10. 04.
szombat
Berlin probléma Németország erőszak migráns

Kiborult a német énekesnő a rengeteg szexuális zaklatás miatt – olyat mondott, hogy leesett az állunk

2025. október 04. 10:12

Linda Antonia félrebeszélés nélkül megnevezte a probléma okát.

2025. október 04. 10:12
null

„Minden nap több ezer ember özönlik az Oktoberfestre. Ünnepelnek, esznek – és rengeteget isznak. Ismétlődően történnek szexuális bántalmazások, s most egy müncheni énekesnő a közösségi médiában adott hangot haragjának: egyértelműen megnevezte a probléma okát” – írja a német TZ.

Linda Antonia szerint a nyilvános vitában gyakran úgy állítják be, hogy a szexuális zaklatás „bevándorló-probléma” lenne. Pedig csak el kell menni egyszer az Oktoberfestre, és láthatóvá válik, hogy ez nem így van, állítja az énekesnő.

 „Menj el egyszer a Wiesnre, és aztán mondd meg nekem újra, hogy a szexuális zaklatás bevándorló-probléma.”

Egyszerűen ez egy férfi probléma”

– hangsúlyozta a müncheni nő a szexuális zaklatásról.

„Ez nem a külföldiek problémája, a saját országunkban is bőven vannak zaklató férfiak, ez egyszerűen a férfiak problémája, ennyi.”

Az énekesnő szerint ennek semmi köze sincs a „külföldiekhez”. Aláhúzta: a vitát nem szabad bizonyos származású férfiakra korlátozni.

Három hír a közelmúltból Linda Antonia szíves figyelmébe

Sokkoló adatok: brutálisan megnőtt a nőkkel szembeni erőszakos esetek száma Németországban a migráció miatt

Felháborító ítélet: egy tizenöt éves lányt erőszakoltak, de Németországban ezt is megússzák a migránsok

Vérfagyasztó adat: egyedül a tavalyi évben 111 (!) csoportos nemi erőszakot követtek el Berlinben

És persze ki ne emlékezne a 2015-ös kölni szilveszterre: mintegy ezerfős, szemtanúk egybehangzó állítása szerint arab és észak-afrikai kinézetű fiatalemberekből álló banda erőszakoskodott a németországi Köln belvárosában szilveszter éjszakáján. Nőket zaklattak fizikailag és verbálisan, nemi erőszak is történhetett, mobilokat és pénztárcákat loptak, valamint petárdákat dobáltak az utcán szilveszterező tömegbe. A német rendőrség és sajtó napokig hallgatott a súlyos eseményekről.

Az énekesnő videója a témában:

@linda.antonia_ #wiesn#feminismus ♬ original sound - LindaAntonia

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vasalo
•••
2025. október 04. 11:57 Szerkesztve
Ez a kis senki is csak a cimlapra akar kerülni a baromságaival, A mandi meg bekapta horgot.
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2025. október 04. 11:53 Szerkesztve
Erre csak azt tudom mondani, hogy celebéknél a jóemberkedés és relativizálás szinte kötelező, itt is és ott is! Aki nem áll be a sorba, nem követi a divatos trendet, azt "progresszívék" kiközösítik..., már pedig számukra az olcsó népszerűség = megélhetés :-)) ! A statisztikák azért elég egyértemüen mást mutatnak, még akkor is, ha a korrektség jegyében nem szabad azokról beszélni. Különben is, egy férfi, ha férfi, egy esztétikus "jó nőt" még szép, hogy megnéz magának ( feleség, barátnő hiányában) és talán még mormol is valamit a haverjának. Szerintem ez fordítva is így működik. Ez a természet rendje! :-))) !
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
•••
2025. október 04. 11:47 Szerkesztve
Látom ezt a libát sem az eszéért szeretik. Feltételezem egy echte német, és echte iszlamista szexuális zaklató között erős különbség van. Ez utóbbi jó, ha nem öli meg a célszemélyt esemény előtt, vagy akár után.
Válasz erre
0
0
marcon-2
2025. október 04. 11:43
Újabb relativizálás: mintha egyenlőségjelet lehetne és kellene tenni aközött, hogy valaki lelő valakit, vagy csak pofont ad neki. Ennél a német feministánál ugyanazt jelenti az, hogy esetleg túlzott alkoholfogyasztás hatása alatt álló férfiak szexuális tartalmú megjegyzéseket tesznek, egyesek talán némileg erőszakosabbak is, és az, hogy a teljesen más társadalmi szocializációval érkezők fizikai erőszakkal, gyakran életveszélyes fenyegetéssel követnek el brutális szexuális bűncselekményeket, akik nem mellesleg ezt Allah adta joguknak tekintik. Tisztázzuk: nem legitimálom az előbbit sem, viszont egyenlőségjelet tenni ezek között mind súlyában, mind arányában óriási csúsztatás és hazugság. Az európai nők egy része nincs megelégedve a társadalmi státuszával, ezt tudjuk, mint ahogy azt is, hogy a muzulmán világban a nők társadalmi státusza és jogai messze elmaradnak az európai nőkétől, és az innen érkező férfiak arányosan jóval nagyobb része ennek megfelelően tekint az európai nőkre is...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!