Kijevből jelentkezett be széles mosollyal az arcán Marta Kos: Ukrajna készen áll a csatlakozásra

Segélykiáltás érkezett Nyugat-Európából: még nem uniós tag Ukrajna, de már most válságot idézett elő
Most kér egy kávét Orbán Viktor.
A brüsszeli boszorkánykonyhában már arra is rájöttek, hogy kerüljék meg a magyar vétót.
Az Európai Unió és Ukrajna befejezte az ukrán jogszabályok átvilágítási folyamatát – számolt be a hírről ukrán hírportálok alapján a Kárpáthír.
Mint kiderült, ezen átvilágítási folyamat a csatlakozási tárgyalások előfeltétele.
Marta Kos uniós bővítési biztos Kijevben közölte, hogy a rekordgyorsasággal zárult le a jogharmonizációs folyamat, amely megteremti az alapokat Ukrajna európai jövőjéhez.
A lap arról is beszámolt, hogy a biztos hétfőn háromnapos látogatásra érkezett Ukrajnába, hogy megerősítse az EU támogatását az ország európai útján.
Leszögezte, hogy a keddi nap egy fontos lépést jelent Ukrajna EU-ba vezető útján.
„A legnehezebb körülmények között Ukrajna rekordgyorsasággal fejezte be a teljes joganyagának átvilágítási folyamatát, lerakva ezzel európai jövőjének alapjait” – emelte ki Marta Kos, aki szerint azonban elengedhetetlen a reformok lendületének fenntartása.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, António Costa, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte, hogy a tárgyalási fejezeteket a tagállamok minősített többségének beleegyezésével is meg lehessen nyitni, nem csak egyhangú döntéssel.
Ez a lépés teljesen megkerülhetné a magyar vétót,
azonban a végső döntést a tagállamoknak kell meghozniuk.
Emlékezetes, Marta Kos volt az, aki nemrég elismerte, hogy már júniusban elkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, valamint arról is beszélt, hogy minden tőle telhetőt megtesz Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében.
Sőt, elmondta azt is, hogy a brüsszeli intézményekben már ezer ember dolgozik a csatlakozás felpörgetése érdekében.
Mindez azért érdekes, mert pont Marta Kos uniós biztos volt az, aki megmutatta Alex Sorosnak, hogy Ukrajna egyetlen egy uniós felvételi feltételt sem tud teljesíteni.
Ezt is ajánljuk a témában
Most kér egy kávét Orbán Viktor.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP