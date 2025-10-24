Ft
10. 24.
péntek
Silja erőszak migráns hajó

Erőszak, fertőzés, rüh, tuberkulózis: így élnek a luxushajón lakó migránsok

2025. október 24. 13:56

A Silja nevű óceánjáró eredetileg ezer ember elhelyezésére volt tervezve, de ma már kétszer ennyien laknak rajta.

2025. október 24. 13:56
A rotterdami önkormányzat és a holland menekültügyi hatóság (COA) által használt Silja óceánjáró, ahol csaknem 2000 menekült él teljesen ingyen, súlyos problémák helyszíne – számolt be az ott dolgozó orvosok figyelmeztetéséről az NL Times.

Beszámolók szerint szerint a hajó „az erőszak, a fenyegetések és a lehetséges visszaélések puskaporos hordója”, és a fertőző betegségek, mint a rüh, influenza, bárányhimlő, norovírus és tuberkulózis, gyorsan terjednek.

A Silja nevű óceánjáró eredetileg ezer ember elhelyezésére volt tervezve 2x3 méteres kabinokban, legfeljebb 18 hónapra, de ma már kétszer ennyien laknak a hajón, amely 2026-ig  így is marad majd. Az orvosok szerint a hajó túlzsúfolt, higiéniai körülményei rosszak, és hosszú távon nem alkalmas lakhatásra.

A COA szóvivője megerősítette, hogy a hajó valóban „nem ideális hosszú távú tartózkodásra”, és a kevés befogadóhely miatt még túlzsúfolt is.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bathory-odonke
2025. október 24. 17:17
Otthonról hozták... Vigyáznunk kell, invazív...
tajoska
2025. október 24. 16:56
Miért hozzák szegényeket ilyen megalázó helyzetbe? Tágas lakásokban kéne elhelyezni a menekülteket a helyi lakossággal (főként az észt nemzetiségűekkel, hogy tanulják a nyelvet) keverve. Mit szólna az EJEB, ha tudomást szerezne a zsúfoltságról? Bizonyára kártérítést és bírságot varrna Észtország nyakába, nem?
Box Hill
2025. október 24. 16:00
Úgy, mint otthon. A honvágy megteremti a megszokott állapotokat. Ki a fene akar kilépni a komfort zónájából?
Jajdejónekünk
2025. október 24. 15:46
A Silja nem a hajó neve, hanem a hajózási társaságé.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!