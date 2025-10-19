Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szentté avatás XIV Leó Bartolo Longo Maria Toncatti pápa

Hét új szentet avatott vasárnap Leó pápa – egyikük sátánista pap is volt megtérése előtt

2025. október 19. 16:15

A katolikus egyházfő másodszor avathatott szenteket a megválasztása óta.

2025. október 19. 16:15
null

XIV. Leó pápa vasárnap hét új szentet avatott – számolt be az RFI. Az új szentek közül többeknek is van latin-amerikai kötődése, de

a leggöröngyösebb életutat talán Bartolo Longo járta be, aki gyerekként katolikus nevelést kapott, de később ateista, sőt sátánista lett. Végül mégis visszatért a katolikus hithez. 

A pápa ezeket a személyeket avatta szentté vasárnap:

  • Bartolo Longo;
  • Peter To Rot – egy laikus katekista Pápua-Új-Guineából, aki a második világháborús japán megszállás alatt vált vértanúvá, ő lesz az ország első szentje;
  • Choukrallak Maloyan örmény püspök – 1915-ben ölték meg Törökországban az örmény népirtás idején;
  • Jose Gregorio Hernandez Cisneros – a „szegények orvosa” Venezuelában.
  • Maria Carmen Elena Rendiles Martinez  – egy szintén venezuelai apáca, egy helyi apácarend alapítója;
  • Vincenza Maria Poloni – olasz XIX. századi apáca, a betegeket ápoló veronai irgalmas rend alapítója;
  • Maria Toncatti – olasz apáca, aki ecuadori misszióban segítette a bennszülötteket;

Ez a második alkalom, hogy XIV. Leó pápa szenteket avat. Először szeptember 7-én celebrált szentté avatást, akkor két olasz fiatal: Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati csatlakozott a szentek közösségéhez.

***

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ádám Rebeka Nóra

Mandiner

Idézőjel

Aki valóban védeni akarja a gyerekeket, annak a bűn gyökerét kell felszámolnia – nem a gyónás szentségét

A gyónás soha nem a bűn takargatása, hanem az első lépés annak gyökeres felszámolása felé. Aki ezt nem érti, az nem a bűnt akarja legyőzni, hanem a hit szabadságát akarja korlátozni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. október 19. 18:32
Nem gondolom, hogy a megtért sátánista emberek szentebbek lennének azoknál, akik sohasem voltak sátánisták. Szerintem nem helyes önhibájukból rosszul viselkedő embereket jutalmazni, kitüntetni azért, mert megváltoztak. Van olyan ember, aki lefogyott mondjuk 200 kilót. Na de ahhoz, hogy ezt bárki emberfia vagy lánya meg tudja tenni előbb jól meg kell híznia. A normális emberek már bűven mínuszban lennének és meghalnának, ha lefogynának 200 kilót. Őket persze nem tünteti ki senki semmiért. A szentek egy része rossz ember volt, vagy hülye. 489 év kellett ennek az egyháznak ahhoz, hogy rájöjjön arra, hogy Jeanne d' Arc nem eretnek volt, hanem szentjeik választottja.
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2025. október 19. 17:53 Szerkesztve
A szenteknek nem kell a Purgatóriumban időzniük ?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. október 19. 17:48
In God we trust .
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2025. október 19. 17:47 Szerkesztve
Gott mit uns .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!