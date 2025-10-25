„Nem végeztem még” – Kamala Harris erősen fontolgatja a visszatérést

Az Egyesült Államok korábbi alelnöke, Kamala Harris a BBC-nek adott interjújában elmondta: elképzelhető, hogy ismét indul az elnöki posztért.

Harris azt mondta, „lehetséges”, hogy egyszer ő lesz az elnök, és magabiztosan kijelentette, hogy a jövőben biztosan lesz nő a Fehér Házban.

A BBC-interjúban Harris eljátszott a gondolattal, hogy ismét elindul az elnöki posztért, és kijelentette: unokahúgai „életük során biztosan” láthatnak majd egy női elnököt.

Harris elmondta, hogy még nem hozott döntést, de hangsúlyozta, továbbra is politikai jövőt lát magának. „Nem végeztem még” – mondta a volt alelnök.

„Egész pályafutásomat a köz szolgálatának szenteltem, és ez a véremben van” – tette hozzá.