Megmutatta az amerikai lap: ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kapna, sem Moszkva, sem Budapest nem lenne biztonságban
Ha Ukrajna megkapja az amerikai rakétákat, új korszak kezdődhet Európában. A középpontban a Tomahawk áll.
A hatóság emberei bármit megtehetnek, hogy újabb katonákat juttassanak a frontra.
Egyre elképesztőbb jelenetek zajlanak az ukrán kényszersorozások körül. Volodimir Zelenszkij Ukrajnájában úgy tűnik, semmi sem szent:
Nap mint nap kerülnek elő újabb videók, amelyek tanúsága szerint a toborzók minden eszközt bevetnek, hogy férfiakat vigyenek a harctérre.
A legfrissebb felvételek szerint már nemcsak embervadászat zajlik Ukrajnában, hanem a toborzók mindent visznek, ami a kezük ügyébe kerül.
A Telegramon megosztott videóban az látható, hogy bár egy férfi ezúttal megúszta a besorozást, az elektromos robogóját mégis ellopták.
A videó leírásában mindössze ennyi olvasható: „A vigaszdíjat, egy elektromos robogót, a Dnyipróban található toborzóközpont kapta.”
