Puccsal szerezte meg a hatalmat, húsz évvel később katonai puccsal vesztette azt el – így forrt fel Madagaszkár

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Madagaszkáron hatalmas tüntetések robbantak ki a kormány ellen: a CNN arról ír, hogy kedden a katonaság vette át a hatalmat. A lázadást vezető hadseregparancsnok kedden kijelentette, hogy a katonaság átvette a hatalmat, miután Andry Rajoelina elnököt a törvényhozók vád alá helyezték, és hetekig tartó, fiatalok vezette tüntetések után kénytelen volt elmenekülni az országból.

Rajoelina nem volt hajlandó lemondani, annak ellenére, hogy a fiatalok egyre hevesebb tüntetéseken követelték lemondását, és a hadseregben széles körű dezertálások történtek.

Átvettük a hatalmat”

– jelentette be Michael Randrianirina ezredes a nemzeti rádióban, és hozzátette, hogy a katonaság feloszlatja az összes intézményt, kivéve a parlament alsóházát, azaz a Nemzetgyűlést.

Randrianirina később újságíróknak elmondta, hogy a katonaság által vezetett bizottság legfeljebb két évig fogja irányítani az országot egy átmeneti kormány mellett, mielőtt új választásokat szerveznek.