt, már senki nem veszi komolyan«. Éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket: ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme. És persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika – melynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos »sajtó« szügyig a része – tévút és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi. (Ld. ahogy Sarm es-Sejkre, úgy Budapestre sem lesz hivatalis brüsszeli vezető).

És persze értem én, hogy a messiásvárásba (megint) belebolondult hazai ballib nyilvánosság kínjában már nem tud mást mondani, mint hogy »ez csak jelképes«, »semmi kézzelfogható haszna nincs« (meg persze hogy »miért nem Tomahawk van, miért vörös szőnyeg?«), de a békének, jól tudjuk, óriási kézzelfogható haszna lenne: erősödne a magyar gazdaság, csökkene az inflációs nyomás, mérséklődnének az energiaárak és megszűnne a rezsicsökkentés fenyegetettsége – hogy csak egy párat említsek. 

És hogy miért fontos a szuverenitás, az ország vezetőjenek függetlensége, hogy nem egy báb, hanem szabadon dönthet? Azért, mert a szabadság egy lehetőség: lehetőség arra, hogy a helyeset cselekedjük.

Magyarország most éppen ezt teszi.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. október 18. 15:52
Miklós,segítek,ez egy egyszerű Tomahawk-hatás…. Megint az időt húzza ez a szarházi kágébés háborús tömeggyilkos, Bástya elvtárs tartótisztje…🤮🤮🤮
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 18. 15:02
Fájdalmas ez a zongoristának is,nemcsak a baloldalnak. Hát,szenvedni kell akkor.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!