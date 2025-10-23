Ft
10. 23.
csütörtök
szankciói Putyin Medvegyev orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Egyesült Államok

Elfajult a helyzet, elég egy rossz mozzanat a világégéshez: az oroszok kimondták, hogy az Egyesült Államok „az ellenfelünk”

2025. október 23. 12:33

Trump szerdán bejelentette azt is, hogy lemondja a Putyinnal Budapestre tervezett békecsúcsot.

2025. október 23. 12:33
null

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese élesen bírálta az Egyesült Államok legújabb szankciós lépéseit, amelyeket Donald Trump amerikai elnök jelentett be Oroszország legnagyobb olajvállalatai ellen. Telegram-bejegyzésében – amelyről a Portfolio számolt be – azt írta:

Deák Dániel

Trump rá akarja venni az oroszokat, hogy engedjenek álláspontjukból, és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás

Másfelől az amerikai szavazók számára otthon azt akarja demonstrálni, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat. Ezzel igyekszik elkerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal szemben.

Ha bárkinek még voltak illúziói, mostanra véget értek. Az Egyesült Államok az ellenfelünk, és a bőbeszédű »béketeremtő« most teljes mértékben rálépett a háborús ösvényre... A meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Trump most a teljesen őrült Európához igazodott.”

A szankciók célpontjai a Rosznyeft és a Lukoil, amelyek az orosz nyersolajexport közel felét adják, így az intézkedések az orosz olajszektor szívét érintik.

Trump szerdán bejelentette azt is, hogy lemondja a Putyinnal Budapestre tervezett békecsúcsot, hozzátéve: „Valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán semerre sem haladnak. Egyszerűen nem mennek sehova.” Indoklása szerint „már régóta vártunk” arra, hogy ilyen szankciókat léptessen életbe. 

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a cél a Kreml háborús bevételeinek korlátozása, míg az Európai Unió újabb szankciós csomagja megtiltja az orosz LNG-importot.

Moszkva hivatalosan még nem reagált az intézkedésekre, de Medvegyev világossá tette, hogy Oroszország ellenzi Trump lépéseit.

Nyitókép: Alexander NEMENOV, Elijah Nouvelage / AFP

***

 

Szamóca bácsi
2025. október 23. 14:58
az óvóbácsi lehűtötte az óriásbébit. oh, b+, micsoda világ, ahol egy ilyen ember vezeti a legnagyobb birodalmat... annak örüljünk, amíg Putyin van a másik oldalon, nem valami infantilis idióta ott is. innen látszik: az u.n. liberális demokráciának lőttek, saját csapdájába sétált. most majd jön az anarchia, mielőtt a nyugat megtalálja ismét az útját -- kár, hogy közben végletesen le fog maradni.
arany1
2025. október 23. 14:54
Úgy néz ki hogy az USA továbbra is a fő hadviselő fél a Donyec-medencében ukrán zsoldosaival. Gusztustalan a "békéltető" színjáték egy háborús fél részéről. Ha annyira kell az USA-nak a béke, akkor fejezze be a háborút, csak rajta múlik, mert az Európai Unió csak egy papírbábú az csak a száját jártatja.
zsocc44
2025. október 23. 14:53
Várjunk pár órát, napot majd mondja az ellenkezőjét Trump…
llnnhegyi
2025. október 23. 13:59
Szumi-Odessza határvonal mentén béke lesz oszt kész!
