Lángolnak az olajfinomítók Oroszországban, leálltak a repterek, Moszkva fölött ukrán drónok cikáznak

Micsoda véletlen: az ukrán háború brutálisan felpörgette Lengyelország hadianyag-exportját
Van kérdés?
Mindenkinek a képzeletére bízzuk a következményeket.
A Pravda arról ír, hogy október 28-án késő este és október 29-én kora reggel
legalább hét ukrán drónt lőttek le Moszkva és a régió felett, valamint korlátozták az érkezéseket és indulásokat Moszkva és más városok repülőterein.
A korlátozásokat azóta feloldották, tudjuk meg.
Hozzáteszik: az ukránok ezzel egy időben
az Uljanovszki területen fekvő Novoszpasszkijjban az olajfinomítót is támadták.
A SHOT hírügynökség jelentése szerint a lakosok Novoszpasszkij külvárosában 0:20 körül 5-8 robbanást hallottak,
„villanásokat és motorzúgást jelentettek az égből”.
Az uljanovszki régió kormányzója, Olekszij Russzkij szerint visszaverték egy pilóta nélküli repülőgép támadását.
Robbanásokat hallottak Mari Köztársaságban is, ahol megtámadták a az olajfinomítót.
Ezt is ajánljuk a témában
Van kérdés?
Nyitókép: MTI/EPA/Ria Novosztyi pool/Pavel Liszicin
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Van kérdés?
„Nem kérdés, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre” – tette hozzá a külügyminiszter.
Kijev akár 150 darab Gripen repülőgépet vásárolna a Saabtól.