Kijevből jelentkezett be széles mosollyal az arcán Marta Kos: Ukrajna készen áll a csatlakozásra

Az Európai Unió és Ukrajna befejezte az ukrán jogszabályok átvilágítási folyamatát – számolt be a hírről ukrán hírportálok alapján a Kárpáthír.

Mint kiderült, ezen átvilágítási folyamat a csatlakozási tárgyalások előfeltétele.

Marta Kos uniós bővítési biztos Kijevben közölte, hogy a rekordgyorsasággal zárult le a jogharmonizációs folyamat, amely megteremti az alapokat Ukrajna európai jövőjéhez.

Marta Kos Kijevben

A lap arról is beszámolt, hogy a biztos hétfőn háromnapos látogatásra érkezett Ukrajnába, hogy megerősítse az EU támogatását az ország európai útján.