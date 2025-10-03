Orbán „bokszütésein” hüledeznek Brüsszelben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök fokozódó politikai ütésváltásairól írt cikket a Politico – bokszmeccses közvetítések stílusában. Orbán először Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel került összetűzésbe az északi országban tapasztalható bűnözés miatt, azt állítva, hogy Svédország ennek következtében „összeomlik”. Ezután kormánya Horvátországra összpontosított, miután Magyarország balkáni szomszédja felajánlotta, hogy segít Budapestnek eltávolodni az orosz olaj- és gázexporttól, Orbán külügyminisztere pedig Zágrábot „háborús haszonlesőnek” bélyegezte.

Emellett Orbán kesztyűt húzott, hogy összecsapjon Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Ukrajna ügyében – ez egy dühödt párharc a két esküdt ellenfél számára.

A Politico pontozta Orbán legutóbbi csatáit más európai vezetőkkel. Ki nyert a portál szerint?

Orbán vs. Kristersson

Orbán látszólag a semmiből Stockholmot kritizálta a Svédországban fennálló közrendi problémák miatt. „Egy ország, amely egykor a rendjéről és biztonságáról volt ismert, most összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszorító. A svéd nép jobbat érdemel!” – írta a magyar vezető az X-en a múlt hónapban.