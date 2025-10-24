Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború Európai Unió Európai Tanács Antonio Costa

Fordulat az EU-csúcson: Brüsszel ígér, de halogat – a 140 milliárd eurós ukrán támogatás sorsa a kérdés

2025. október 24. 08:22

A legforróbb vitapontban nem jutottak egyetértésre az uniós vezetők, elnapolták a döntést; Zelenszkij is reagált a fejleményekre.

2025. október 24. 08:22
null

Az éjszakába nyúló EU-csúcs csütörtöki napja végén Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke számolt be a történtekről.

„Sokszor elmondtuk már, hogy a szükséges mértékben és ameddig szükséges, támogatni fogjuk Ukrajnát” 

mondta Costa. Megjegyezte, hogy az európai vezetők három fontos megállapodást értek el ebben a kérdésben.

„Először is, az európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítják Ukrajna pénzügyi szükségleteinek fedezését a következő két évben. Felkértük a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő opciókat, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal az önvédelem folytatásához és a 2026-os és 2027-es igazságos és tartós békéért folytatott küzdelemhez, ha szükséges” – jelentette ki.

Costa hangsúlyozta, hogy Oroszországnak egy dolgot figyelembe kell vennie: „Ukrajna rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agressziójától a belátható jövőben. Most az európai támogatás technikai, jogi és pénzügyi vonatkozásain kell dolgozni, és erre a kérdésre a decemberi Európai Tanács ülésén visszatérünk.”

Hozzátette, hogy az Európai Tanács jóváhagyta a 19. szankciócsomagot, 

amely tovább növeli az Oroszországra nehezedő nyomást és károsítja háborús gépezetét.

A tagállamok abban is megállapodtak, hogy fokozzák az intézkedéseket és az együttműködést Oroszország olajszállító „árnyékflottájával” szemben.

„Továbbra is minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk, hogy Ukrajna erős pozícióba kerüljön, ha és amikor a tárgyalások Putyinnal megkezdődnek. Reméljük, hogy ez a pillanat hamarosan eljön. De a körülményektől függetlenül az üzenetünk világos: Európa nem fogja cserbenhagyni Ukrajnát” – zárta Costa.

Nem nyúlnak hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz – egyelőre

Az EU vezetői jelentősen felvizezték a szöveget a csúcstalálkozójukon az Ukrajnának nyújtott 140 milliárd eurós jóvátételi kölcsönről, 

mivel továbbra is fennállnak a jogi következményekkel kapcsolatos vitapontok.

Ehelyett azt közölték, hogy „visszatérnek erre a kérdésre a decemberi következő ülésen”, hangsúlyozva, hogy „Oroszország eszközeit mindaddig be kell fagyasztani, amíg Oroszország be nem szünteti az Ukrajna elleni agresszív háborúját, és nem törleszti a háború által okozott károkat”.

Bart De Wever belga miniszterelnök, akinek a belgiumi joghatósága alatt található az orosz eszközök nagy része, azt mondta az újságíróknak, hogy

kevés lelkesedést tapasztalt a vezetők asztalánál, amikor arról kérdezték őket, hogy hajlandóak lennének-e pénzügyi garanciákat nyújtani.

„Nem voltak túlnyomó többségben azok, akik hajlandóak lennének” – magyarázta.

Zelenszkij is reagált a fejleményekre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az EU vezetői „politikai döntésre” jutnak arról, hogy Oroszország befagyasztott eszközeit kölcsönként használják fel Ukrajnának.

Egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a mai brüsszeli megbeszélései az európai vezetőkkel talán nem voltak egyszerűek, de „jók” voltak.

Hozzátette: kár, hogy egy-két EU-s ország „nem kész meghallgatni”.

Ukrajnának 2026 elejétől szüksége van a jóvátételi kölcsönre – folytatta Zelenszkij, hangsúlyozva, hogy ez olyasmi, amitől Oroszország nagyon tart.

Azt mondta, hogy a pénzt fegyvergyártásra fogja felhasználni Ukrajnában, mondván, hogy ez olcsóbb és gyorsabb. És felajánlotta, hogy megosztja a katonai technológiát európai szövetségeseivel.

Fotó: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen az EU-csúcson (Yves Herman / POOL / AFP)
 

 

savrena
2025. október 24. 09:47
A pénz nagyon kellene, de a felelősséget senki se akarja vállalni.
horkar
2025. október 24. 09:34
Nagyon sokba kerül európának ez a lóvé story!
Bitrex®
2025. október 24. 08:55
Tudja valaki, hogy ezek a befagyasztott orosz pénzek pontosan hogy kerültek Belgiumba? Magánpénzek, orosz állami tulajdon, esetleg céges vagyonok?
red-bullshit
2025. október 24. 08:39
A 19. szarcionista csomag értelmében az EU nem szállít több WC-t Oroszországba. Putyin kemény válaszlépést ígért. (újságírói kérdésre, mosolyogva)
