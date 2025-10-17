Újabb földrengés volt Magyarországon

A rengést a román Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) adatai szerint helyi idő szerint 7 óra 57 perckor észlelték, a földmozgás 5 kilométeres mélységben történt. Epicentruma mintegy 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől és 34 kilométerre Nagybányától.

A lakosok beszámolói szerint a földrengés a tömbházak felső emeletein különösen erősen volt érezhető. Többen arról számoltak be, hogy az épületek néhány másodpercig inogtak, sőt volt, aki arról mesélt, hogy a kutyák a rengés előtt ugatni kezdtek. A tűzoltóság közlése szerint anyagi kár nem keletkezett, sérültekről sem érkezett bejelentés, a hatóságok azonban helyszíni felderítést végeznek.

A földmozgást még Magyarországon is észlelték: a közösségi médiában több nyíregyházi és nagydobosi lakos jelezte, hogy rövid ideig remegett az épület, vagy mozgott az ágyuk.

(Mandiner / MTI)

Nyitókép forrása: PEDRO PARDO / AFP