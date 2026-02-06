Ft
vadászgépek saab gripen

Ez már science fiction: a Magyarországon alkalmazott vadászgépek utódját fejlesztik

2026. február 06. 11:11

Képzeljünk el egy olyan drónt, ami annyit tud, mint egy vadászgép!

2026. február 06. 11:11
null

Hamarosan érkezhet az újabb svéd haditechnika. A Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését – jelentette be Per Nilsson, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzátette: az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.

A Világgazdaság cikke szerint a fejlesztés egy, a svéd kormány által finanszírozott projekt része, amely 2024-ben indult és 2029-ig tart. Célja, hogy segítse a kormányt abban, hogy 2030-ban döntsön a Gripen vadászgép utódjáról.

A Saab a fejlesztési program során megőrzi a Gripen vadászgépek egyik legfontosabb jellemzőjét, vagyis a funkciókat a repülés szempontjából kritikus funkcióktól elválasztó, két részből álló szoftverkonfigurációt. 

A vállalat szerint ez a jellemző lehetővé teszi a repülőgépek gyorsabb fejlesztését.

Per Nilsson kiemelte: azt még túl korai lenne megmondani, hogy a program eredményeként létrejövő csúcsvadászgép mikorra lesz szolgálatkész és bevethető.

Összesen 18 darab, korszerű Gripen védi Magyarország és a NATO-szövetséges országok légterét. 2024 elején a budapesti svéd-magyar miniszterelnöki csúcson aláírt szerződések szerint még hosszú ideig számíthat a magyar légierő a 18 darabra bővülő, folyamatosan korszerűsödő JAS–39 C/D Gripenek képességeire – írta akkor a Magyar Nemzet.

Nyitókép: MTI: Bodnár Boglárka
 

 

B_kanya
2026. február 06. 13:20
Nincs azzal baj, hogy egy Gripent 2-3-4 pilóta nélküli gép kísérget, az orosz Ohotnik meg az angolszászok által reszelgetett Loyal Wingman is ilyesmi...
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. február 06. 13:19
Itt jön képbe a magyarországi Gripen-fejlesztő központ is...
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 06. 12:55
"chief Bromden 2026. február 06. 12:27 Kína egy számítógépről több mint 10 000 drónt irányított egyszerre." Nagyon más ám alakzatban reptetni ennyi ketyerét, meg azonnal reagálni egy nagy sebességgel mozgó légi tárgyra. Oké hogy kellő számú bögöly ki tud csinálni egy lovat, persze, ha az megvárja, hogy ellepjék, de ha hentereg a hátán, vagy vízbe megy, már nem annyira a böglyöknek áll a zászló.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. február 06. 12:49
"chief Bromden 2026. február 06. 12:27 Kína egy számítógépről több mint 10 000 drónt irányított egyszerre." A Budapest feletti fényjátékokban is van pár ezer. De a zavarást hogy bírják? Mert a Gripenek a beépített zavarójukkal az amerikai F-16-osokat is meghülyítették.
Válasz erre
0
0
