Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter vác online szimon renáta Magyar Péter hazugságai

Magyar Péter még arra is képes volt, hogy egy támadást behazudjon! (VIDEÓ)

2026. február 06. 12:05

A Tisza -vezér azt állította 2026 januárjában, hogy megtámadták a párt váci jelöltjét. Magyar Péter állítását később maga Szimon Renáta cáfolta meg. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 11. rész.

2026. február 06. 12:05
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke azt írta a Facebook-oldalán 2026. január 15-én, hogy reggel egy kocsmából kirohanó személy megtámadta Szimon Renátát, a váci jelöltjüket, egyik önkéntesüket. Ezt a hírt a teljes baloldali sajtó mindenféle ellenőrzés, kritika nélkül vette át. 

Magyar
Magyar Péter hazudott egy hatalmasat a jelöltjük megtámadásáról / Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Később kiderült, a presszó tulajdonosa cáfolta mindezt a helyszínen, hozzátéve, kamerafelvétellel tudja bizonyítani, hogy onnan senki sem szaladt ki. A Vác Online-nak nyilatkozott a presszó melletti trafik tulajdonosa is, aki elmondta, kezdetben a Tisza aktivistái engedély nélkül a presszó magánparkolójába pakoltak le, ahonnan távozásra szólította fel őket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt követően a trafik előtti, szintén magánterületen szerettek volna kampánytevékenységet folytatni, ám ekkor annak tulajdonosa háromszor is távozásra szólította fel őket, miután a trafikba érkezők nem tudták használni a parkolót, és ez balesetveszélyes helyzetet teremtett.

A trafik és a presszó tulajdonosa egyaránt arról beszéltek, hogy ott rendőri intézkedés nem volt, így azt nem láthatták, ahogy azt sem, bárki megtámadta volna Szimon Renátát, akit szintén nem láttak a helyszínen.

Magyar Péter a mai napig nem kért elnézést

Később Szimon Renáta, a Tisza jelöltje saját maga cáfolta meg Magyar Pétert: rendőrségi tanúvallomása szerint senki nem szidalmazta, nem bántalmazta Rádon, majd pedig a rádi tiszás tanúk sem álltak Magyar mellé. A Vác Online kérdésére ugyanis nem erősítették meg a Tisza Párt elnökének súlyos állítását. Szimon egyébként később lemondott a külsős bizottsági tagságáról, de a jelöltként még tiszásként szerepel. Magyar Péter természetesen nem módosította korábbi bejegyzést, és elnézést sem kért azért, mert valótlanságokat terjesztett. A baloldali sajtó sem módosította korábbi cikkeit. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
papalimapapa
2026. február 06. 13:06
Ez a szarcsík poloska akkor is hazudik, ha kérdez. Tessék már újranyitni az OPNI-t és bevágni ezt az elmebeteg senkit egy gumiszobába! Persze lenne ott helye még másnak is, de túl hosszú a lista, itt nem férne el...
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. február 06. 13:06
Z. "Kapitány István beismerte, az utolsó bőrt is lehúzná a magyarokról, minden fillért kifacsarna Mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – ez egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István egy fórumon, abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a közösségi oldalán. „Mosolyogva belemondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza, MINDENÉRT te fogsz fizetni” kommentálta Magyar P. emberének kijelentését a Fidesz kommunikációs igazgatója. – Én több mint 35 éve vagyok az üzletben, az energetika és a mobilitás területén, és ugye egy dolgot megtanultam, hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a Facebook-oldalán. „Ez Kapitány István vallomása! MINDENÉRT te fogsz fizetni! Mosolyogva belemondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza MINDENÉRT te fogsz fizetni!” reagált a kijelentésre a kormánypártok kommunikációs igazgatója."
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. február 06. 13:01
Majd megmagyarázza az ide beírni szokott tiszás csőcselék. Bocs, az a 2-3 ember. Igaz, az is már csőcselék. Ők képesek egyedül is az lenni.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 06. 12:58
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!