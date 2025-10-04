Kiborult a német énekesnő a rengeteg szexuális zaklatás miatt – olyat mondott, hogy leesett az állunk

„Minden nap több ezer ember özönlik az Oktoberfestre. Ünnepelnek, esznek – és rengeteget isznak. Ismétlődően történnek szexuális bántalmazások, s most egy müncheni énekesnő a közösségi médiában adott hangot haragjának: egyértelműen megnevezte a probléma okát” – írja a német TZ.

Linda Antonia szerint a nyilvános vitában gyakran úgy állítják be, hogy a szexuális zaklatás „bevándorló-probléma” lenne. Pedig csak el kell menni egyszer az Oktoberfestre, és láthatóvá válik, hogy ez nem így van, állítja az énekesnő.

„Menj el egyszer a Wiesnre, és aztán mondd meg nekem újra, hogy a szexuális zaklatás bevándorló-probléma.”

Egyszerűen ez egy férfi probléma”

– hangsúlyozta a müncheni nő a szexuális zaklatásról.