Puccsal szerezte meg a hatalmat, húsz évvel később katonai puccsal vesztette azt el – így forrt fel Madagaszkár

2025. október 15. 11:18

Elüldözték a vezetőt, aki korábban szintén katonai puccsal került hatalomra.

2025. október 15. 11:18
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Madagaszkáron hatalmas tüntetések robbantak ki a kormány ellen: a CNN arról ír, hogy kedden a katonaság vette át a hatalmat. A lázadást vezető hadseregparancsnok kedden kijelentette, hogy a katonaság átvette a hatalmat, miután Andry Rajoelina elnököt a törvényhozók vád alá helyezték, és hetekig tartó, fiatalok vezette tüntetések után kénytelen volt elmenekülni az országból.

Rajoelina nem volt hajlandó lemondani, annak ellenére, hogy a fiatalok egyre hevesebb tüntetéseken követelték lemondását, és a hadseregben széles körű dezertálások történtek.

Átvettük a hatalmat” 

– jelentette be Michael Randrianirina ezredes a nemzeti rádióban, és hozzátette, hogy a katonaság feloszlatja az összes intézményt, kivéve a parlament alsóházát, azaz a Nemzetgyűlést.

Randrianirina később újságíróknak elmondta, hogy a katonaság által vezetett bizottság legfeljebb két évig fogja irányítani az országot egy átmeneti kormány mellett, mielőtt új választásokat szerveznek.

„A következő intézmények működését felfüggesztik: a szenátus, a Legfelsőbb Alkotmánybíróság, a Független Nemzeti Választási Bizottság, a Legfelsőbb Bíróság, valamint az Emberi Jogok és a Jogállamiság Védelméért Felelős Főtanács” – áll a katonai vezetők nyilatkozatában.

Randrianirina, a Rajoelina 2009-es puccsában kulcsszerepet játszó elit CAPSAT hadsereg parancsnoka, a múlt héten szakított vele.

Mi történt? 

A tüntetések szeptember 25-én robbantak ki az országban a víz- és áramhiány miatt, és gyorsan szélesebb körű elégedetlenséget tükröző felkeléssé eszkalálódtak, amelynek középpontjában a korrupció, a rossz kormányzás és az alapvető szolgáltatások hiánya állt.

A harag tükrözte a közelmúltban máshol, például Nepálban és Marokkóban a kormányzó elit ellen irányuló tiltakozásokat.

Hétfő este Rajoelina a nemzethez intézett dacos beszédében elmondta, hogy életét fenyegető veszélyek miatt kénytelen volt biztonságos helyre menekülni. Egy ellenzéki tisztviselő, egy katonai forrás és egy külföldi diplomata a Reutersnek azt mondta, hogy vasárnap egy francia katonai repülőgépen elmenekült az országból.

Elszigeteltsége kedden tovább nőtt, amikor még a parlamenti többséget birtokló kormánykoalíciójának képviselői is megszavazták az elnöki tisztségével összeférhetetlen tevékenységek vádjával ellene indított eljárást.

Fiatalok örülnek, de sokan szkeptikusak

Kedden, amikor a katonai hatalomátvétel híre eljutott a tüntetőkhöz, sokan örömükben ujjongtak.

„Annyira örülünk, hogy Andry Rajoelina végre eltűnt... Újrakezdjük” – mondta Fih Nomensanahary középiskolás diák, négy barátja pedig vele együtt éljenzett.

Mások óvatosabbak voltak. 

Gyorsan át kell adniuk a hatalmat egy polgári kormánynak, és választásokat kell tartani”

 – mondta Rezafy Lova, egy 68 éves férfi. 

Madagaszkár, ahol az átlagéletkor 20 év alatt van, mintegy 30 millió lakosú, akiknek háromnegyede szegénységben él. A Világbank szerint 1960-as függetlenné válása és 2020 között az egy főre jutó GDP 45%-kal zuhant.

Nyitókép: Luis TATO / AFP

