Elfajult a helyzet, elég egy rossz mozzanat a világégéshez: az oroszok kimondták, hogy az Egyesült Államok „az ellenfelünk”

Ha bárkinek még voltak illúziói, mostanra véget értek. Az Egyesült Államok az ellenfelünk, és a bőbeszédű »béketeremtő« most teljes mértékben rálépett a háborús ösvényre... A meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Trump most a teljesen őrült Európához igazodott.”

A szankciók célpontjai a Rosznyeft és a Lukoil, amelyek az orosz nyersolajexport közel felét adják, így az intézkedések az orosz olajszektor szívét érintik.

Trump szerdán bejelentette azt is, hogy lemondja a Putyinnal Budapestre tervezett békecsúcsot, hozzátéve: „Valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán semerre sem haladnak. Egyszerűen nem mennek sehova.” Indoklása szerint „már régóta vártunk” arra, hogy ilyen szankciókat léptessen életbe.