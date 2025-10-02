Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marta Kos Brüsszel uniós csatlakozás Ukrajna Kijev António Costa jogszabály EU Európai Unió Európai Tanács

Kijevből jelentkezett be széles mosollyal az arcán Marta Kos: Ukrajna készen áll a csatlakozásra

2025. október 02. 12:01

A brüsszeli boszorkánykonyhában már arra is rájöttek, hogy kerüljék meg a magyar vétót.

2025. október 02. 12:01
null

Az Európai Unió és Ukrajna befejezte az ukrán jogszabályok átvilágítási folyamatát – számolt be a hírről ukrán hírportálok alapján a Kárpáthír.

Mint kiderült, ezen átvilágítási folyamat a csatlakozási tárgyalások előfeltétele.

Marta Kos uniós bővítési biztos Kijevben közölte, hogy a rekordgyorsasággal zárult le a jogharmonizációs folyamat, amely megteremti az alapokat Ukrajna európai jövőjéhez.

Marta Kos Kijevben

A lap arról is beszámolt, hogy a biztos hétfőn háromnapos látogatásra érkezett Ukrajnába, hogy megerősítse az EU támogatását az ország európai útján.

Leszögezte, hogy a keddi nap egy fontos lépést jelent Ukrajna EU-ba vezető útján.

„A legnehezebb körülmények között Ukrajna rekordgyorsasággal fejezte be a teljes joganyagának átvilágítási folyamatát, lerakva ezzel európai jövőjének alapjait” – emelte ki Marta Kos, aki szerint azonban elengedhetetlen a reformok lendületének fenntartása.

António Costa javaslata

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, António Costa, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte, hogy a tárgyalási fejezeteket a tagállamok minősített többségének beleegyezésével is meg lehessen nyitni, nem csak egyhangú döntéssel.

Ez a lépés teljesen megkerülhetné a magyar vétót,

azonban a végső döntést a tagállamoknak kell meghozniuk.

Emlékezetes, Marta Kos volt az, aki nemrég elismerte, hogy már júniusban elkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, valamint arról is beszélt, hogy minden tőle telhetőt megtesz Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében.

Sőt, elmondta azt is, hogy a brüsszeli intézményekben már ezer ember dolgozik a csatlakozás felpörgetése érdekében.

Mindez azért érdekes, mert pont Marta Kos uniós biztos volt az, aki megmutatta Alex Sorosnak, hogy Ukrajna egyetlen egy uniós felvételi feltételt sem tud teljesíteni.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2025. október 02. 14:51
Ha az EU is leszarja a saját szabályait, akkor nekünk sem kell betartanunk őket.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. október 02. 14:49
Csak mondta!!!:)))
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. október 02. 14:42
Ha az Unió felveszi Ukrajnát, akkor tényleg lehet mondani, az oroszok már a spájzban vannak. Gondolom Donbassz, Novorosszija az ukránok szerint Ukrajnához tartozik. Ugyanez a moldávoknál Transznisztria.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. október 02. 14:39
Balfaszok irányítják az uniót..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!