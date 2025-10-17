Újabb földrengés volt Magyarországon

Két földrengést is észleltek szerdán a magyar határ közelében: „Éreztem, hogy az épület inog”
A romániai földmozgás annyira erős volt, hogy a magyar oldalon, több szabolcsi településen is érzékelték.
A Katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés károkról.
Földmozgást regisztráltak a Pest vármegyei Inárcs közelében – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium csütörtök este az MTI-vel.
Azt írták, este negyed 8 után 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földmozgást, eddig Inárcs településről érkezett bejelentés. A szeizmológiai obszervatórium eddig Inárcs településről kapott jelzést,
a katasztrófavédelemhez azonban nem érkezett bejelentés károkról.
Szerda reggel a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés rázta meg a román Szatmár megyét, amelyet több településen, köztük Szatmárnémetiben, Kolcson, Lázáriban és Aranyosmeggyesen is érezni lehetett.
A rengést a román Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) adatai szerint helyi idő szerint 7 óra 57 perckor észlelték, a földmozgás 5 kilométeres mélységben történt. Epicentruma mintegy 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől és 34 kilométerre Nagybányától.
A lakosok beszámolói szerint a földrengés a tömbházak felső emeletein különösen erősen volt érezhető. Többen arról számoltak be, hogy az épületek néhány másodpercig inogtak, sőt volt, aki arról mesélt, hogy a kutyák a rengés előtt ugatni kezdtek. A tűzoltóság közlése szerint anyagi kár nem keletkezett, sérültekről sem érkezett bejelentés, a hatóságok azonban helyszíni felderítést végeznek.
A földmozgást még Magyarországon is észlelték: a közösségi médiában több nyíregyházi és nagydobosi lakos jelezte, hogy rövid ideig remegett az épület, vagy mozgott az ágyuk.
(Mandiner / MTI)
Nyitókép forrása: PEDRO PARDO / AFP
