Elfajult a helyzet, elég egy rossz mozzanat a világégéshez: az oroszok kimondták, hogy az Egyesült Államok „az ellenfelünk”

Másfelől az amerikai szavazók számára otthon azt akarja demonstrálni, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat. Ezzel igyekszik elkerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal szemben.
Ha bárkinek még voltak illúziói, mostanra véget értek. Az Egyesült Államok az ellenfelünk, és a bőbeszédű »béketeremtő« most teljes mértékben rálépett a háborús ösvényre... A meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Trump most a teljesen őrült Európához igazodott.”
A szankciók célpontjai a Rosznyeft és a Lukoil, amelyek az orosz nyersolajexport közel felét adják, így az intézkedések az orosz olajszektor szívét érintik.
Trump szerdán bejelentette azt is, hogy lemondja a Putyinnal Budapestre tervezett békecsúcsot, hozzátéve: „Valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán semerre sem haladnak. Egyszerűen nem mennek sehova.” Indoklása szerint „már régóta vártunk” arra, hogy ilyen szankciókat léptessen életbe.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a cél a Kreml háborús bevételeinek korlátozása, míg az Európai Unió újabb szankciós csomagja megtiltja az orosz LNG-importot.
Moszkva hivatalosan még nem reagált az intézkedésekre, de Medvegyev világossá tette, hogy Oroszország ellenzi Trump lépéseit.
