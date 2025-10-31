Hátsó szándék vezérelhette Putyint a tiltott szuperrakéta bevetésekor: Trumpnak üzenhetett vele?

Retteghet Brüsszel: Putyin olyan fegyvert vetett be az ukránok ellen, aminek a hatótávolsága Európáig is elér
Ez volt az első alkalom, hogy az ukrán vezetés hivatalosan megerősítette, az oroszok 9M729-es rakétája találatot ért el az országban.
Hat évvel ezelőtt már elfajultak a dolgok a két ország között emiatt a rakéta miatt.
Oroszország az elmúlt hónapokban olyan cirkálórakétával támadta Ukrajnát, amelynek titkos fejlesztése arra késztette Donald Trumpot, hogy első amerikai elnöki ciklusa alatt felmondja a Moszkvával kötött nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezményt. Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha a Reuters szerint megerősítette, hogy Oroszország bevetette a földi indítású 9M729-es rakétát.
Oroszország augusztus óta 23 alkalommal lőtte ki a rakétát Ukrajnára – mondta egy másik magas rangú ukrán tisztviselő a Reutersnek. Ukrajna a forrás szerint 2022-ben két 9M729-es indítást is feljegyzett Oroszország részéről. Az orosz védelmi minisztérium nem válaszolt azonnal az írásbeli megkeresésre.
A 9M729-es rakéta miatt az Egyesült Államok 2019-ben felmondta a Közepes Hatótávolságú Nukleáris Erőkről szóló szerződést (INF).
Washington azt állította, hogy a rakéta megsérti a szerződést, mivel jócskán túllépheti az 500 kilométeres (310 mérföldes) határt, bár Oroszország ezt tagadta.
A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjában létrehozott Missile Threat weboldal szerint
a rakéta, amely nukleáris vagy hagyományos robbanófejet is hordozhat, 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik.
Egy katonai forrás szerint egy Oroszország által október 5-én kilőtt 9M729-es több mint 1200 kilométert repült, amíg Ukrajnában becsapódott.
„Oroszország az INF-tiltás alá eső 9M729-es rakéta Ukrajna elleni bevetésével az elmúlt hónapokban Putyin tiszteletlenségét mutatja az Egyesült Államokkal és Trump elnök azon diplomáciai erőfeszítéseivel szemben, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni háborújának” – közölte Szibiha ukrán külügyminiszter.
A Reutersnek Szibiha elmondta: Kijev támogatja Trump békejavaslatait, és Oroszországra maximális nyomást kell gyakorolni, hogy békére kényszerítsék.
Szerinte Ukrajna nagy hatótávolságú tűzerejének növelése segítene meggyőzni Moszkvát az ukrajnai háború befejezéséről.
Ukrajna sürgette Washingtont, hogy bocsássa rendelkezésére azokat a nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, amelyeket az INF nem tiltott, mivel akkoriban csak tengeri indításúak voltak. Oroszország szerint ez veszélyes eszkaláció lenne.
A 9M729 használata bővíti Oroszország nagy hatótávolságú fegyverarzenálját Ukrajnával szemben, és illeszkedik abba a mintába, hogy Moszkva fenyegető jeleket küld Európa felé, miközben Trump békemegállapodásra törekszik – mondják nyugati katonai elemzők.
Oroszország a múlt héten tesztelte nukleáris meghajtású Burevestnik cirkálórakétáját, szerdán pedig azt közölte, hogy tesztelt egy Poseidon nevű, nukleáris meghajtású torpedót.
A Fehér Ház nem válaszolt az orosz 9M729-es rakéta használatával kapcsolatos konkrét kérdésekre.
Trump csütörtökön utasította az amerikai hadsereget a nukleáris fegyverek tesztelésének újraindítására,
„más országok tesztelési programjaira” hivatkozva.
Nyitókép: Alexei Babushkin / POOL / AFP