Alejandro „ Alito ” Moreno Cárdenas Mexikó szenátus

Sokkoló felvétel: durva verekedés tört ki a mexikói parlamentben (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 19:18

Fojtogatás, ütések – az amerikai katonai beavatkozás miatt feszültek egymásnak.

2025. augusztus 29. 19:18
null

Verekedésbe torkollt a mexikói szenátus szerdai ülése, amelyen az amerikai csapatok mexikói beavatkozása volt a téma – számolt be a The Guardian.

A tettlegességig fajuló konfliktus azzal kezdődött, hogy Alejandro „Alito” Moreno Cárdenas, az Intézményi Forradalmi Párt (PRI) vezetője indulatosan számon kérte a szenátus elnökét, Gerardo Fernández Noroñat, amiért szerinte nem kapott elég szót a vitában. Az ülésen a kormányon lévő baloldali Morena párt és szövetségesei azzal vádolták az ellenzéki pártokat, hogy támogatják az amerikai katonai beavatkozást Mexikóban.

A mexikói N+ csatorna által közzétett videón Moreno azt mondja az elnöknek:

Kérem, engedje meg, hogy én is beszéljek.”

Noroña pedig dühösen válaszol neki: „Ne érjen hozzám!”

A videón látható, hogy Moreno megragadja Noroñát, majd a két férfi lökdösődni kezd, és kiabálnak egymással. Noroña egyik segítője megpróbál közbeavatkozni, de a vita hevében a földre kerül.

A konfliktus után mindketten a másikra mutogattak. Míg Moreno szerint Noroña kezdte a fizikai agressziót, a szenátus elnöke ennek ellenkezőjét állította.

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum úgy kommentálta az esetet: „Sajnálatos, hogy ez megtörténhetett”.

Nyitókép: STRINGER / AFP

 

