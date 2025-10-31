Ft
Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Egyesült Államok

Hátsó szándék vezérelhette Putyint a tiltott szuperrakéta bevetésekor: Trumpnak üzenhetett vele?

2025. október 31. 17:13

Hat évvel ezelőtt már elfajultak a dolgok a két ország között emiatt a rakéta miatt.

2025. október 31. 17:13
null

Oroszország az elmúlt hónapokban olyan cirkálórakétával támadta Ukrajnát, amelynek titkos fejlesztése arra késztette Donald Trumpot, hogy első amerikai elnöki ciklusa alatt felmondja a Moszkvával kötött nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezményt. Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha a Reuters szerint megerősítette, hogy Oroszország bevetette a földi indítású 9M729-es rakétát.

Oroszország augusztus óta 23 alkalommal lőtte ki a rakétát Ukrajnára – mondta egy másik magas rangú ukrán tisztviselő a Reutersnek. Ukrajna a forrás szerint 2022-ben két 9M729-es indítást is feljegyzett Oroszország részéről. Az orosz védelmi minisztérium nem válaszolt azonnal az írásbeli megkeresésre.

A 9M729-es rakéta miatt az Egyesült Államok 2019-ben felmondta a Közepes Hatótávolságú Nukleáris Erőkről szóló szerződést (INF).

Washington azt állította, hogy a rakéta megsérti a szerződést, mivel jócskán túllépheti az 500 kilométeres (310 mérföldes) határt, bár Oroszország ezt tagadta.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjában létrehozott Missile Threat weboldal szerint

a rakéta, amely nukleáris vagy hagyományos robbanófejet is hordozhat, 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik.

Egy katonai forrás szerint egy Oroszország által október 5-én kilőtt 9M729-es több mint 1200 kilométert repült, amíg Ukrajnában becsapódott.

„Oroszország az INF-tiltás alá eső 9M729-es rakéta Ukrajna elleni bevetésével az elmúlt hónapokban Putyin tiszteletlenségét mutatja az Egyesült Államokkal és Trump elnök azon diplomáciai erőfeszítéseivel szemben, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni háborújának” – közölte Szibiha ukrán külügyminiszter.

Ukrajna minden alkalmat megragad a fegyverkunyerálásra

A Reutersnek Szibiha elmondta: Kijev támogatja Trump békejavaslatait, és Oroszországra maximális nyomást kell gyakorolni, hogy békére kényszerítsék. 

Szerinte Ukrajna nagy hatótávolságú tűzerejének növelése segítene meggyőzni Moszkvát az ukrajnai háború befejezéséről.

Ukrajna sürgette Washingtont, hogy bocsássa rendelkezésére azokat a nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, amelyeket az INF nem tiltott, mivel akkoriban csak tengeri indításúak voltak. Oroszország szerint ez veszélyes eszkaláció lenne.

A 9M729 használata bővíti Oroszország nagy hatótávolságú fegyverarzenálját Ukrajnával szemben, és illeszkedik abba a mintába, hogy Moszkva fenyegető jeleket küld Európa felé, miközben Trump békemegállapodásra törekszik – mondják nyugati katonai elemzők.

Oroszország a múlt héten tesztelte nukleáris meghajtású Burevestnik cirkálórakétáját, szerdán pedig azt közölte, hogy tesztelt egy Poseidon nevű, nukleáris meghajtású torpedót.

A Fehér Ház nem válaszolt az orosz 9M729-es rakéta használatával kapcsolatos konkrét kérdésekre. 

Trump csütörtökön utasította az amerikai hadsereget a nukleáris fegyverek tesztelésének újraindítására, 

„más országok tesztelési programjaira” hivatkozva.

Nyitókép: Alexei Babushkin / POOL / AFP
 

ztibi
2025. október 31. 19:14
Állandóan dicsekszik a pöcszongorista, hogy milyen fegyvereket gyártanak ukrán fejlesztés, hát csináljon magának Repülő Baltát!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
•••
2025. október 31. 17:52 Szerkesztve
A náci ukránok folyamatosan hisztériáznak, hogy kicsikarják Trumptól a Tomahawkot. A Tomahawk kezelés elsajátítása intenzív képzéssel 1/2 - 1 év. Ez azt jelenti, hogy fizikailag is az amerikai katonáknak kellene kilőni Moszkvára ezt a cirkáló rakétát az első időszakban - ezt eddig Trump nem akarta. Meglátjuk, mi lesz: ha Trump belemegy a Tomahawk átadásba, akkor lök egy nagyot a konfliktuson a világháború felé.
Válasz erre
3
0
DE JÓ
2025. október 31. 17:48
Ez nagyjából nem ugyanaz, mint a Tomahawk? Ilyen miért is csak az amcsiknak lehet? Az oroszok ezt az ukránoknak küldték el, nem az amcsiknak. Ha az ukránok - Ugyan már... ha az amcsik most ugyanezt visszaküldenék az oroszoknak, az azért nem pont ugyanaz lenne... Ezzel a bármi áron Ukrajnával pont az a probléma, hogy nagyon vékony a határmezsgye abban a tekintetben, hogy valójában kivel is harcolnak az oroszok. Kicsit olyan ez, mint a tűzijáték raktár nyitot ajtajában egymásra lövöldözni.
Válasz erre
5
0
kbexxx
2025. október 31. 17:38
Északorea, már 4600kilométeres rakéta teszten is túl van, hogy àtrepülte Japánt és messze az oceánba, csapodott..a tapasztalatot , tárgyalás vagy képviselők révén átadhatják. Helyzeti elönyt jelenthet a sikeres teszt az elrettentés mellett!
Válasz erre
1
0
