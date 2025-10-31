Hátsó szándék vezérelhette Putyint a tiltott szuperrakéta bevetésekor: Trumpnak üzenhetett vele?

Oroszország augusztus óta 23 alkalommal lőtte ki a rakétát Ukrajnára – mondta egy másik magas rangú ukrán tisztviselő a Reutersnek. Ukrajna a forrás szerint 2022-ben két 9M729-es indítást is feljegyzett Oroszország részéről. Az orosz védelmi minisztérium nem válaszolt azonnal az írásbeli megkeresésre.

A 9M729-es rakéta miatt az Egyesült Államok 2019-ben felmondta a Közepes Hatótávolságú Nukleáris Erőkről szóló szerződést (INF).

Washington azt állította, hogy a rakéta megsérti a szerződést, mivel jócskán túllépheti az 500 kilométeres (310 mérföldes) határt, bár Oroszország ezt tagadta.