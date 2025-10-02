„Bármilyen árat” megadnának a békéért – a New York Times arról ír, Trump terve az egyetlen esély

Elhozza végre Trump terve a békét a Szentföldre? Utánajártunk!
Trump nagy álmokkal vág neki a közel-keleti béketeremtéshez, de valószínűnek tűnik, hogy egyelőre még nem jön el a béke a régióban. Elemzésünk!
De a Hamász nem akarja letenni a fegyvert.
A Gázai övezetben élők két éve várják a térséget romba döntő és tízezrek életét követelő háború végét. Most sokan az Egyesült Államok legújabb tűzszüneti javaslatát látják az egyetlen esélynek a békére – írta a New York Times.
Donald Trump elnök a Fehér Házban ismertette a tervet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában, és figyelmeztetett:
ha a Hamász nemet mond, Izrael szabad kezet kap a szervezet teljes felszámolására.
A Hamásznak igent kell mondania erre az ajánlatra, már a poklot is megjártuk”
– mondta a lapnak Mahmúd Bolbol, hatgyermekes gázai építőmunkás.
A terv szerint a Hamásznak 72 órán belül át kellene adnia az összes életben lévő izraeli túszt – körülbelül 20 embert –, valamint mintegy 25 holttestet. Cserébe Izrael
A javaslat tartalmazza továbbá
Ezek a javaslatok már korábban is fel-felmerültek valamilyen formában, mai miatt korábban a terrorszervezet elzárkózott a megegyezésektől.
Sokan gázai azonban most abban reménykedik, hogy sikerülhet rászorítani őket az egyezségre:
Elég volt. A gázaiak többsége nem tagja a Hamásznak; miért kell minket belerángatni ebbe?”
– fakadt ki Mahmúd Bolbol.
Naszajem Mukat, aki kislányával menekült délre, így fogalmazott:
Meghalunk a semmiért, és senkit nem érdekel.”
Abdelhalim Awad pék szerint „szinte bármilyen árat” megadna a békéért, de szerinte
a Hamászt nem érdekli a közvélemény.
A 35 éves Mahmúd Abu Mattar abban bízik, hogy az Egyesült Államok képes lesz rákényszeríteni a feleket a megállapodásra:
Az a vágyam, hogy Trump valósággá tegye ezt mindkét fél számára, választási lehetőség nélkül”
– mondta.
A New York Times összegzése szerint a gázaiak körében ritkán látott reménysugár villant fel. A félelem azonban megmaradt: sokan úgy vélik, a Hamász ismét saját hatalmi érdekeit helyezi majd előtérbe a civil lakosság helyett, meghosszabbítva ezzel a háború szenvedéseit.
Fotó: Omar AL-QATTAA / AFP