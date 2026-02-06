Magyar Péter még arra is képes volt, hogy egy támadást behazudjon! (VIDEÓ)

Ezt követően a trafik előtti, szintén magánterületen szerettek volna kampánytevékenységet folytatni, ám ekkor annak tulajdonosa háromszor is távozásra szólította fel őket, miután a trafikba érkezők nem tudták használni a parkolót, és ez balesetveszélyes helyzetet teremtett.

A trafik és a presszó tulajdonosa egyaránt arról beszéltek, hogy ott rendőri intézkedés nem volt, így azt nem láthatták, ahogy azt sem, bárki megtámadta volna Szimon Renátát, akit szintén nem láttak a helyszínen.

Magyar Péter a mai napig nem kért elnézést

Később Szimon Renáta, a Tisza jelöltje saját maga cáfolta meg Magyar Pétert: rendőrségi tanúvallomása szerint senki nem szidalmazta, nem bántalmazta Rádon, majd pedig a rádi tiszás tanúk sem álltak Magyar mellé. A Vác Online kérdésére ugyanis nem erősítették meg a Tisza Párt elnökének súlyos állítását. Szimon egyébként később lemondott a külsős bizottsági tagságáról, de a jelöltként még tiszásként szerepel. Magyar Péter természetesen nem módosította korábbi bejegyzést, és elnézést sem kért azért, mert valótlanságokat terjesztett. A baloldali sajtó sem módosította korábbi cikkeit.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

