John Ratcliffe, az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) igazgatója egy 2015-ös hírszerzési jelentést hozott nyilvánosságra, amely Joe Biden akkori alelnök ukrajnai látogatása körüli vitákat elevenít fel,

különös tekintettel fia, Hunter Biden és a Burisma Holdings ukrán gázvállalat kapcsolatára.

A New York Post által is bemutatott dokumentum szerint ukrán tisztviselők csalódottságukat fejezték ki Biden látogatásával kapcsolatban, mert nem a várt konkrét ügyek megvitatására érkezett, hanem csupán egy közhelyees beszédet tartott. A jelentés említi, hogy ukrán hivatalnokok a Hunter Biden körüli korrupciós vádakat az amerikai kormány kétszínűségének bizonyítékaként értékelték.

Ez a 2015-ös CIA-jelentés, amely az ukrán fél elégedetlenségét és Bidenék ukrajnai korrupciós érintettségének taglalását idézte, a most kiderült információk szerint nem került be az akkori amerikai elnök, vagyis az akkoriban alelnök Biden főnőke, Barack Obama elé – méghozzá Biden nemzetbiztonsági tanácsadójának, Colin Kahlnak a kifejezett kérésére.