Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Novoszpasszkij Olekszij Russzkij Moszkva dróntámadás orosz-ukrán háború kőolajfinomító

Lángolnak az olajfinomítók Oroszországban, leálltak a repterek, Moszkva fölött ukrán drónok cikáznak

2025. október 29. 07:41

Mindenkinek a képzeletére bízzuk a következményeket.

2025. október 29. 07:41
null

A Pravda arról ír, hogy október 28-án késő este és október 29-én kora reggel 

legalább hét ukrán drónt lőttek le Moszkva és a régió felett, valamint korlátozták az érkezéseket és indulásokat Moszkva és más városok repülőterein.

A korlátozásokat azóta feloldották, tudjuk meg.

Hozzáteszik: az ukránok ezzel egy időben 

az Uljanovszki területen fekvő Novoszpasszkijjban az olajfinomítót is támadták. 

A SHOT hírügynökség jelentése szerint a lakosok Novoszpasszkij külvárosában 0:20 körül 5-8 robbanást hallottak, 

„villanásokat és motorzúgást jelentettek az égből”. 

Az uljanovszki régió kormányzója, Olekszij Russzkij szerint visszaverték egy pilóta nélküli repülőgép támadását. 

Robbanásokat hallottak Mari Köztársaságban is, ahol megtámadták a az olajfinomítót.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Ria Novosztyi pool/Pavel Liszicin

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. október 29. 07:55
El nem hiszem hogy a mai katonai informatikai rendszereken,műholdakon nem lehet lekövetni az indulási pontokat,amik valószínű egy kamionban vannak....aztán odabacni nekik.🙄
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. október 29. 07:53
Már megint egy hülye címadás.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!