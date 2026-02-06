Ez már science fiction: a Magyarországon alkalmazott vadászgépek utódját fejlesztik

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Képzeljünk el egy olyan drónt, ami annyit tud, mint egy vadászgép!
Hamarosan érkezhet az újabb svéd haditechnika. A Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését – jelentette be Per Nilsson, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzátette: az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.
A Világgazdaság cikke szerint a fejlesztés egy, a svéd kormány által finanszírozott projekt része, amely 2024-ben indult és 2029-ig tart. Célja, hogy segítse a kormányt abban, hogy 2030-ban döntsön a Gripen vadászgép utódjáról.
A Saab a fejlesztési program során megőrzi a Gripen vadászgépek egyik legfontosabb jellemzőjét, vagyis a funkciókat a repülés szempontjából kritikus funkcióktól elválasztó, két részből álló szoftverkonfigurációt.
A vállalat szerint ez a jellemző lehetővé teszi a repülőgépek gyorsabb fejlesztését.
Per Nilsson kiemelte: azt még túl korai lenne megmondani, hogy a program eredményeként létrejövő csúcsvadászgép mikorra lesz szolgálatkész és bevethető.
Összesen 18 darab, korszerű Gripen védi Magyarország és a NATO-szövetséges országok légterét. 2024 elején a budapesti svéd-magyar miniszterelnöki csúcson aláírt szerződések szerint még hosszú ideig számíthat a magyar légierő a 18 darabra bővülő, folyamatosan korszerűsödő JAS–39 C/D Gripenek képességeire – írta akkor a Magyar Nemzet.
