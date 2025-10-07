Németországnak nagy tervei vannak, erre használhatják fel az orosz-ukrán háborút

Az EU az uniós költségvetés harmadát pumpálná Ukrajnába – Magyarország nem kér a „jóvátételi kölcsönből”
A tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja.
A légi szuverenitás védelmére hivatkozva csúcsra járatnák a drónipart, felhasználva Ukrajna technológiai tudását.
„Németországnak vezető szerepet kell betöltenie a dróniparban, hogy megerősítse saját védelmi képességeit és támogassa Ukrajnát” – számolt be Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter szavairól a Kyiv Independent.
Aki légi szuverenitást akar, annak meg is kell teremtenie azt. Németországnak vezető fejlesztési és gyártási helyszínné kell válnia a drónok területén”
– taglalta a miniszter.
A nyilatkozat annak kapcsán hangzott el, hogy az elmúlt hetekben többször is ismeretlen drónok sértették meg az európai légteret, ami repülőterek lezárásához vezetett szerte a kontinensen. A drónészlelések több európai országban – köztük Németországban, Dániában és Hollandiában – okoztak fennakadásokat. A hatóságok egyelőre nem árultak el konkrétumot a drónok eredetéről.
„Amit most sürgősen el kell érnünk, az a gyártás gyors felfuttatása és a folyamatos technológiai fejlesztés – különösen a mesterséges intelligencia terén” – mondta Reiche. „Ehhez minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítanunk kell (...) Európa biztonsága a német gyárakban is eldől” – tette hozzá.
Ukrajna jelezte, hogy kész segíteni szövetségeseit a dróngyártásban, felhasználva háborús tapasztalatait,
ugyanis Európa egyre inkább a hibrid hadviselés jeleivel néz szembe.
