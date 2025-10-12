Gigantikus adatszivárgás: 5,7 millió ügyfél adatai kerültek föl a világhálóra

Az ABC idézte a légitársaság közleményét is, amelyben kiemelték, hogy a hackerek nem fértek hozzá a hitelkártyaszámokhoz és egyéb pénzügyi azonosítókhoz sem.

Az utóbbi években

Ausztráliából több kibertámadást jelentettek;

tavaly a többi között ismeretlenek megszerezték az ország egyik legnagyobb legnagyobb távközlési cége, az Optus mintegy kilencmillió felhasználójának adatait.

(MTI)