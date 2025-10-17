Ft
katasztrófavédelem HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet földrengés

Újabb földrengés volt Magyarországon

2025. október 17. 08:24

A Katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés károkról.

null

Földmozgást regisztráltak a Pest vármegyei Inárcs közelében – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium csütörtök este az MTI-vel.

Azt írták, este negyed 8 után 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett.

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földmozgást, eddig Inárcs településről érkezett bejelentés. A szeizmológiai obszervatórium eddig Inárcs településről kapott jelzést,

a katasztrófavédelemhez azonban nem érkezett bejelentés károkról.

Szerda reggel a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés rázta meg a román Szatmár megyét, amelyet több településen, köztük Szatmárnémetiben, Kolcson, Lázáriban és Aranyosmeggyesen is érezni lehetett.

A rengést a román Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) adatai szerint helyi idő szerint 7 óra 57 perckor észlelték, a földmozgás 5 kilométeres mélységben történt. Epicentruma mintegy 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől és 34 kilométerre Nagybányától.

A lakosok beszámolói szerint a földrengés a tömbházak felső emeletein különösen erősen volt érezhető. Többen arról számoltak be, hogy az épületek néhány másodpercig inogtak, sőt volt, aki arról mesélt, hogy a kutyák a rengés előtt ugatni kezdtek. A tűzoltóság közlése szerint anyagi kár nem keletkezett, sérültekről sem érkezett bejelentés, a hatóságok azonban helyszíni felderítést végeznek.

A földmozgást még Magyarországon is észlelték: a közösségi médiában több nyíregyházi és nagydobosi lakos jelezte, hogy rövid ideig remegett az épület, vagy mozgott az ágyuk.

(Mandiner / MTI)

Nyitókép forrása: PEDRO PARDO / AFP

Obsitos Technikus
2025. október 17. 09:52
Majd egy fél év múlva bejelentik, hogy új gázlelőhely áll munkába, amit rétegrepesztéses technikával hoztak létre.
anegy_
2025. október 17. 09:43
Na, ennyi elég is! Ezzel még ki is békülünk.
uszoda
2025. október 17. 09:16
Ugrott egyet az Orr bán?
