Gyilkossági botrány miatt távozik a szlovén igazságügyi és belügyminiszter

Jozek Horvat Muc, a roma önkormányzat vezetője levelet írt Novo Mesto polgármesterének, és ebben kijelentette, a roma közösség egészének és minden délkelet-szlovéniai tagjának minden tőlük telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy azonnal megálljt tudjanak parancsolni a közösség egyes tagjai által elkövetett bűncselekményeknek. Egyúttal kifejezte részvétét az áldozat családjának, és elítélt „minden olyan erőszakos cselekményt, amely veszélyezteti a közbiztonságot”.

Darko Rudas, a Romák Tanácsának elnöke szintén kifejezte részvétét, és hozzátette, hogy a tanács a leghatározottabban és fenntartások nélkül elítéli az erőszakos cselekményt. „Nincs és nem is lehet mentség ilyen cselekményekre, függetlenül attól, hogy ki a tettes. Az erőszaknak nincs nemzeti hovatartozása, és nincs helye a társadalmunkban” – húzta alá.

Szlovénia két legnagyobb önkormányzati szervezete, amely az ország 212 települését képviseli, a romákkal kapcsolatos problémák megoldását követelte a hatóságoktól. Véleményük szerint hatékonyabb és gyorsabb fellépést segítő jogszabályokra van szükség azokon a helyeken, amelyeken több hasonló incidens fordult már elő.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.