Két földrengést is észleltek szerdán a magyar határ közelében: „Éreztem, hogy az épület inog”

A romániai földmozgás annyira erős volt, hogy a magyar oldalon, több szabolcsi településen is érzékelték.
Szerda reggel a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés rázta meg a román Szatmár megyét, amelyet több településen, köztük Szatmárnémetiben, Kolcson, Lázáriban és Aranyosmeggyesen is érezni lehetett – számolt be a SZON.
A rengést a román Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) adatai szerint helyi idő szerint 7 óra 57 perckor észlelték, a földmozgás 5 kilométeres mélységben történt. Epicentruma mintegy 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől és 34 kilométerre Nagybányától.
A lakosok beszámolói szerint a földrengés a tömbházak felső emeletein különösen erősen volt érezhető.
Többen arról számoltak be, hogy az épületek néhány másodpercig inogtak, sőt volt, aki arról mesélt, hogy a kutyák a rengés előtt ugatni kezdtek. A tűzoltóság közlése szerint anyagi kár nem keletkezett, sérültekről sem érkezett bejelentés, a hatóságok azonban helyszíni felderítést végeznek.
A földmozgást még Magyarországon is észlelték:
a közösségi médiában több nyíregyházi és nagydobosi lakos jelezte, hogy rövid ideig remegett az épület, vagy mozgott az ágyuk.
Nem sokkal később újabb földrengést is észleltek Romániában. Reggel 8 óra 31 perckor Buzău megyében 3,3-as erősségű földmozgás történt, ezúttal jóval mélyebben, 122 kilométeres mélységben. Októberben eddig tizennégy földrengést regisztráltak az országban, többségük 2 és 4-es magnitúdó között mozgott.
A nyitókép illusztráció: CHAIDEER MAHYUDDIN / AF
