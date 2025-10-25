Ft
BBC Kamala Harris Egyesült Államok

„Nem végeztem még” – Kamala Harris erősen fontolgatja a visszatérést

2025. október 25. 17:10

„Egész pályafutásomat a köz szolgálatának szenteltem, és ez a véremben van” – mondta a volt alelnök.

2025. október 25. 17:10
null

Az Egyesült Államok korábbi alelnöke, Kamala Harris a BBC-nek adott interjújában elmondta: elképzelhető, hogy ismét indul az elnöki posztért.

Harris azt mondta, „lehetséges”, hogy egyszer ő lesz az elnök, és magabiztosan kijelentette, hogy a jövőben biztosan lesz nő a Fehér Házban.

A BBC-interjúban Harris eljátszott a gondolattal, hogy ismét elindul az elnöki posztért, és kijelentette: unokahúgai „életük során biztosan” láthatnak majd egy női elnököt.

Harris elmondta, hogy még nem hozott döntést, de hangsúlyozta, továbbra is politikai jövőt lát magának. „Nem végeztem még” – mondta a volt alelnök. 

 „Egész pályafutásomat a köz szolgálatának szenteltem, és ez a véremben van” – tette hozzá.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Héja
2025. október 25. 17:28
Kamalával a szavazók végeztek, belértve saját párttársait.
betakentaur
2025. október 25. 17:26
Kéretik az öveket becsatolni! Kár lenne a röhögőgörcstől kiesni az autóból.
cutcopy
2025. október 25. 17:21
Visszatér a második helyre..
csulak
2025. október 25. 17:19
nagy az isten allatkertje
