Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajnában orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij kényszersorozás katona

Nem ismernek határt Zelenszkijék kényszersorozói

2025. október 18. 17:20

A hatóság emberei bármit megtehetnek, hogy újabb katonákat juttassanak a frontra.

2025. október 18. 17:20
null

Egyre elképesztőbb jelenetek zajlanak az ukrán kényszersorozások körül. Volodimir Zelenszkij Ukrajnájában úgy tűnik, semmi sem szent:

Ezt is ajánljuk a témában

 a hatóság emberei bármit megtehetnek, hogy újabb katonákat juttassanak a frontra.

Nap mint nap kerülnek elő újabb videók, amelyek tanúsága szerint a toborzók minden eszközt bevetnek, hogy férfiakat vigyenek a harctérre.

A legfrissebb felvételek szerint már nemcsak embervadászat zajlik Ukrajnában, hanem a toborzók mindent visznek, ami a kezük ügyébe kerül.

A Telegramon megosztott videóban az látható, hogy bár egy férfi ezúttal megúszta a besorozást, az elektromos robogóját mégis ellopták.

A videó leírásában mindössze ennyi olvasható: „A vigaszdíjat, egy elektromos robogót, a Dnyipróban található toborzóközpont kapta.”

Nyitókép: SERGEY BOBOK / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandala-3
2025. október 18. 18:54
Csupán azt nem értem,hogy a lakosságnál jelentős mennyiségű fegyver van, miért nem használják ilyenkor???
Válasz erre
0
0
allen9
2025. október 18. 18:39
Miután mindannyian röhögcsélve Zselére szavaztak 2019-ben, így egy cseppet sem sajnálom őket. Jó poén volt. Tessék nevetni most is! Rámegy az élete? nagy ügy! Aki nevet este, az nevessen reggel is!
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. október 18. 17:47 Szerkesztve
A pasi megmenekült, de kifizette az elektromos robogóval.! Ostoba sorköteles korú, hogy lehet annyi esze,hogy Kimerészkedik ,az utcára ,még egy esélye nem biztos hogy lesz,most lopozkodhat ,haza gyalog ,időt adva magának ,hogy elgondolkozzon felelőtlenségén.
Válasz erre
1
0
Nehmensieplatz
2025. október 18. 17:46
Ugy tunik, ezek a robogora hajtottak es nem a sorozasra.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!