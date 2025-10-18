Már csak ez hiányzott: óriási plágiumbotrány rázta meg Németországot

A botrány azért is különösen kellemetlen, mert a lap szerzői között Alexander Dobrindt belügyminiszter neve is szerepel, ő azonban tagadja, hogy valaha is írt volna Weimernek – vagyis az ő neve alatt is lopott cikkek jelenhettek meg.

Az ügy iróniája, hogy Weimer a szellemi tulajdon védelméért felelős kormánytag, miközben saját lapját most szerzői jogsértéssel vádolják.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a héten még ő maga támadta az amerikai mesterségesintelligencia-vállalatokat – „szellemi vámpírizmussal” és „engedély nélküli tartalomhasználattal” vádolva őket.

Most viszont úgy tűnik, pontosan ugyanezt a módszert alkalmazta ő is. A The European működését vizsgálat alá helyezték, a német sajtó pedig máris az „év legkínosabb plágiumügyének” nevezi a botrányt.