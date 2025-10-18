Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németországban plágiumügy AfD

Már csak ez hiányzott: óriási plágiumbotrány rázta meg Németországot

2025. október 18. 16:28

Kiderült, hogy a kormány kulturális államtitkára mások írásait lopta el.

2025. október 18. 16:28
null

Újabb botrány robbant ki Németországban: 

Alice Weidel, az AfD társelnöke azzal vádolta meg Wolfram Weimert, a német kormány kulturális államtitkárát, hogy mintegy száz szöveget ellopott tőle,

 és saját portálján, a The European-en jelentetett meg. 

A portál több szerzője – köztük ismert újságírók és politikusok – azt állítja, hogy soha nem adtak engedélyt írásaik közlésére.

A botrány azért is különösen kellemetlen, mert a lap szerzői között Alexander Dobrindt belügyminiszter neve is szerepel, ő azonban tagadja, hogy valaha is írt volna Weimernek – vagyis az ő neve alatt is lopott cikkek jelenhettek meg.

Az ügy iróniája, hogy Weimer a szellemi tulajdon védelméért felelős kormánytag, miközben saját lapját most szerzői jogsértéssel vádolják. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a héten még ő maga támadta az amerikai mesterségesintelligencia-vállalatokat – „szellemi vámpírizmussal” és „engedély nélküli tartalomhasználattal” vádolva őket.

Most viszont úgy tűnik, pontosan ugyanezt a módszert alkalmazta ő is. A The European működését vizsgálat alá helyezték, a német sajtó pedig máris az „év legkínosabb plágiumügyének” nevezi a botrányt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Julian Reichelt / X

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. október 18. 18:33
Guldura ? Da !
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 18. 18:19
Akkor kezet foghat Gyurcsánnyal, Semjénnel és Orbán Balázssal.
Válasz erre
0
2
csandala
2025. október 18. 17:54
Pandúrból lesz a legjobb rabló.
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2025. október 18. 17:53
En is elloptam Ork bun par szoveget, amik nem oregedtek jol
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!