Gigantikus adatszivárgás: 5,7 millió ügyfél adatai kerültek föl a világhálóra

2025. október 12. 08:48

Nem Keleten, Nyugaton.

2025. október 12. 08:48
A Qantas ausztrál légitársaság vasárnap azt közölte, hogy 

kikerültek az internetre 5,7 millió ügyfele személyes adatai, amelyeket még júliusban szerzett meg egy hackercsoport.

A vállalat közleményben tudatta, hogy szakértők segítségével vizsgálják, pontosan milyen adatok szivárogtak ki.

Kiberbiztonsági szakértőkre hivatkozva az ABC ausztrál közszolgálati műsorszóró azt jelentette, hogy az adatok – többségében 

nevek, e-mailcímek és telefonszámok – a darknetre kerültek fel.

Az ABC idézte a légitársaság közleményét is, amelyben kiemelték, hogy a hackerek nem fértek hozzá a hitelkártyaszámokhoz és egyéb pénzügyi azonosítókhoz sem.

Az utóbbi években 

Ausztráliából több kibertámadást jelentettek; 

tavaly a többi között ismeretlenek megszerezték az ország egyik legnagyobb legnagyobb távközlési cége, az Optus mintegy kilencmillió felhasználójának adatait.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Dixtroy
2025. október 12. 11:23
Rain mannek még tetszett.
zsugabubus-2
2025. október 12. 11:11
Na, ezt nem teszi ki az ablakba Magyar Péter!
palicsi-2
2025. október 12. 10:34
A Putyin vót!
Himiko
2025. október 12. 10:17
egy másik hacker csoport munkája, amivel nem is szabad foglalkoznia a nyugati sajtónak .tiktok.com/@mr.blayb/photo/7542473326229228830 "az Ukrajnai Fegyveres Erők Fővezérkarának adatbázisából, amit hackereink feltörtek. Az ukrán fegyveres erők digitális aktája szerint három éven keresztül az ukrán hadsereg 1.721.000 embert vesztett vagy eltűnt. 118,5 ezer - 2022-ben, 405,4 ezer - 2023-ban, 595 ezer - 2024-ben és rekord 621 ezer - 2025-ben. Mindössze 1,7 millió fájl - névvel, a körülmények leírásával és a halál/eltűnés helyével, személyes adatokkal, közeli hozzátartozók elérhetőségeivel és fényképekkel"
