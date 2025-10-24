Fordulat az EU-csúcson: Brüsszel ígér, de halogat – a 140 milliárd eurós ukrán támogatás sorsa a kérdés

Az éjszakába nyúló EU-csúcs csütörtöki napja végén Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke számolt be a történtekről.

„Sokszor elmondtuk már, hogy a szükséges mértékben és ameddig szükséges, támogatni fogjuk Ukrajnát”

– mondta Costa. Megjegyezte, hogy az európai vezetők három fontos megállapodást értek el ebben a kérdésben.

„Először is, az európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítják Ukrajna pénzügyi szükségleteinek fedezését a következő két évben. Felkértük a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő opciókat, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal az önvédelem folytatásához és a 2026-os és 2027-es igazságos és tartós békéért folytatott küzdelemhez, ha szükséges” – jelentette ki.

Costa hangsúlyozta, hogy Oroszországnak egy dolgot figyelembe kell vennie: „Ukrajna rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agressziójától a belátható jövőben. Most az európai támogatás technikai, jogi és pénzügyi vonatkozásain kell dolgozni, és erre a kérdésre a decemberi Európai Tanács ülésén visszatérünk.”