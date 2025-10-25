Ft
10. 25.
szombat
Antonio Guterres UNRWA ENSZ-főtitkár Hamász Nemzetközi Bíróság terrorszervezet

Hát így állunk: az ENSZ-főtitkár kiállt egy bizonyítottan terroristákat alkalmazó szervezet mellett

2025. október 25. 09:08

António Guterres szembeszállt az amerikaiakkal, és közölte, hogy a Hamásszal bizonyíthatóan kapcsolatban álló UNRWA tovább folytathatja működését a Gázai övezetben.

2025. október 25. 09:08
null

Az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatala (UNRWA) nem köthető a Hamász iszlamista terrorszervezethez, és továbbra is az egyik legfontosabb munkát végző humanitárius segélyszervezet a Gázai övezetben – közölte péntek este António Guterres.

Az ENSZ-főtitkár Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábbi kijelentésére reagált, aki azt mondta, az UNRWA-nak nem lehet szerepe a jövőben az övezetben, mivel bizonyíthatóan kapcsolatban állt a Hamásszal. 

Guterres elismeri, a szervezet „néhány alkalmazottja” valóban létesített kapcsolatot a terrorszervezettel,

 de azokat a munkatársakat már elbocsátották.

„Más esetekben nem találtunk kapcsolatokat, és hitelesen bizonyítani sem lehetett az erről szóló állításokat” – szögezte le,és hozzátette, a szervezet jelenleg is működik a Gázai övezetben, a Nemzetközi Bíróság pedig felszólította Izraelt, hogy támogassa az UNWRA által nyújtott segélyezési erőfeszítéseket a Gázai övezetben.

A zsidó állam tavaly tiltotta be az UNRWA működését Gázában, arra hivatkozva, hogy több munkatársa a Hamásznak, illetve ahhoz kapcsolódó csoportoknak dolgozik. Az Európai Unió egy 2024-es jelentéséből kiderült, hogy 

a 2023 októberi, Izrael elleni Hamász mészárlásban az UNRWA legalább tizenkét alkalmazottja érintett volt.

 2024 októberében a Hamász vezetője, Yahya Sinwar halála után folytatott nyomozás során pedig kiderült, hogy a terrorista vezető egyik testőre tanár volt az UNRWA alkalmazásában.

(MTI)

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

 

 

elégia
2025. október 25. 10:16
Az lesz a vége, hogy Trump kihajítja az ENSZ-et Amerikából. A szervezet 90 százalékban az ő pénzükből működik. Valamelyik korábbi elnök már belengette ezt.
bakafant-28
2025. október 25. 10:01
"bizonyíthatóan",hát ezt kéne jobban kifejteni..Hogy ez miben is áll..Attól,hogy az USA,vagy Izrael ezt állítja,ez még nem bizonyíték.Szaddamnak,Kadhafinak is "bizonyíthatóan" voltak atom/ vegyi fegyvereit.Lemészároltak több százezer embert,20 évig megszállás,bizonyíték 0.Izrael,az USA számtalan terrortámadást kezdeményezett,tőlük hiteltelen a "terrorszervezetezés".Izrael pár napja Libanoni támadta( 159.alkalommal),de Szíria,Irán,Irak is rendszeres célpontja.Nem véletlen Netanjahu nemzetközi körözése..Nemrég az USA támadta Iránt,kiprovokálatlanul,zsidó uszításra..Pont ezek terroristáznak...
Majdmegmondom
2025. október 25. 09:57
Nyilván ugyanaz a gazdájuk...
lemez
2025. október 25. 09:53
Mit várunk egy sorostól is fizetett társaságtól.
