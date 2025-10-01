Nagy pofonba szaladtak bele Donald Tuskék: alkotmányt sért a lex Romanowski

Alkotmánysértőnek találta szerdán a lengyel alkotmánybíróság azt a „lex Romanowskinak” is nevezett jogszabályt, melynek értelmében korlátozták volna a parlamenti képviselők jogosultságait, amennyiben vizsgálati fogságba kerülnek, vagy külföldre menekülnek ez elől.

A törvénymódosítás elsősorban a Magyarországon menedéket kapott Marcin Romanowskit érintette, és megfosztotta őt több képviselői jogosítványtól, köztük a parlamenti juttatásoktól. A szabályozást akkor is foganatosították volna, ha a képviselőt nem lehetett volna előállítani „bujkálás vagy az ország elhagyása miatt”. A lengyel parlament februárban szavazta meg az új előírásokat, amelyekről azonban Andrzej Duda akkori államfő márciusban előzetes normakontrollt kért.

Az alkotmánybíróság elnökének, Bogdan Swieczkowskinak a vezetésével a beadványt teljes összetételében tárgyaló testület szerdán egyhangúlag kimondta:

a jogszabály alkotmányt sért.

Ezt egyrészt azzal indokolták, hogy a törvénymódosításnak az alsóházban (szejm) megszavazott változatában a felsőház (szenátus) messzemenő változtatásokat eszközölt. Emellett az új előírások azt a gyanút keltették, hogy „fő céljuk valójában a jelenlegi politikai ellenzék helyzetének nehezítése” – érvelt az alkotmánybíróság.