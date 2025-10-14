Erdogan nem volt szégyenlős: megjegyezte az olasz miniszterelnöknek, hogy bár jól néz ki, ideje lenne leszoknia a dohányzásról (VIDEÓ)

A világ vezetői Sarm es-Sejkben gyűltek össze, hogy tárgyaljanak Donald Trump békemegállapodásáról Izreal és a hamász között. A tárgyalások közepette azonban egy váratlanul szórakoztató jelenet vette kezdetét Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között.

Erdoğan meglepő módon megjegyezte Meloninak, hogy bár jól néz ki, ideje lenne leszoknia a dohányzásról.

Emmanuel Macron francia elnök a beszélgetést mosolyogva hallgatta végig, és tréfásan megjegyezte, hogy ez egy veszett ügy.