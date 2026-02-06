Magyar Péter még arra is képes volt, hogy egy támadást behazudjon! (VIDEÓ)

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
A Tisza -vezér azt állította 2026 januárjában, hogy megtámadták a párt váci jelöltjét. Magyar Péter állítását később maga Szimon Renáta cáfolta meg. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 11. rész.
Magyar Péter a Tisza Párt elnöke azt írta a Facebook-oldalán 2026. január 15-én, hogy reggel egy kocsmából kirohanó személy megtámadta Szimon Renátát, a váci jelöltjüket, egyik önkéntesüket. Ezt a hírt a teljes baloldali sajtó mindenféle ellenőrzés, kritika nélkül vette át.
Később kiderült, a presszó tulajdonosa cáfolta mindezt a helyszínen, hozzátéve, kamerafelvétellel tudja bizonyítani, hogy onnan senki sem szaladt ki. A Vác Online-nak nyilatkozott a presszó melletti trafik tulajdonosa is, aki elmondta, kezdetben a Tisza aktivistái engedély nélkül a presszó magánparkolójába pakoltak le, ahonnan távozásra szólította fel őket.
Ezt követően a trafik előtti, szintén magánterületen szerettek volna kampánytevékenységet folytatni, ám ekkor annak tulajdonosa háromszor is távozásra szólította fel őket, miután a trafikba érkezők nem tudták használni a parkolót, és ez balesetveszélyes helyzetet teremtett.
A trafik és a presszó tulajdonosa egyaránt arról beszéltek, hogy ott rendőri intézkedés nem volt, így azt nem láthatták, ahogy azt sem, bárki megtámadta volna Szimon Renátát, akit szintén nem láttak a helyszínen.
Később Szimon Renáta, a Tisza jelöltje saját maga cáfolta meg Magyar Pétert: rendőrségi tanúvallomása szerint senki nem szidalmazta, nem bántalmazta Rádon, majd pedig a rádi tiszás tanúk sem álltak Magyar mellé. A Vác Online kérdésére ugyanis nem erősítették meg a Tisza Párt elnökének súlyos állítását. Szimon egyébként később lemondott a külsős bizottsági tagságáról, de a jelöltként még tiszásként szerepel. Magyar Péter természetesen nem módosította korábbi bejegyzést, és elnézést sem kért azért, mert valótlanságokat terjesztett. A baloldali sajtó sem módosította korábbi cikkeit.
