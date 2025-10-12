Gigantikus adatszivárgás: 5,7 millió ügyfél adatai kerültek föl a világhálóra

Ez aztán a szólásszabadság: az ausztrálok adójából cenzúrázzák az európai influenszereket, akik az Amerikában meggyilkolt ukrán nőről posztoltak
Az ausztrál cenzorokat zavarja az X-en megjelenő tartalmak.
Nem Keleten, Nyugaton.
A Qantas ausztrál légitársaság vasárnap azt közölte, hogy
kikerültek az internetre 5,7 millió ügyfele személyes adatai, amelyeket még júliusban szerzett meg egy hackercsoport.
A vállalat közleményben tudatta, hogy szakértők segítségével vizsgálják, pontosan milyen adatok szivárogtak ki.
Kiberbiztonsági szakértőkre hivatkozva az ABC ausztrál közszolgálati műsorszóró azt jelentette, hogy az adatok – többségében
nevek, e-mailcímek és telefonszámok – a darknetre kerültek fel.
Az ABC idézte a légitársaság közleményét is, amelyben kiemelték, hogy a hackerek nem fértek hozzá a hitelkártyaszámokhoz és egyéb pénzügyi azonosítókhoz sem.
Az utóbbi években
Ausztráliából több kibertámadást jelentettek;
tavaly a többi között ismeretlenek megszerezték az ország egyik legnagyobb legnagyobb távközlési cége, az Optus mintegy kilencmillió felhasználójának adatait.
(MTI)
