Ez már science fiction: a Magyarországon alkalmazott vadászgépek utódját fejlesztik

Hamarosan érkezhet az újabb svéd haditechnika. A Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését – jelentette be Per Nilsson, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzátette: az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.

A Világgazdaság cikke szerint a fejlesztés egy, a svéd kormány által finanszírozott projekt része, amely 2024-ben indult és 2029-ig tart. Célja, hogy segítse a kormányt abban, hogy 2030-ban döntsön a Gripen vadászgép utódjáról.