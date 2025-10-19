Hét új szentet avatott vasárnap Leó pápa – egyikük sátánista pap is volt megtérése előtt

XIV. Leó pápa vasárnap hét új szentet avatott – számolt be az RFI. Az új szentek közül többeknek is van latin-amerikai kötődése, de
a leggöröngyösebb életutat talán Bartolo Longo járta be, aki gyerekként katolikus nevelést kapott, de később ateista, sőt sátánista lett. Végül mégis visszatért a katolikus hithez.
A pápa ezeket a személyeket avatta szentté vasárnap:
- Bartolo Longo;
- Peter To Rot – egy laikus katekista Pápua-Új-Guineából, aki a második világháborús japán megszállás alatt vált vértanúvá, ő lesz az ország első szentje;
- Choukrallak Maloyan örmény püspök – 1915-ben ölték meg Törökországban az örmény népirtás idején;
- Jose Gregorio Hernandez Cisneros – a „szegények orvosa” Venezuelában.
- Maria Carmen Elena Rendiles Martinez – egy szintén venezuelai apáca, egy helyi apácarend alapítója;
- Vincenza Maria Poloni – olasz XIX. századi apáca, a betegeket ápoló veronai irgalmas rend alapítója;
- Maria Toncatti – olasz apáca, aki ecuadori misszióban segítette a bennszülötteket;
Ez a második alkalom, hogy XIV. Leó pápa szenteket avat. Először szeptember 7-én celebrált szentté avatást, akkor két olasz fiatal: Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati csatlakozott a szentek közösségéhez.