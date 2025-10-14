Ft
Ezt nem láttuk jönni: már az ukrajnai háborút is lezárná a német külügyminiszter

2025. október 14. 16:26

Bukarestben igyekezett lehűteni a kedélyeket Johann Wadephul.

2025. október 14. 16:26
null

Németország nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb békekezdeményezést indít Ukrajna ügyében, a gázai tűzszüneti megállapodás után ideje, hogy itt is előrelépés történjen – hangoztatta a német külügyminiszter kedden Bukarestben, miután román hivatali kollégájával tárgyalt.

Johann Wadephul szerint az amerikai elnök „nagyszerű ajánlatot” tett Vlagyimir Putyinnak, amelyre az orosz elnök mindmáig nem válaszolt,

de most meg kell ragadni a tárgyalás lehetőségét. Leszögezte, Németország rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll és minden lehetőséget felhasznál Ukrajna pénzügyi és anyagi támogatására. Szerinte Európának lesz elegendő gazdasági és katonai ereje Ukrajna megsegítéséhez. Hozzátette: a német külpolitika számára első számú prioritás az ukrajnai konfliktus megoldása és a háború befejezése.

Szerinte a tengerek stratégiai jelentőséggel bírnak Európa védelme szempontjából

és az ukrajnai háborúban bebizonyosodott, milyen fontos a fekete-tengeri régió és a Duna-delta térsége. Úgy értékelte: Románia vezető szerepet játszhat abban, hogy a NATO következetes stratégiát dolgozzon ki a Fekete-tenger térségére.

A német diplomácia vezetője felszólította Pekinget és Moszkvát, hogy egyezzenek meg egy ENSZ-határozatról, amely végrehajtja Donald Trump amerikai elnök gázai békekezdeményezését. Szerinte egy biztonsági tanácsi határozat, egy megfelelő jogi keret elengedhetetlen ahhoz, hogy a Hamászra folyamatos nyomást gyakoroljanak és elérjék leszerelését, mert a szervezet szerinte nem fog önként lemondani a hatalomról.

(MTI)

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

hexahelicene
2025. október 14. 18:55
Johann Wadephul: Németország rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll. És veszít - ismét.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 14. 18:23
Németország az a hely, aki beengedi a papír nélkül érkezőket és elzavarja a papírral rendelkezőket. Németország az a hely, aki támogatja azt az országot, aki felrobbantotta a gázvezetékét. Németország az a hely, aki fegyvereket küld oda, ahol békét szeretne Németország az a hely, aki ki akar cseszni azzal, akinek a nyersanyagiból a saját jólétét építette. Németország az a hely, aki a zöld akaratával a saját iparát is hazavágja. Németország az a hely, aki befektet a versenytársaiba idegenben és hagyja magát legyőzni hazai pályán. Németország az a hely, aki megbízik a románokban.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. október 14. 18:13 Szerkesztve
"Románia vezető szerepet játszhat abban, hogy..." Idáig bírtam, itt dobtam le a láncot. Románia meg a vezető szerep. Akármiben. Ez még viccnek is szar. :-) Egy dologban viszont valóban ott vannak a világ élvonalában a románok: az árulásban.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. október 14. 17:44
Szépen felsorolta mintha óhajtaná azokat, amiknek különben teljes mellszélességgel keresztbe tesznek. Békét akar, hát persze hogy békét akar, biztos azért szítja Németország a háborús hisztériát és készül az oroszok torkának ugrani.
Válasz erre
3
0
