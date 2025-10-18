Már csak ez hiányzott: óriási plágiumbotrány rázta meg Németországot

Újabb hazugságot lepleztek le: a németek elsöprő többsége nem rajong a Wilkommenskulturért
Németország jó részének a klímaőrületből és az LMBTQ-ból is elege van.
Kiderült, hogy a kormány kulturális államtitkára mások írásait lopta el.
Újabb botrány robbant ki Németországban:
Alice Weidel, az AfD társelnöke azzal vádolta meg Wolfram Weimert, a német kormány kulturális államtitkárát, hogy mintegy száz szöveget ellopott tőle,
és saját portálján, a The European-en jelentetett meg.
A portál több szerzője – köztük ismert újságírók és politikusok – azt állítja, hogy soha nem adtak engedélyt írásaik közlésére.
A botrány azért is különösen kellemetlen, mert a lap szerzői között Alexander Dobrindt belügyminiszter neve is szerepel, ő azonban tagadja, hogy valaha is írt volna Weimernek – vagyis az ő neve alatt is lopott cikkek jelenhettek meg.
Az ügy iróniája, hogy Weimer a szellemi tulajdon védelméért felelős kormánytag, miközben saját lapját most szerzői jogsértéssel vádolják.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a héten még ő maga támadta az amerikai mesterségesintelligencia-vállalatokat – „szellemi vámpírizmussal” és „engedély nélküli tartalomhasználattal” vádolva őket.
Most viszont úgy tűnik, pontosan ugyanezt a módszert alkalmazta ő is. A The European működését vizsgálat alá helyezték, a német sajtó pedig máris az „év legkínosabb plágiumügyének” nevezi a botrányt.
Nyitókép: Julian Reichelt / X