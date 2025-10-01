Ft
Koppenhága interjú Orbán Viktor Mandiner

„Különlegesen izgalmas európai csúcs volt” – exkluzív interjú Orbán Viktorral (VIDEÓ!)

2025. október 01. 23:31

A miniszterelnököt a Mandiner kérdezhette a koppenhágai EU-csúcs estéjén.

2025. október 01. 23:31
null

Orbán Viktort az uniós csúcson történtekről, az európai versenyképesség ügyéről és az Angela Merkellel való találkozójáról is kérdeztük.

Mindezek mellett arról is faggattuk a miniszterelnököt, mit szól ahhoz, hogy Hadházy Ákos kémfülhallgatót vélt felfedezni a fülében egy kép alapján.

Nézze vissza exkluzív riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kobi40
2025. október 02. 01:04
“Hadházy Ákos kémfülhallgatót vélt felfedezni a fülében egy kép alapján.” És mit kémlelt volna Orbán Viktor a fülével? A Perforált Fuszekli téved. Az egy Matador volt a Poloskák ellen.
bagira004
2025. október 02. 00:36
Nem véletlen egybeesés Merkel látogatása és az eu csúcs . Ursula küldöttje Orbánt puhítani akarta . Az a nyugati tőkés alak nem született meg aki Orbánt a szándékától eltérítse. Orbán megbízható kőszikla amit kimond azt úgy teszi.
SzaboGeza
2025. október 02. 00:13
Az Oroszok pénzét NEM LEHET ELLOPNI, És nem lehet Brüsszelita engedni!!!! AZ AZ ŐVÉK, VAGY ELVESSZÜK!!! Minusz az EURO , ami meg csak csökkenni fog!!!
ekeke1
2025. október 01. 23:38
Engem csak egy dolog érdekel momentán: az oroszok pénzének végleges ellopásán kívül, mert ezzel tudom hogy végig foglalkoznak, a Magyarországnak jogosan járó EU-s pénzekről nem volt szó?
