Óriási csapás Zelenszkijéknek: régóta ostromlott várost sikerült elfoglalniuk az orosz csapatoknak

Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére – ismerte el vasárnap az ukrán vezérkar.

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel.

Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban.

Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.