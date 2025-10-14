Tovább terjedt a forradalmi láng: Madagaszkárban elkergették az elnököt

Andry Rajoelina, Madagaszkár elnöke először szólalt meg nyilvánosan azóta, hogy elmenekült hazájából. Az államfő elmondta, azután kényszerült elhagyni az országot, hogy a több hete tartó tüntetésekhez a CAPSAT elit katonai egység is csatlakozott, és az elnök már féltette a saját életét – számolt be a Euronews.

A madagaszkári tüntetésnek Franciaországban is vannak támogatói

Forrás: Eric Broncard / Hans Lucas via AFP

Madagaszkárban fokozódik a helyzet

A tüntetéseket a Z-generáció kezdeményezte szeptember 25-én, eleinte a súlyos víz- és áramszünetek miatt, majd a zavargások fokozatosan kormányellenes megmozdulássá alakultak. A fordulópont akkor következett be, amikor október 12-én a hadsereg elit egysége, a CAPSAT is csatlakozott a kormány ellen demonstrálókhoz, és nyilvánosan felszólították Rajoelinát, hogy mondjon le.

Az elnöki beszédben, amelyet az államfő hivatalos Facebook-csatornáján sugároztak, Rajoelina arról beszélt: