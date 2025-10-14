Ezt nem láttuk jönni: már az ukrajnai háborút is lezárná a német külügyminiszter

Németország nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb békekezdeményezést indít Ukrajna ügyében, a gázai tűzszüneti megállapodás után ideje, hogy itt is előrelépés történjen – hangoztatta a német külügyminiszter kedden Bukarestben, miután román hivatali kollégájával tárgyalt.

Johann Wadephul szerint az amerikai elnök „nagyszerű ajánlatot” tett Vlagyimir Putyinnak, amelyre az orosz elnök mindmáig nem válaszolt,

de most meg kell ragadni a tárgyalás lehetőségét. Leszögezte, Németország rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll és minden lehetőséget felhasznál Ukrajna pénzügyi és anyagi támogatására. Szerinte Európának lesz elegendő gazdasági és katonai ereje Ukrajna megsegítéséhez. Hozzátette: a német külpolitika számára első számú prioritás az ukrajnai konfliktus megoldása és a háború befejezése.

Szerinte a tengerek stratégiai jelentőséggel bírnak Európa védelme szempontjából

és az ukrajnai háborúban bebizonyosodott, milyen fontos a fekete-tengeri régió és a Duna-delta térsége. Úgy értékelte: Románia vezető szerepet játszhat abban, hogy a NATO következetes stratégiát dolgozzon ki a Fekete-tenger térségére.