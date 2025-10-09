Ez lehet az utolsó szög Ukrajna koporsójában? Kegyetlen csodafegyvert küldenek az oroszok a frontra

Olyan csodafegyverrel állt elő az orosz haderő, melyet mindössze öt perc összeszerelni. A Pegasus nevű könnyű, hipermodern drón repülési ideje több mint két óra; kézzel és katapulttal is működtethető, és hamarosan az ukrán fronton tesztelik majd élesben – írja a Lentra.ru információira hivatkozva a VG.

Az új UAV-k gyártásához ráadásul kizárólag orosz gyártmányú csipeket használnak, csökkentve a külső beszállítóktól való függést, erősítve a stratégiai önállóságot.

A viszonylag olcsó, de rendkívül ütőképes fegyver állítólag teljesen átszervezheti az erőviszonyokat a csatatéren, főként a felderítési és célmegjelölési feladatok terén. A Pegasus legnagyobb erőssége, hogy pontszerű célok – parancspontok, kis raktárak, kommunikációs csomópontok – ellen minden eddigi drónnál hatékonyabb eszköz válhat belőle.

Hogy mekkora hatása lesz az orosz-ukrán háború erőviszonyaira a Pegasus, azt a logisztikai folyamatok és a tömeggyártás gördülékenysége fogja eldönteni.

Ahogy a napokban írtunk róla, Ukrajna sem tétlenkedik a hadi fejlesztésekkel: már saját gyártású, nagy hatótávolságú Flamingo rakétával is támadja Oroszország területét, és ez a fegyver nem az egyetlen ukrán fejlesztés, amely több mint ezer kilométerre lévő célpontokat is képes elérni. „Elárulhatom, hogy a Flamingo rakéták már használatban vannak, és higgyék el nekem, az, hogy már több mint ezer kilométerre vagyunk képesek behatolni Oroszország belsejébe, és jelentős károkat okozni, részben épp az ilyen típusú rakétáknak köszönhető” – fogalmazott Jehor Csernyev ukrán parlamenti képviselő.