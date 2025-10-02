Ft
„Bármilyen árat” megadnának a békéért – a New York Times arról ír, Trump terve az egyetlen esély

2025. október 02. 18:52

De a Hamász nem akarja letenni a fegyvert.

2025. október 02. 18:52
null

A Gázai övezetben élők két éve várják a térséget romba döntő és tízezrek életét követelő háború végét. Most sokan az Egyesült Államok legújabb tűzszüneti javaslatát látják az egyetlen esélynek a békére – írta a New York Times.

Gáza
Naplemente a gázai romok felett
Forrás: Jack GUEZ / AFP

Donald Trump elnök a Fehér Házban ismertette a tervet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában, és figyelmeztetett:

ha a Hamász nemet mond, Izrael szabad kezet kap a szervezet teljes felszámolására.

A Hamásznak igent kell mondania erre az ajánlatra, már a poklot is megjártuk”

– mondta a lapnak Mahmúd Bolbol, hatgyermekes gázai építőmunkás.

A terv szerint a Hamásznak 72 órán belül át kellene adnia az összes életben lévő izraeli túszt – körülbelül 20 embert –, valamint mintegy 25 holttestet. Cserébe Izrael

  • 250 életfogytiglanra ítélt rabot,
  • további 1700 gázait, valamint
  • elhunyt foglyok földi maradványait szolgáltatná vissza.

A civil nyomás sem fog a terroristákon?

A javaslat tartalmazza továbbá

  • a Hamász lefegyverzését,
  • jövőbeli politikai szerepének kategorikus tiltását és
  • egy külföldi felügyelet alá tartozó átmeneti kormány létrehozását is.

Ezek a javaslatok már korábban is fel-felmerültek valamilyen formában, mai miatt korábban a terrorszervezet elzárkózott a megegyezésektől.

Sokan gázai azonban most abban reménykedik, hogy sikerülhet rászorítani őket az egyezségre:

Elég volt. A gázaiak többsége nem tagja a Hamásznak; miért kell minket belerángatni ebbe?”

– fakadt ki Mahmúd Bolbol.

Naszajem Mukat, aki kislányával menekült délre, így fogalmazott:

Meghalunk a semmiért, és senkit nem érdekel.”

Abdelhalim Awad pék szerint „szinte bármilyen árat” megadna a békéért, de szerinte

a Hamászt nem érdekli a közvélemény.

Trumpra figyelnek

A 35 éves Mahmúd Abu Mattar abban bízik, hogy az Egyesült Államok képes lesz rákényszeríteni a feleket a megállapodásra:

Az a vágyam, hogy Trump valósággá tegye ezt mindkét fél számára, választási lehetőség nélkül”

– mondta.

A New York Times összegzése szerint a gázaiak körében ritkán látott reménysugár villant fel. A félelem azonban megmaradt: sokan úgy vélik, a Hamász ismét saját hatalmi érdekeit helyezi majd előtérbe a civil lakosság helyett, meghosszabbítva ezzel a háború szenvedéseit.

***

Fotó: Omar AL-QATTAA / AFP
 

