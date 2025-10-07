Németországnak nagy tervei vannak, erre használhatják fel az orosz-ukrán háborút

„Németországnak vezető szerepet kell betöltenie a dróniparban, hogy megerősítse saját védelmi képességeit és támogassa Ukrajnát” – számolt be Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter szavairól a Kyiv Independent.

Aki légi szuverenitást akar, annak meg is kell teremtenie azt. Németországnak vezető fejlesztési és gyártási helyszínné kell válnia a drónok területén”

– taglalta a miniszter.

A nyilatkozat annak kapcsán hangzott el, hogy az elmúlt hetekben többször is ismeretlen drónok sértették meg az európai légteret, ami repülőterek lezárásához vezetett szerte a kontinensen. A drónészlelések több európai országban – köztük Németországban, Dániában és Hollandiában – okoztak fennakadásokat. A hatóságok egyelőre nem árultak el konkrétumot a drónok eredetéről.