Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
grúzia háború georgia Európai Emberi Jogi Bíróság Oroszország kártérítés Dél-Oszétia Abházia

Ebből baj lesz: az Európai Bíróság gigabírságot szabott ki az oroszokra

2025. október 14. 22:47

Irgalmatlan méretű kártérítést követelnek Moszkvától.

2025. október 14. 22:47
null

A strasbourgi bíróság kimondta: Moszkva felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért Abháziában és Dél-Oszétiában.

Georgia
Egy grúz nő a 2008-as háborúban elesett hozzátartozóját gyászolja
Forrás: Vano Shlamov / AFP

Az Európai Emberi Jogi Bíróság (EJEB) kedden kimondta, hogy Oroszországnak több mint 253 millió euró kártérítést kell fizetnie Georgiának a 2008-as orosz–grúz háború következményei miatt – írta az Euractiv.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntés szerint Moszkva súlyosan megsértette az emberi jogokat Abháziában és Dél-Oszétiában, amikor többek között

  • túlzott erőszakot alkalmazott,
  • embereket tartott fogva és
  • akadályozta a szabad mozgást a két szakadár régió és a grúz ellenőrzés alatt álló területek között.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy több mint 29 ezer áldozatot ért közvetlen kár, és

Oroszországnak ezért összesen 253 millió eurót kell fizetnie Georgiának.

Bár Moszkva 2022-ben kilépett az EJEB-ből az Ukrajna elleni invázió után, a testület hangsúlyozta, hogy az orosz állam továbbra is felelős minden, e dátum előtt elkövetett jogsértésért.

A lap szerint a döntés „újabb diplomáciai vereség Moszkvának”, miközben Abházia és Dél-Oszétia a mai napig orosz befolyás alatt áll, és a grúz kormány képtelen gyakorolni a fennhatóságát a két régió felett.

***

Fotó: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gabor87
2025. október 15. 00:27
Egyrészt 253 millió euró ez nem gigabírság, másrészt, ezt a bíróságot ki nem tojja le?
Válasz erre
1
0
counter-revolution
•••
2025. október 15. 00:17 Szerkesztve
Grúzia kezdte azt a konfliktust, meg a nyugati szolgálatok.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. október 14. 23:56
Mióta van ennek a kenguru bíróságnak joghatósága Oroszország felett? Ja nincs.
Válasz erre
3
0
Ehetős Odó
2025. október 14. 23:48
Nem lennék most a Putyin bőrében!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!