Két földrengést is észleltek szerdán a magyar határ közelében: „Éreztem, hogy az épület inog”

Szerda reggel a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés rázta meg a román Szatmár megyét, amelyet több településen, köztük Szatmárnémetiben, Kolcson, Lázáriban és Aranyosmeggyesen is érezni lehetett – számolt be a SZON.

A rengést a román Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) adatai szerint helyi idő szerint 7 óra 57 perckor észlelték, a földmozgás 5 kilométeres mélységben történt. Epicentruma mintegy 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől és 34 kilométerre Nagybányától.

A lakosok beszámolói szerint a földrengés a tömbházak felső emeletein különösen erősen volt érezhető.

Többen arról számoltak be, hogy az épületek néhány másodpercig inogtak, sőt volt, aki arról mesélt, hogy a kutyák a rengés előtt ugatni kezdtek. A tűzoltóság közlése szerint anyagi kár nem keletkezett, sérültekről sem érkezett bejelentés, a hatóságok azonban helyszíni felderítést végeznek.