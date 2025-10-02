Döbbenetes hírek Norvégiából: a büntethetőségi korhatár miatt bérelhettek svéd bűnbandák fel két 13 éves fiút robbantásra

Az NRK norvég közszolgálati csatorna átfogó riportot közölt a gyerekek és fiatalok által elkövetett erőszakos bűncselekményekről, csak épp a lényegről nem beszélt benne senki sem. Az oslói rendőrség jelentése szerint az erőszakos esetek a fiatalkorú visszaesők elleni feljelentések 32 százalékát teszik ki.

Norvégiában a büntethetőségi korhatár alatt álló gyerekeket nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni – ilyenkor a gyermekvédelem és a szociális szolgálatok feladata a beavatkozás. A 15. életév betöltése után azonban már a rendőrség hatáskörébe tartozik az ügy, és megindítható a büntetőeljárás.

Júniusban az Állami Számvevőszék súlyos kritikát fogalmazott meg: az Igazságügyi és Készenléti Minisztérium nem tett eleget a fiatalkori bűnözés megelőzéséért.

Fiatalkorúakat béreltek fel gránátrobbantásra

Múlt kedden egy kézigránát robbant fel Oslóban, a Pilestredet utcában. A rendőrség szerint az eset hátterében a svéd bűnbandák közötti konfliktus állhat.