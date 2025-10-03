Halálos hibát vétettek a hatóságok: a rendőrség lőtte le a manchesteri merénylet egyik áldozatát

Egy Dzsihád nevű szír férfi követte el a manchesteri zsinagóga elleni merényletet
A Scotland Yard szerint többen is részt vettek a támadás előkészítésében.
Egy ember meghalt, egy másik még mindig kórházban van a lőtt sebek miatt, amelyeket kizárásos alapon rendőrök okoztak neki.
A Greater Manchester-i Rendőrség (GMP) hivatalos közlése szerint a tegnapi, zsinagóga elleni támadás egyik halálos áldozatát feltehetően rendőrségi lövés ölte meg, nem pedig a támadó.
A GMP főkapitánya, Sir Stephen Watson elmondta:
az első orvosszakértői vizsgálatok alapján az egyik áldozat halálát olyan lőtt sérülés okozhatta, amely nem a feltételezett elkövetőtől származik, mivel jelenlegi információik szerint Jihad al Shamie nem rendelkezett lőfegyverrel.
A helyszínen kizárólag a rendőrség fegyveres egységei adtak le lövéseket, miközben megakadályozták, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába. Egy másik áldozat, aki szintén lőtt sérülést szenvedett, jelenleg kórházban van, állapota stabil. A két érintett személy a zsinagóga bejárata mögött tartózkodott a támadás pillanatában, közvetlen közel egymáshoz.
A rendőrség az esetet – az előírásoknak megfelelően – jelentette a Független Rendőrségi Magatartási Hivatalnak (IOPC), amely kivizsgálja a rendőrök fellépését. Sir Stephen Watson hangsúlyozta:
a rendőri beavatkozás célja az volt, hogy megóvják a zsidó közösséget egy esetleges, súlyosabb vérengzéstől.
Gondolataikban és imáikban továbbra is az áldozatok családjai és a helyi közösség szerepel.
