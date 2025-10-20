Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Ukrajna kényszersorozás Szijjártó Péter Európai Unió Európai Tanács

Már az uniónak is kezd leesni, hogy nincs minden rendben az ukrán hadsereg környékén

2025. október 20. 16:40

Az Európai Tanács jogi szolgálata szerint Magyarország megalapozottan szankcionált a kényszersorozásban résztvevő katonai vezetőket.

2025. október 20. 16:40
null

Az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

A tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén üdvözölte, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata immár jogilag megalapozottnak találta azt a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért.

Az Európai Tanács jogi szolgálata megállapította, hogy az a három személy, akit mi szankciós listára akarunk helyeztetni, valóban felelősséget visel az erőszakos sorozásért Ukrajnában”

– tudatta. „Ez az az erőszakos sorozás, amelynek következtében magyar ember is már meghalt” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter ezért arra szólította fel az EU-t, hogy az érintett ukrán katonai vezetőket azonnali hatállyal helyezzék szankciós listára az Európai Tanács jogi szolgálatának véleménye szerint is jól alátámasztott magyar javaslatoknak megfelelően.

Magyarországról júliusban kitiltották a kényszersorozásokért felelős három ukrajnai tisztségviselőt, akiknek a szankciós listára helyezését ekkor a kormány az Európai Uniónál is kezdeményezte. Minderre azt követően került sor, hogy Sebestyén Józsefet toborzók agyonverték Ukrajánban.

(MTI)

Nyitókép forrása: Maria Senovilla / AFP

csulak
2025. október 20. 19:04
porhintes az egesz
dzsini75
2025. október 20. 17:59
Elkezdték “nem tagadni” a valóságot……
kbexxx
2025. október 20. 17:58 Szerkesztve
Pedig olyan eu érett Ukrajna hogy efféle narrativa, nem fér bele a kialakult, megítélésükbe! Hogy lenne ebben ,bármi igazság, mikor" minden feltételeknek megfelelnek," A jogi szolgálat egyszerűen kibeszél", szembe menve a mainstreem Iránnyal, "Ez csak orosz propaganda!"irónia az egész.
elégia
2025. október 20. 17:01
Európa nem akarja felfogni, hogy Trump megunta az ukrán bohóc előadását, és beváltja fenyegetését. Otthagyja Ukrajnát Putyinnak. Akkor pedig kő kövön nem marad.
