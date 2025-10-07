Ft
Európa berlini Ukrajna dróngyártásban Németország

Németországnak nagy tervei vannak, erre használhatják fel az orosz-ukrán háborút

2025. október 07. 09:30

A légi szuverenitás védelmére hivatkozva csúcsra járatnák a drónipart, felhasználva Ukrajna technológiai tudását.

2025. október 07. 09:30
null

„Németországnak vezető szerepet kell betöltenie a dróniparban, hogy megerősítse saját védelmi képességeit és támogassa Ukrajnát” – számolt be Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter szavairól a Kyiv Independent.

Aki légi szuverenitást akar, annak meg is kell teremtenie azt. Németországnak vezető fejlesztési és gyártási helyszínné kell válnia a drónok területén”

– taglalta a miniszter.

A nyilatkozat annak kapcsán hangzott el, hogy az elmúlt hetekben többször is ismeretlen drónok sértették meg az európai légteret, ami repülőterek lezárásához vezetett szerte a kontinensen. A drónészlelések több európai országban – köztük Németországban, Dániában és Hollandiában – okoztak fennakadásokat. A hatóságok egyelőre nem árultak el konkrétumot a drónok eredetéről.

„Amit most sürgősen el kell érnünk, az a gyártás gyors felfuttatása és a folyamatos technológiai fejlesztés – különösen a mesterséges intelligencia terén” – mondta Reiche. „Ehhez minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítanunk kell (...) Európa biztonsága a német gyárakban is eldől” – tette hozzá.

Ukrajna jelezte, hogy kész segíteni szövetségeseit a dróngyártásban, felhasználva háborús tapasztalatait, 

ugyanis Európa egyre inkább a hibrid hadviselés jeleivel néz szembe.

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Mich99
2025. október 07. 10:27 Szerkesztve
A kijevi propaganda szerint az ukrán nácik megmentik Németországot azzal, hogy megtanítják nekik, hogyan kell összeszerelni drónokat kínai alkatrészekből (amit egy német kvótapicsa előre megköszön nekik...). Valójában arról van szó, hogy az ukránok az orosz drónok(!) miatt kénytelenek hátra vonni a saját dróngyáraikat egészen Németországig (azt mondván, hogy ezzel megnyerik a németeknek a Harmadik Világháborút (is))...
Dixtroy
2025. október 07. 10:24
Temus terrorfenyegetés. Drótfalat a népnek!
Nasi12
2025. október 07. 10:13 Szerkesztve
No bravo! Ezzel a háborúval már ennyire lenyomták a németeket? Technológia importra szorulnak? Egy ukrijnitól? A büszke Mercedes rászorúl a Zaporozsec szuper autóra? :) Így van az, ha nőgyógyászra bízzák a hadi vezetést. Mint anno Ursulára. Szerencsére nálunk csehkatka nem lett hadi vezető. Pedig a két nőgyógyász nagyon megértette volna egymást. Botmixerrel. Remélhetőleg csak a konyhában :)
OszkárOszi
2025. október 07. 09:54
Run, live to fly Fly to live, do or die Won't you run, live to fly Fly to live, aces high
