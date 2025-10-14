Erdogan nem volt szégyenlős: megjegyezte az olasz miniszterelnöknek, hogy bár jól néz ki, ideje lenne leszoknia a dohányzásról (VIDEÓ)

Macron kioktatta, utasította, végül megfenyegette Oroszországot
Ha már érdemben nem tud, hát így próbál jelentőségteljesnek tűnni a békért folytatott harcban.
A Sarm es-Sejkben zajló nemzetközi tárgyalások szigorú légkörét egy humoros pillanat oldotta fel.
A világ vezetői Sarm es-Sejkben gyűltek össze, hogy tárgyaljanak Donald Trump békemegállapodásáról Izreal és a hamász között. A tárgyalások közepette azonban egy váratlanul szórakoztató jelenet vette kezdetét Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között.
Erdoğan meglepő módon megjegyezte Meloninak, hogy bár jól néz ki, ideje lenne leszoknia a dohányzásról.
Emmanuel Macron francia elnök a beszélgetést mosolyogva hallgatta végig, és tréfásan megjegyezte, hogy ez egy veszett ügy.
Az olasz miniszterelnökről régóta ismert, hogy dohányzik, és 2023-ban maga is elismerte, hogy bár 13 évig sikerült leszoknia, idővel visszatért a cigarettához.
Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP
