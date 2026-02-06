Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
első benyomás eszköz politika orbán viktor

Lánczi András: Orbán Viktor kihívója gondolattalan menedzseri tempót szeretne diktálni

2026. február 06. 12:10

Ez azt jelenti a politika nyelvén, hogy szakértői kormányra törekszem. Ezzel már a kommunisták is többször próbálkoztak, átvették a liberálisok is, ami egybevág a posztkommunista törekvésekkel.

2026. február 06. 12:10
null
Lánczi András
Lánczi András

Korunk legerősebb drogja a benyomás. A benyomás az első pillantásra kialakított ítélet. Valójában ez zajlik le minden első találkozáskor két ember között. Vannak, akik szerint a szerelemnek is ez a titka: az első benyomás. De ennél általánosabb feltételről van szó. Két ember találkozása mindig valamilyen helyzetben történik. Lényeges, hogy tervezett vagy véletlenszerű a találkozás. A politikában szinte mindig tudatos, előre kiszámított. Most ott tartunk, hogy az első benyomás, amely mértékegység is lehet, kiemelt szerephez jutott. Ami eddig természetes, az emberi természetből fakadó sajátosság volt, mára kihasználható, manipulatív eszközzé vált. Az első „benyomás” (mint amikor két fizikai test összeütközik, és az egyik nyomot hagy a másikon) a lényeg, a többi már értéktelen.

Ha sikerül bevinni az első benyomást, utána a megerősítés folyamata következik, mondhatnánk, a kétegységnyi „első benyomás”, az pedig a sulykolás.

Mint a szögbeverés: egy ütés csupán a szög végső helyét jelöli ki, de további ütések kellenek, hogy a szög képes legyen beteljesíteni a célját. A politikában széles sávban kell elterjeszteni az első benyomás okozta érzületet, ne adj’ isten gondolatot. Az ókori okosság, miszerint „valami megtapad”, vagyis a hazugság is egy darabig az igazság jelmezében hódít, mára technicizálódott, vagyis az első benyomás sokkja egy ideig eltart, ezalatt sok-sok információt – további benyomásokat okozva – el lehet terjeszteni. De az igazság az idő segítségével a felszínre kerül. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

A legnagyobb feladat ily módon az első benyomás kialakítása. Mivel tudatos benyomásokozásról beszélünk, szólni kell a benyomás igazsághoz való viszonyáról is.

Orbán Viktor jelenlegi kihívója úgy döntött, hogy a másodlagos benyomás eszközével él, azaz úgy tesz, mintha Orbán Viktor fiatalabb, hatékonyabb alteregója volna.

A másolás, az imitálás jó, ha az ember a második helyre törekszik. Ez a taktika ugyanis azt eredményezi, hogy az Orbán Viktor okozta benyomást akarja valaki utánozni, megismételni. A benyomás benyomása azonban csak az eltévedt vagy kétségbeesett lelkeket töltheti el lelkesültséggel, reménnyel nem, mert odáig nem ér el a lelkiállapotuk. A kihívó rájött, hogy a másolás legalább annyira erősíti az ellenfelét, mint a saját mondandóját. Ezért előállt új emberek bemutatásával. Mintha lenne saját mondanivalója. Mintha. Fogalma sincs ugyanis, hogy kikkel próbálkozik. Ő hiheti, hogy lekáderezte az új jelölt­jeit, de sajnos az időt nem lehet legyőzni, így mindig lesznek információk, amelyekre a kihívó nem számít.

De ennél is fontosabb, hogy milyen helyzetű emberekkel áll elő: menedzse­rekkel. Ez azt jelenti a politika nyelvén, hogy szakértői kormányra törekszem.

Ezzel már a kommunisták is többször próbálkoztak, átvették a liberálisok is, ami egybevág a posztkommunista törekvésekkel. Mintha a világ bajai technikai fejlődéssel megoldhatók lennének, a politika – elvekkel és értékválasztásokkal terhes – világa kiiktatható volna. 

Orbán Viktor kihívója valójában gondolattalan menedzseri tempót szeretne diktálni. 

A kulcsszó: ha szakemberek vesznek kézbe valamit, akkor az politikailag is működik. Ennél nagyobb ostobaságot az emberi racionalitás még nem termett – persze lehet, hogy a racionalitást kell leváltani… 

Hogy hihetővé váljon ez a gondolkodásmód, az igazságot relativizálni kell. Ennek egyik nagy eszköze az eklektikusság használata, amely mindenkitől kölcsönözni akar, azaz az újdonságot úgy láttatja, hogy a másoktól átvett, ellesett stílusok és a saját kiüresített formák vegyítése révén egyéni karaktert lehet építeni. Nem lehet, de nem is érdemes, mert az a nihilista relativizmus diadala volna. Abból pedig van bőven, az ellen küzdünk. A menedzseri nihilizmust legkevésbé a szegények akarnák, mellesleg.

A szerző filozófus

(Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton)

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. február 06. 13:14
Z. "Kapitány István beismerte, az utolsó bőrt is lehúzná a magyarokról, minden fillért kifacsarna Mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – ez egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István egy fórumon, abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a közösségi oldalán. „Mosolyogva belemondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza, MINDENÉRT te fogsz fizetni” kommentálta Magyar P. emberének kijelentését a Fidesz kommunikációs igazgatója. – Én több mint 35 éve vagyok az üzletben, az energetika és a mobilitás területén, és ugye egy dolgot megtanultam, hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a Facebook-oldalán. „Ez Kapitány István vallomása! MINDENÉRT te fogsz fizetni! Mosolyogva belemondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza MINDENÉRT te fogsz fizetni!” reagált a kijelentésre a kormánypártok kommunikációs igazgatója."
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 06. 12:58
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
1
Mich99
2026. február 06. 12:54
Mire törekszik ez a fogalmazni (már nem első alkalommal) nem tudó faszi?!
Válasz erre
0
1
fityeszkarosult
2026. február 06. 12:48
Mindek nekünk szakérő, ha itt van például Nagy Márton :)))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!