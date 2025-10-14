Ebből baj lesz: az Európai Bíróság gigabírságot szabott ki az oroszokra

túlzott erőszakot alkalmazott,

embereket tartott fogva és

akadályozta a szabad mozgást a két szakadár régió és a grúz ellenőrzés alatt álló területek között.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy több mint 29 ezer áldozatot ért közvetlen kár, és

Oroszországnak ezért összesen 253 millió eurót kell fizetnie Georgiának.

Bár Moszkva 2022-ben kilépett az EJEB-ből az Ukrajna elleni invázió után, a testület hangsúlyozta, hogy az orosz állam továbbra is felelős minden, e dátum előtt elkövetett jogsértésért.

A lap szerint a döntés „újabb diplomáciai vereség Moszkvának”, miközben Abházia és Dél-Oszétia a mai napig orosz befolyás alatt áll, és a grúz kormány képtelen gyakorolni a fennhatóságát a két régió felett.