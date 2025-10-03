Ft
Greater Manchester-i Rendőrség merénylet halál áldozat

Halálos hibát vétettek a hatóságok: a rendőrség lőtte le a manchesteri merénylet egyik áldozatát

2025. október 03. 13:47

Egy ember meghalt, egy másik még mindig kórházban van a lőtt sebek miatt, amelyeket kizárásos alapon rendőrök okoztak neki.

2025. október 03. 13:47
null

A Greater Manchester-i Rendőrség (GMP) hivatalos közlése szerint a tegnapi, zsinagóga elleni támadás egyik halálos áldozatát feltehetően rendőrségi lövés ölte meg, nem pedig a támadó.

A GMP főkapitánya, Sir Stephen Watson elmondta: 

az első orvosszakértői vizsgálatok alapján az egyik áldozat halálát olyan lőtt sérülés okozhatta, amely nem a feltételezett elkövetőtől származik, mivel jelenlegi információik szerint Jihad al Shamie nem rendelkezett lőfegyverrel. 

A helyszínen kizárólag a rendőrség fegyveres egységei adtak le lövéseket, miközben megakadályozták, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába. Egy másik áldozat, aki szintén lőtt sérülést szenvedett, jelenleg kórházban van, állapota stabil. A két érintett személy a zsinagóga bejárata mögött tartózkodott a támadás pillanatában, közvetlen közel egymáshoz.

A rendőrség az esetet – az előírásoknak megfelelően – jelentette a Független Rendőrségi Magatartási Hivatalnak (IOPC), amely kivizsgálja a rendőrök fellépését. Sir Stephen Watson hangsúlyozta:

 a rendőri beavatkozás célja az volt, hogy megóvják a zsidó közösséget egy esetleges, súlyosabb vérengzéstől.

 Gondolataikban és imáikban továbbra is az áldozatok családjai és a helyi közösség szerepel.

Nyitókép: Paul Currie / AFP

***

 

Tapeino
•••
2025. október 03. 14:58 Szerkesztve
Na, ezek az angol "punci"rendőrök! Nem véletlenül választották ezt a kedves nevet nekik az angolok... (v.ö.: pussy police)
Válasz erre
2
0
kiss.istvan770
2025. október 03. 14:47
Angliában hosszú évekig nem hordtak fegyvert a rendőrök. Erős a gyanúm, hogy a kiképzésük hiányos, kevés a gyakorlatuk.
Válasz erre
4
0
zrx8
•••
2025. október 03. 14:29 Szerkesztve
Mohamed őrmesterben a zsinagóga láttán feléledtek a régi ösztönök..
Válasz erre
8
0
robertdenyiro
2025. október 03. 14:14
Ahol ilyen rendfenntartó erők vannak, ott már nincs is szükség terroristákra. A rendőrség maga lövi le a terroristák feltételezett célcsoportját.
Válasz erre
5
0
