Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kína Donald Trump világ érdek

„Nagyon furcsa dolgokra” hivatkozva Trump váratlanul lemondta a kínai elnökkel tervezett találkozóját

2025. október 10. 21:56

„Kína rendkívül ellenségessé vált” – fogalmazott az elnök.

2025. október 10. 21:56
null

Donald Trump lemond a Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreába tervezett kétoldalú találkozóról a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozási tervek miatt – közölte maga az amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.

Donald Trump Truth Social oldalán közzétett bejegyezésében kifogásként azt írta, hogy a kínai kormány levélben arról kezdte tájékoztatni a világ országait, hogy exportkorlátozást kíván bevezetni minden, ritkaföldfémet érintő kitermelésre, olyan esetben is, amikor a termelés nem Kínában zajlik.

„Néhány nagyon furcsa dolog történik Kínában” – fogalmazott az elnök, valamint azt is írta, hogy 

Kína rendkívül ellenségessé vált”.

Donald Trump az exportkorlátozásra vonatkozó megváltozott kínai magatartást „meglepőnek” nevezte, valamint azt írta, hogy az elmúlt 6 hónapban „nagyon jó” volt a kapcsolata Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Az amerikai-kínai kétoldalú találkozót az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezetének dél-koreai csúcstalálkozójának keretében tartották volna október második végén, amivel kapcsolatban Donald Trump most azt írta, hogy a személyes megbeszélésnek a történtek után nem látja értelmét.

Kína az elmúlt évtizedekben domináns szerepre tett szert az elektronikai iparban használt ritkaföldfémek kitermelésében.

Donald Trump a Kínától való függés csökkentése érdekében hivatalba lépése után több döntést hozott a ritkaföldfémek Egyesült Államokon belüli kiaknázásáról, a hét elején pedig rendeletet írt alá egy alaszkai bánya megnyitásának felgyorsításáról, és az oda vezető csaknem 400 kilométer hosszú szállítási útvonal kiépítéséről. Az Ambler bányászati térség jelentős tartalékokkal rendelkezik többek között rézből, kobaltból, galliumból és germániumból.

(MTI)

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. október 10. 23:16
Nem Kina volt aki ellensegeskedest kezdte. Az usakok keresnek vagy csinalnak maguknak ellenseget.Kinanak nem lehet parancsolgatni. Ezt a helyzetet nem a kinaiak hoztak ossze.
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2025. október 10. 22:55
Ellenséges? Épp most akarja megtiltani Kínának, hogy gépei az orosz légtérben repüljenek. Normális? 0
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. október 10. 22:51 Szerkesztve
-:))) Arcanalitika. Tárgy : TRUMP legújabb arca. [Csalódás, düh, keserűség] -Oroszország, -Kína szuverének maradtak -Nuku Nobel-dij Ennyi kudarc után,én az ajtófél-fába is belerúgnék . Többször!
Válasz erre
1
0
Oldalkosár
•••
2025. október 10. 22:45 Szerkesztve
Béke Nobel-díj várományos Trump: Fogd már fel Kína, úgy táncolsz, ahogy fütyülök neked.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!