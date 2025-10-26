Óriási csapás Zelenszkijéknek: régóta ostromlott várost sikerült elfoglalniuk az orosz csapatoknak

Brutális megtorlást ígértek az oroszok Ukrajnának – a Kreml reagált a budapesti békecsúcsra is
A Kreml szerint téves az orosz–amerikai csúcs lemondásáról beszélni, mivel az időpontot még nem véglegesítették.
Több mint 5500 ukránt kerítettek be az oroszok.
Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére – ismerte el vasárnap az ukrán vezérkar.
Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel.
Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.
Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban.
Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.
Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be.
(MTI)
