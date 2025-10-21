Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
J D Vance Gázai övezet Benjamin Netanjahu fegyverszünet Donald Trump Izrael Hamász gáza Egyesült Államok

Nemes küldetés: az amerikai alelnök Izraelbe látogatott, hogy életben tartsa a tűzszünetet

2025. október 21. 18:03

A vizit figyelmeztetésnek is tekinthető. A zsidó állam és a Hamász közös felelőssége a gázai béke.

2025. október 21. 18:03
null

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kedden megérkezett Izraelbe, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és más izraeli vezetőkkel tárgyaljon – írja a New York Times. A látogatás célja, hogy megerősítse a Trump-adminisztráció közvetítésével létrejött, de már most is törékenynek bizonyuló gázai tűzszünetet, amely mindössze két hete van érvényben.

Benjamin Netanjahu, izraeli miniszterelnök – Rajta is múlik Gáza sorsa
Benjamin Netanjahu, izraeli miniszterelnök – rajta is múlik Gáza sorsa
Fotó: Alex KOLOMOISKY / POOL / AFP

A fegyvernyugvás Donald Trump béketervének részeként született:

  • a Hamász október közepén átadta a még életben lévő 20 izraeli túszt,
  • míg Izrael mintegy 2000 palesztin foglyot és őrizetest bocsátott szabadon.

Ezt is ajánljuk a témában

A megállapodás történelmi áttörésnek számított a két éve dúló háborúban, de az elmúlt napokban ismét fegyveres összecsapások borzolták a kedélyeket.

Vance kétnapos látogatása figyelmeztetésnek is tekinthető:

Washington üzenni akar mind Jeruzsálemnek, mind a Hamásznak, hogy ne sodorják veszélybe a nehezen kivívott békét.

A tárgyalásokon már a helyszínen van Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja, valamint Jared Kushner, az elnök veje is. Ők az egyiptomi, katari és török közvetítőkkel együtt kulcsszerepet játszottak a tűzszünet tető alá hozásában.

Amerikai tisztviselők szerint ugyanakkor Washingtonban attól tartanak, hogy

Netanjahu – belpolitikai nyomásra – felrúghatja a megállapodást.

Bár mindkét fél hivatalosan kitart a tűzszünet mellett, vasárnap palesztin fegyveresek két izraeli katonát megöltek Rafahban, amire Izrael légicsapásokkal válaszolt, 45 palesztin halálát okozva. Az erőszak rövid ideig tartott, de szakértők szerint ez csak az első próbája lehet az egyezménynek.

Ezt is ajánljuk a témában

Netanjahu a Kneszetben azt mondta, Vance-szel elsősorban „biztonsági kihívásokról és diplomáciai lehetőségekről” fognak beszélni. A miniszterelnök hangsúlyozta:

Meg fogjuk oldani a problémákat, és megragadjuk a lehetőségeket.”

Trump célja, hogy a tűzszünetet átfogó rendezési tervvé fejlessze:

  • a Hamász harcosai letegyék a fegyvert,
  • egy nemzetközi erő vegye át a az övezet biztosítását, majd
  • egy független palesztin közigazgatás irányítsa Gázát.

Ezt is ajánljuk a témában

A Hamász azonban elutasítja a lefegyverzést, és a megállapodás több pontja még mindig nem teljesült.

Különösen kényes kérdés a túszok holttestének visszaszolgáltatása:

mintegy 15 izraeli áldozat földi maradványai még Gázában vannak.

A Hamász szerint a háború okozta pusztítás miatt „óriási nehézségekbe ütköznek” a testek felkutatásában. Hétfő este a szervezet átadta Tal Haimi holttestét, aki még a 2023. október 7-ei terrortámadásban vesztette életét.

Vance látogatása tehát egyszerre a béke erősítésének és az amerikai befolyás visszaállításának gesztusa: Washington szeretné elérni, hogy a gázai tűzszünetből tartós rendezés szülessen, mielőtt a fegyverek ismét megszólalnának.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Nathan HOWARD / POOL / AFP
 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!