Izreal Sarm es-Sejkben Giorgia Meloni Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump

Erdogan nem volt szégyenlős: megjegyezte az olasz miniszterelnöknek, hogy bár jól néz ki, ideje lenne leszoknia a dohányzásról (VIDEÓ)

2025. október 14. 13:57

A Sarm es-Sejkben zajló nemzetközi tárgyalások szigorú légkörét egy humoros pillanat oldotta fel.

2025. október 14. 13:57
null

A világ vezetői Sarm es-Sejkben gyűltek össze, hogy tárgyaljanak Donald Trump békemegállapodásáról Izreal és a hamász között. A tárgyalások közepette azonban egy váratlanul szórakoztató jelenet vette kezdetét Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között.

Erdoğan meglepő módon megjegyezte Meloninak, hogy bár jól néz ki, ideje lenne leszoknia a dohányzásról.

Emmanuel Macron francia elnök a beszélgetést mosolyogva hallgatta végig, és tréfásan megjegyezte, hogy ez egy veszett ügy.

Az olasz miniszterelnökről régóta ismert, hogy dohányzik, és 2023-ban maga is elismerte, hogy bár 13 évig sikerült leszoknia, idővel visszatért a cigarettához.

Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP

***

Obsitos Technikus
2025. október 14. 14:29
Látom ezen az egyiptomi dzsemborin mindenki elővette a jobbik troll-énjét, csak Mikron ült a sarokban, mint egy bepimpósodott savanyú uborka.
Válasz erre
0
0
Nasi12
•••
2025. október 14. 14:27 Szerkesztve
A cigi leszokás nem változtat a rengeteg amerikai/nato támaszponton olaszországban. Meg az ország pénzügyi helyzetén sem. Nagyon nehéz így Meloninak, szépnek, okosnak és egészségesnek lennie😀
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 14. 14:24
Erdogan tapasztalatból beszél. Állitólag nagybeteg😀
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. október 14. 14:20
Virnyákolnak is most az ukránok, hogy Erdogan elnök úr nem az ő elnöküknek adott egészséges életvezetésre vonatkozó tanácsokat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!