Svédország Lengyelország Horvátország Orbán Viktor

Orbán „bokszütésein” hüledeznek Brüsszelben

2025. október 03. 10:04

A Politico még pontozta is, persze elég egyoldalúan, melyik összecsapásból ki jött ki győztesen. Tusk, Kristersson és Plenković a kék sarokban!

2025. október 03. 10:04
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök fokozódó politikai ütésváltásairól írt cikket a Politico – bokszmeccses közvetítések stílusában. Orbán először Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel került összetűzésbe az északi országban tapasztalható bűnözés miatt, azt állítva, hogy Svédország ennek következtében „összeomlik”. Ezután kormánya Horvátországra összpontosított, miután Magyarország balkáni szomszédja felajánlotta, hogy segít Budapestnek eltávolodni az orosz olaj- és gázexporttól, Orbán külügyminisztere pedig Zágrábot „háborús haszonlesőnek” bélyegezte. 

Emellett Orbán kesztyűt húzott, hogy összecsapjon Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Ukrajna ügyében – ez egy dühödt párharc a két esküdt ellenfél számára.

A Politico pontozta Orbán legutóbbi csatáit más európai vezetőkkel. Ki nyert a portál szerint?

Orbán vs. Kristersson

Orbán látszólag a semmiből Stockholmot kritizálta a Svédországban fennálló közrendi problémák miatt. „Egy ország, amely egykor a rendjéről és biztonságáról volt ismert, most összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszorító. A svéd nép jobbat érdemel!” – írta a magyar vezető az X-en a múlt hónapban.

Svédország egy bűnözési hullámmal küzd, amelyben gyerekeket toboroznak a bandák a közösségi médián keresztül, és igyekszik leszállítani a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát.

Kristersson svéd miniszterelnök azonban keményen visszavágott, Orbán kritikáját „felháborító hazugságoknak” nevezve egy X-en közzétett bejegyzésben, és a vezetőt „kétségbeesettnek” bélyegezve a jövő áprilisi magyar választások előtt, amelyeken a közvélemény-kutatások szerint Orbán Fidesz pártja lemarad. „Nem meglepő egy olyan embertől, aki a saját országában lebontja a jogállamiságot” – tette hozzá Kristersson.

Politico pontozólap: Kristersson 10, Orbán 9.

Orbán vs. Plenković

Budapest nem hajlandó lejönni az orosz olajról és gázról a Kreml ukrajnai háborúja ellenére sem – folytatja a Politico. Amikor Horvátország megpróbálta alternatívaként pozicionálni saját energiavezetékét, Orbán külügyminisztere, Szijjártó Péter egy X-en megjelent bejegyzésben „háborús haszonlesőnek” nevezte Zágrábot. „Nem számít, mennyire tagadja a horvát kormány, hasznot akarnak húzni az ukrajnai háborúból” – tette hozzá egy másik bejegyzésben, 

míg maga Orbán szerdán egy európai vezetők csúcstalálkozóján „csekélynek” nevezte Horvátország energiaexportáló kapacitását.

Szijjártó kijelentése dühös reakciót váltott ki Andrej Plenković horvát miniszterelnökből, aki „felháborodását” fejezte ki, és Budapestet „kivételesen durvának” nevezte. „A háborús haszonleső az, aki olcsó orosz gázt és olajat kap – és ez nem Horvátország” – mondta Plenković. Hozzátette, hogy Horvátország JANAF olajvezetékét tesztelték, és szerinte képes kielégíteni a magyar igényeket.

A két vezető személyesen találkozott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, amely után Orbán „történelmi stratégiai partnernek” nyilvánította Horvátországot, nyilvánvalóan azzal a kísérlettel, hogy elássa a csatabárdot.

Politico pontozólap: Plenković 10, Orbán 9.

Orbán kontra Tusk

Miután Donald Tusk lengyel miniszterelnök Varsóban beszédet mondott, amelyben az ukrajnai háborút „a mi háborúnknak” nevezte, és figyelmeztetett Oroszország győzelmének történelmi következményeire, Orbán – az EU leginkább Kreml-barát vezetője – azzal vádolta Tuskot, hogy „veszélyes játékot űz”.

„Kedves Donald Tusk, azt gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem... Ez nagyon rossz!” 

– írta Orbán a közösségi médiában, látszólag barátjára, Donald Trump amerikai elnökre utalva.

Tusk válaszul emlékeztetett arra, hogy „Oroszország kezdte a háborút Ukrajna ellen. Ők döntötték el, hogy háború idején élünk”, és megkérdezte, hogy „te kinek az oldalán állsz”.

Mire Orbán azt válaszolta, hogy ő csak Magyarország oldalán áll. „Ti egy olyan háború megnyerésére törekedtek, amelyről azt hiszitek, hogy a tiétek. Én azt akarom, hogy béke uralkodjon” – mondta csütörtökön.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

