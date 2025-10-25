Hát így állunk: az ENSZ-főtitkár kiállt egy bizonyítottan terroristákat alkalmazó szervezet mellett

Az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatala (UNRWA) nem köthető a Hamász iszlamista terrorszervezethez, és továbbra is az egyik legfontosabb munkát végző humanitárius segélyszervezet a Gázai övezetben – közölte péntek este António Guterres.

Az ENSZ-főtitkár Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábbi kijelentésére reagált, aki azt mondta, az UNRWA-nak nem lehet szerepe a jövőben az övezetben, mivel bizonyíthatóan kapcsolatban állt a Hamásszal.

Guterres elismeri, a szervezet „néhány alkalmazottja” valóban létesített kapcsolatot a terrorszervezettel,

de azokat a munkatársakat már elbocsátották.

„Más esetekben nem találtunk kapcsolatokat, és hitelesen bizonyítani sem lehetett az erről szóló állításokat” – szögezte le,és hozzátette, a szervezet jelenleg is működik a Gázai övezetben, a Nemzetközi Bíróság pedig felszólította Izraelt, hogy támogassa az UNWRA által nyújtott segélyezési erőfeszítéseket a Gázai övezetben.