Hát így állunk: az ENSZ-főtitkár kiállt egy bizonyítottan terroristákat alkalmazó szervezet mellett

Megkezdődött Amerika új háborúja: Trump az ellenséget az Iszlám Államhoz hasonlította
A hadügyminiszter kijelentette, hogy az ellenségeket az amerikai katonák nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatják.
António Guterres szembeszállt az amerikaiakkal, és közölte, hogy a Hamásszal bizonyíthatóan kapcsolatban álló UNRWA tovább folytathatja működését a Gázai övezetben.
Az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatala (UNRWA) nem köthető a Hamász iszlamista terrorszervezethez, és továbbra is az egyik legfontosabb munkát végző humanitárius segélyszervezet a Gázai övezetben – közölte péntek este António Guterres.
Az ENSZ-főtitkár Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábbi kijelentésére reagált, aki azt mondta, az UNRWA-nak nem lehet szerepe a jövőben az övezetben, mivel bizonyíthatóan kapcsolatban állt a Hamásszal.
Guterres elismeri, a szervezet „néhány alkalmazottja” valóban létesített kapcsolatot a terrorszervezettel,
de azokat a munkatársakat már elbocsátották.
„Más esetekben nem találtunk kapcsolatokat, és hitelesen bizonyítani sem lehetett az erről szóló állításokat” – szögezte le,és hozzátette, a szervezet jelenleg is működik a Gázai övezetben, a Nemzetközi Bíróság pedig felszólította Izraelt, hogy támogassa az UNWRA által nyújtott segélyezési erőfeszítéseket a Gázai övezetben.
A zsidó állam tavaly tiltotta be az UNRWA működését Gázában, arra hivatkozva, hogy több munkatársa a Hamásznak, illetve ahhoz kapcsolódó csoportoknak dolgozik. Az Európai Unió egy 2024-es jelentéséből kiderült, hogy
a 2023 októberi, Izrael elleni Hamász mészárlásban az UNRWA legalább tizenkét alkalmazottja érintett volt.
2024 októberében a Hamász vezetője, Yahya Sinwar halála után folytatott nyomozás során pedig kiderült, hogy a terrorista vezető egyik testőre tanár volt az UNRWA alkalmazásában.
(MTI)
