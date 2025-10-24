Erőszak, fertőzés, rüh, tuberkulózis: így élnek a luxushajón lakó migránsok

A rotterdami önkormányzat és a holland menekültügyi hatóság (COA) által használt Silja óceánjáró, ahol csaknem 2000 menekült él teljesen ingyen, súlyos problémák helyszíne – számolt be az ott dolgozó orvosok figyelmeztetéséről az NL Times.

Beszámolók szerint szerint a hajó „az erőszak, a fenyegetések és a lehetséges visszaélések puskaporos hordója”, és a fertőző betegségek, mint a rüh, influenza, bárányhimlő, norovírus és tuberkulózis, gyorsan terjednek.

A Silja nevű óceánjáró eredetileg ezer ember elhelyezésére volt tervezve 2x3 méteres kabinokban, legfeljebb 18 hónapra, de ma már kétszer ennyien laknak a hajón, amely 2026-ig így is marad majd. Az orvosok szerint a hajó túlzsúfolt, higiéniai körülményei rosszak, és hosszú távon nem alkalmas lakhatásra.