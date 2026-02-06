Lánczi András: Orbán Viktor kihívója gondolattalan menedzseri tempót szeretne diktálni

Korunk legerősebb drogja a benyomás. A benyomás az első pillantásra kialakított ítélet. Valójában ez zajlik le minden első találkozáskor két ember között. Vannak, akik szerint a szerelemnek is ez a titka: az első benyomás. De ennél általánosabb feltételről van szó. Két ember találkozása mindig valamilyen helyzetben történik. Lényeges, hogy tervezett vagy véletlenszerű a találkozás. A politikában szinte mindig tudatos, előre kiszámított. Most ott tartunk, hogy az első benyomás, amely mértékegység is lehet, kiemelt szerephez jutott. Ami eddig természetes, az emberi természetből fakadó sajátosság volt, mára kihasználható, manipulatív eszközzé vált. Az első „benyomás” (mint amikor két fizikai test összeütközik, és az egyik nyomot hagy a másikon) a lényeg, a többi már értéktelen.

Ha sikerül bevinni az első benyomást, utána a megerősítés folyamata következik, mondhatnánk, a kétegységnyi „első benyomás”, az pedig a sulykolás.

Mint a szögbeverés: egy ütés csupán a szög végső helyét jelöli ki, de további ütések kellenek, hogy a szög képes legyen beteljesíteni a célját. A politikában széles sávban kell elterjeszteni az első benyomás okozta érzületet, ne adj’ isten gondolatot. Az ókori okosság, miszerint „valami megtapad”, vagyis a hazugság is egy darabig az igazság jelmezében hódít, mára technicizálódott, vagyis az első benyomás sokkja egy ideig eltart, ezalatt sok-sok információt – további benyomásokat okozva – el lehet terjeszteni. De az igazság az idő segítségével a felszínre kerül.