Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz-ukrán háború Oroszország fegyver drón

Ez lehet az utolsó szög Ukrajna koporsójában? Kegyetlen csodafegyvert küldenek az oroszok a frontra

2025. október 09. 06:40

Teljesen átrendezheti az erőviszonyokat a csatatéren.

2025. október 09. 06:40
null

Olyan csodafegyverrel állt elő az orosz haderő, melyet mindössze öt perc összeszerelni. A Pegasus nevű könnyű, hipermodern drón repülési ideje több mint két óra; kézzel és katapulttal is működtethető, és hamarosan az ukrán fronton tesztelik majd élesben – írja a Lentra.ru információira hivatkozva a VG.

Az új UAV-k gyártásához ráadásul kizárólag orosz gyártmányú csipeket használnak, csökkentve a külső beszállítóktól való függést, erősítve a stratégiai önállóságot.

A viszonylag olcsó, de rendkívül ütőképes fegyver állítólag teljesen átszervezheti az erőviszonyokat a csatatéren, főként a felderítési és célmegjelölési feladatok terén. A Pegasus legnagyobb erőssége, hogy pontszerű célok – parancspontok, kis raktárak, kommunikációs csomópontok – ellen minden eddigi drónnál hatékonyabb eszköz válhat belőle.

Hogy mekkora hatása lesz az orosz-ukrán háború erőviszonyaira a Pegasus, azt a logisztikai folyamatok és a tömeggyártás gördülékenysége fogja eldönteni.

Ahogy a napokban írtunk róla, Ukrajna sem tétlenkedik a hadi fejlesztésekkel: már saját gyártású, nagy hatótávolságú Flamingo rakétával is támadja Oroszország területét, és ez a fegyver nem az egyetlen ukrán fejlesztés, amely több mint ezer kilométerre lévő célpontokat is képes elérni. „Elárulhatom, hogy a Flamingo rakéták már használatban vannak, és higgyék el nekem, az, hogy már több mint ezer kilométerre vagyunk képesek behatolni Oroszország belsejébe, és jelentős károkat okozni, részben épp az ilyen típusú rakétáknak köszönhető” – fogalmazott Jehor Csernyev ukrán parlamenti képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ed JONES / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
•••
2025. október 09. 07:03 Szerkesztve
"Az új UAV-k gyártásához ráadásul kizárólag orosz gyártmányú csipeket használnak" Praktikus, mert két bevetés között kimossa a katonák ruháit..
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. október 09. 07:02
Az utolsó ukránig, utolsó palesztínig harcolnak.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 09. 06:59
Jujjdejó. Mindig a csodafegyverek döntenek. Ja, nem.
Válasz erre
2
0
harcimarci-9-9
•••
2025. október 09. 06:49 Szerkesztve
Mikor lesz már vége? Mégegy telet szánnak rá? Nincs még elég halott??? Az az átkozott drogos Zselé nem is ukrán.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!