Tovább terjedt a forradalmi láng: Madagaszkárban elkergették az elnököt

2025. október 14. 12:10

Már a katonák is a tüntetők mellé álltak. Madagaszkár elnöke titokban hagyta el az országot.

2025. október 14. 12:10
null

Andry Rajoelina, Madagaszkár elnöke először szólalt meg nyilvánosan azóta, hogy elmenekült hazájából. Az államfő elmondta, azután kényszerült elhagyni az országot, hogy a több hete tartó tüntetésekhez a CAPSAT elit katonai egység is csatlakozott, és az elnök már féltette a saját életét – számolt be a Euronews.

Madagaszkár
A madagaszkári tüntetésnek Franciaországban is vannak támogatói
Forrás: Eric Broncard / Hans Lucas via AFP

Madagaszkárban fokozódik a helyzet

A tüntetéseket a Z-generáció kezdeményezte szeptember 25-én, eleinte a súlyos víz- és áramszünetek miatt, majd a zavargások fokozatosan kormányellenes megmozdulássá alakultak. A fordulópont akkor következett be, amikor október 12-én a hadsereg elit egysége, a CAPSAT is csatlakozott a kormány ellen demonstrálókhoz, és nyilvánosan felszólították Rajoelinát, hogy mondjon le.

Az elnöki beszédben, amelyet az államfő hivatalos Facebook-csatornáján sugároztak, Rajoelina arról beszélt:

Kénytelen voltam biztonságos helyre menni, hogy életben maradjak.”

A beszédet eredetileg az országos tévécsatorna is leadta volna, de a hadsereg épp az adás előtt próbálta meg átvenni az irányítást az állami műsorszolgáltató felett.

Az elnök mindenkit párbeszédre, valamint az alkotmányos rend tiszteletben tartására kért, ám azt nem árulta el, hogyan hagyta el az országot, és hová menekült. Meg nem erősített információk szerint egy francia katonai repülőgépen távozhatott az országból.

Azok lázadtak fel ellene, akik hatalomra segítették

Rajoelina maga is először 2009-ben, egy katonai puccsot követő átmeneti kormány vezetőjeként került hatalomra. Akkor ugyanaz a CAPSAT elit katonai egység, amely most fellázadt ellene, játszott kiemelt szerepet a megválasztásában.

Madagaszkár egykori francia gyarmat, ami mély nyomot hagyott a helyiekben. Rajoelina elnök állítólag rendelkezik francia állampolgársággal, ami miatt évek óta elégedetlen vele a lakosság egy rétege.

Az ENSZ adatai szerint a szeptember vége óta tartó zavargásokban eddig huszonkét ember vesztette életét, és többen megsérültek. 

A nemzetközi szervezet elítélte „a túlzott erőszakot”, amellyel a hatalom a tüntetésekre reagált.

A Z generáció kezdeményezésére induló demonstráció állítólag az interneten szerveződött, és az aktivisták szerint nagy motivációt adott számukra a nepáli és a Srí Lanka-i kormánybuktatások híre.

Nyitókép: Amaury Cornu/Hans Lucas via AFP

 

akitiosz
2025. október 14. 14:04
Madagaszkárt Benyovszky Móric jobban irányította.
akitiosz
2025. október 14. 14:04
Madagaszkár is jobban járt volna, ha francia gyarmat maradt volna. Független országként nem sokra vitte. Ott van az óceánban Mayotte, az nem akart "szabad" lenni és így kb. kétszer olyan jól él, mint a független Comorre szigetek, ahonnan próbálnak Mayotte-ra menekülni az emberek. A franciák meg kénytelenek Mayotte-ot istápolni, ha kell, hiszen az országhoz tartozik.
yalaelnok
2025. október 14. 13:47
"a Z-generáció kezdeményezte" hagyjuk már ezt az ostoba marketinges dumát! Madagaszkár amúgy egy lehetséges területként vetődött fel az Európából kitelepített zsidók új otthonaként. Egyes vélemények szerint a zsidók a Madagaszkáron élő malagaszik leszármazottai.
kbs-real
2025. október 14. 13:32
"A Z generáció kezdeményezésére induló demonstráció" Hagyjuk már ezt a maszlagot! Vagy valamelyik ország titkosszolgálatát Z Generációnak nevezik?
