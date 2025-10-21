Nemes küldetés: az amerikai alelnök Izraelbe látogatott, hogy életben tartsa a tűzszünetet

A megállapodás történelmi áttörésnek számított a két éve dúló háborúban, de az elmúlt napokban ismét fegyveres összecsapások borzolták a kedélyeket.

Vance kétnapos látogatása figyelmeztetésnek is tekinthető:

Washington üzenni akar mind Jeruzsálemnek, mind a Hamásznak, hogy ne sodorják veszélybe a nehezen kivívott békét.

A tárgyalásokon már a helyszínen van Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja, valamint Jared Kushner, az elnök veje is. Ők az egyiptomi, katari és török közvetítőkkel együtt kulcsszerepet játszottak a tűzszünet tető alá hozásában.

Amerikai tisztviselők szerint ugyanakkor Washingtonban attól tartanak, hogy