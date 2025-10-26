Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszorország

Óriási csapás Zelenszkijéknek: régóta ostromlott várost sikerült elfoglalniuk az orosz csapatoknak

2025. október 26. 21:21

Több mint 5500 ukránt kerítettek be az oroszok.

2025. október 26. 21:21
null

Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére – ismerte el vasárnap az ukrán vezérkar.

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel.

Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban.

Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be.

(MTI)

Nyitókép: AFP/JUSTIN TALLIS

figyelő4322
2025. október 26. 23:46
Remélem, hogy a bekerített ukrán erők meg tudják adni magukat anélkül, hogy az Azov- Légió náci banditái hátulról lemészárolnák őket...! Abban szerintem biztosak lehetünk, hogy a többezer hohol között van LEGALÁBB néhányszáz ruszki etnikumú is, akik persze menedéket kérnének, és nem térnének vissza az ukrán haderőbe. Sőt, még rengeteg hohol sem szándékozna visszamenni, az is totzicher!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 26. 22:59
Na akkor végre megint Krasznoarmejszk lesz a neve a Pokrócovszknak.
Válasz erre
6
0
nekateal
2025. október 26. 22:49
A divgen.ru szerint (az egész) Pokrovszkot az oroszok még nem foglalták el. Az a 200 orosz valószínűleg a vasútállomás környékét foglalta el.
Válasz erre
4
0
a straight cold player
2025. október 26. 22:24
Őszintén sajnálom az ukrán népet. Nem vagyok jó véleménnyel róluk, és részben maguknak főzték, de ez azért isszonyatos lehet. És hol van még a vége? De hát kellett nekik a fényes nyugat üveggyöngyeiért magukra húzni ennak az ócska agent provocateurnek a közreműködésével az oroszokat. És bármrnnyire sajnálom a szegény hülye ukránokat, most már jó lenne, ha gyorsan lerendeznék az oroszok ezt az egész ótvaros bandát Zelenszkijjel és Ursulával, Macronnal és Tuskó Hopkinsszal együtt. Ha nem teszik akkor egy hosszú évekig elhúzódó konfliktussá válik, ami a fenti gazembereken kívül senkinek nem lenne jó.
Válasz erre
10
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!