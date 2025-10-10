„Nagyon furcsa dolgokra” hivatkozva Trump váratlanul lemondta a kínai elnökkel tervezett találkozóját

Donald Trump lemond a Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreába tervezett kétoldalú találkozóról a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozási tervek miatt – közölte maga az amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.

Donald Trump Truth Social oldalán közzétett bejegyezésében kifogásként azt írta, hogy a kínai kormány levélben arról kezdte tájékoztatni a világ országait, hogy exportkorlátozást kíván bevezetni minden, ritkaföldfémet érintő kitermelésre, olyan esetben is, amikor a termelés nem Kínában zajlik.

„Néhány nagyon furcsa dolog történik Kínában” – fogalmazott az elnök, valamint azt is írta, hogy

Kína rendkívül ellenségessé vált”.

Donald Trump az exportkorlátozásra vonatkozó megváltozott kínai magatartást „meglepőnek” nevezte, valamint azt írta, hogy az elmúlt 6 hónapban „nagyon jó” volt a kapcsolata Hszi Csin-ping kínai államfővel.