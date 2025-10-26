Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szlovénia lemondás gyilkosság miniszter

Gyilkossági botrány miatt távozik a szlovén igazságügyi és belügyminiszter

2025. október 26. 19:06

A lemondó miniszterek közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

2025. október 26. 19:06
null

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Egy 21 éves roma fiatalt letartóztattak az ügyben, a roma közösség képviselői pedig elítélték az esetet.

A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. 

Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

A roma közösség elítélte az esetet, és azonnal fellépést sürgetett mind a hatóságok, mind a közösség tagjainak részéről.

Jozek Horvat Muc, a roma önkormányzat vezetője levelet írt Novo Mesto polgármesterének, és ebben kijelentette, a roma közösség egészének és minden délkelet-szlovéniai tagjának minden tőlük telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy azonnal megálljt tudjanak parancsolni a közösség egyes tagjai által elkövetett bűncselekményeknek. Egyúttal kifejezte részvétét az áldozat családjának, és elítélt „minden olyan erőszakos cselekményt, amely veszélyezteti a közbiztonságot”.

Darko Rudas, a Romák Tanácsának elnöke szintén kifejezte részvétét, és hozzátette, hogy a tanács a leghatározottabban és fenntartások nélkül elítéli az erőszakos cselekményt. „Nincs és nem is lehet mentség ilyen cselekményekre, függetlenül attól, hogy ki a tettes. Az erőszaknak nincs nemzeti hovatartozása, és nincs helye a társadalmunkban” – húzta alá.

Szlovénia két legnagyobb önkormányzati szervezete, amely az ország 212 települését képviseli, a romákkal kapcsolatos problémák megoldását követelte a hatóságoktól. Véleményük szerint hatékonyabb és gyorsabb fellépést segítő jogszabályokra van szükség azokon a helyeken, amelyeken több hasonló incidens fordult már elő.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.

Az ülést követően Vojko Volk, a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója közölte: a tanács azonnal válaszlépéseket javasolt a helyzet felmérése és a biztonságérzet helyreállítása érdekében a városban.

 A legfontosabb javaslat, hogy a helyi rendőrkapitányság egyelőre más régiókból áthelyezett rendőrökkel bővítse állományát. A nemzetbiztonsági tanács azt is szeretné, ha szükség esetén bevethető lenne a rendőrség különleges egysége.

(MTI)

Nyitóképen: Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter. Forrás: Jure Makovec / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
abcd2k
2025. október 26. 21:37
Kunceék lemondás helyett ezt úgy oldották meg annak idején, hogy törölték a statisztikából a cigány szót és kitalálták a megélhetési bűnözés kifejezést, amivel poklot szabadítottak a vidékre. Orbánék a segélyezési rendszer szabályozásával jelentős eredményeket értek el, többet, mint korábban bárki. A " megélhetési bűnözés" érzékelhetően visszaszorult, de e mélyben a korábbinál sokkal veszélyesebb szervezettebb bűnözés kezd kialakulni a kábítószer, prostitúció, uzsora és védelmi pénzek terén. Ami ezután jön ott nagyon kevés lesz két miniszter lemondása, ott már kormányok bukhatnak.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. október 26. 20:56
t.péter te aljas libsibolsipoloskás patkány! Lemondott varga judit ig.miniszter, novák katalin k.elnök. Bár én nem kedvelem őket, de a te balos patkány példaképeid sokkal durvább ügyek miatt nem mondtak le. fletó - szemkilövetés, olaszliszkai gyilkosság, konce - Pongrátz Gergely megveretése, libás gordi - libatenyésaztők tudatos öngyilkosságba hajszolása,stb,stb,stb.....
Válasz erre
3
0
szemlelo-2
2025. október 26. 20:31
"...ha tudsz egyetlen olyan példát itthonról, hogy egy miniszter bármilyen, a területéhez tartozó komoly probléma, botrányos esemény kapcsán felajánlotta volna a lemondását." T. Péter Miért kellene lemondani? Nem ő gyilkolt! Ez jóemberkedés, nem vezet sehova. Ha probléma van, meg kell oldani, nem elfutni előle.
Válasz erre
1
0
billysparks
2025. október 26. 19:55
Nálunk ötmillióba kerül már maga a kérdés felvetése. Nálunk nincs politikai akarat a cigóbűnözés megoldására.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!