Kiborult a német énekesnő a rengeteg szexuális zaklatás miatt – olyat mondott, hogy leesett az állunk

„Minden nap több ezer ember özönlik az Oktoberfestre. Ünnepelnek, esznek – és rengeteget isznak. Ismétlődően történnek szexuális bántalmazások, s most egy müncheni énekesnő a közösségi médiában adott hangot haragjának: egyértelműen megnevezte a probléma okát” – írja a német TZ.
Linda Antonia szerint a nyilvános vitában gyakran úgy állítják be, hogy a szexuális zaklatás „bevándorló-probléma” lenne. Pedig csak el kell menni egyszer az Oktoberfestre, és láthatóvá válik, hogy ez nem így van, állítja az énekesnő.
„Menj el egyszer a Wiesnre, és aztán mondd meg nekem újra, hogy a szexuális zaklatás bevándorló-probléma.”
Egyszerűen ez egy férfi probléma”
– hangsúlyozta a müncheni nő a szexuális zaklatásról.
„Ez nem a külföldiek problémája, a saját országunkban is bőven vannak zaklató férfiak, ez egyszerűen a férfiak problémája, ennyi.”
Az énekesnő szerint ennek semmi köze sincs a „külföldiekhez”. Aláhúzta: a vitát nem szabad bizonyos származású férfiakra korlátozni.
Sokkoló adatok: brutálisan megnőtt a nőkkel szembeni erőszakos esetek száma Németországban a migráció miatt
Felháborító ítélet: egy tizenöt éves lányt erőszakoltak, de Németországban ezt is megússzák a migránsok
Vérfagyasztó adat: egyedül a tavalyi évben 111 (!) csoportos nemi erőszakot követtek el Berlinben
És persze ki ne emlékezne a 2015-ös kölni szilveszterre: mintegy ezerfős, szemtanúk egybehangzó állítása szerint arab és észak-afrikai kinézetű fiatalemberekből álló banda erőszakoskodott a németországi Köln belvárosában szilveszter éjszakáján. Nőket zaklattak fizikailag és verbálisan, nemi erőszak is történhetett, mobilokat és pénztárcákat loptak, valamint petárdákat dobáltak az utcán szilveszterező tömegbe. A német rendőrség és sajtó napokig hallgatott a súlyos eseményekről.
Az énekesnő videója a témában:
Nyitókép: Facebook