10. 02.
csütörtök
korhatár rendőrség bűnbanda gyermekvédelem Norvégia

Döbbenetes hírek Norvégiából: a büntethetőségi korhatár miatt bérelhettek svéd bűnbandák fel két 13 éves fiút robbantásra

2025. október 02. 10:02

A norvég politikusok nem reagáltak a felbérelés ügyére, hanem inkább arról beszéltek, hogy a fiatalokat korábban maguk a szüleik is bántalmazták.

2025. október 02. 10:02
null

Az NRK norvég közszolgálati csatorna átfogó riportot közölt a gyerekek és fiatalok által elkövetett erőszakos bűncselekményekről, csak épp a lényegről nem beszélt benne senki sem. Az oslói rendőrség jelentése szerint az erőszakos esetek a fiatalkorú visszaesők elleni feljelentések 32 százalékát teszik ki.

Norvégiában a büntethetőségi korhatár alatt álló gyerekeket nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni – ilyenkor a gyermekvédelem és a szociális szolgálatok feladata a beavatkozás. A 15. életév betöltése után azonban már a rendőrség hatáskörébe tartozik az ügy, és megindítható a büntetőeljárás.

Júniusban az Állami Számvevőszék súlyos kritikát fogalmazott meg: az Igazságügyi és Készenléti Minisztérium nem tett eleget a fiatalkori bűnözés megelőzéséért.

Fiatalkorúakat béreltek fel gránátrobbantásra

Múlt kedden egy kézigránát robbant fel Oslóban, a Pilestredet utcában. A rendőrség szerint az eset hátterében a svéd bűnbandák közötti konfliktus állhat. 

A hatóságok úgy vélik, két 13 éves fiút béreltek fel arra, hogy gránátot dobjanak, ezzel nyomást gyakorolva egy férfira, aki pénzzel tartozott

 – értesült az NRK. A fiúk tagadják a bűnösségüket.

A robbanást megelőző napon az oslói bíróságon egy másik ügy tárgyalása kezdődött: az egyik fiú szüleit erőszak miatt vádolják.

Az NRK riportjában megszólaló politikusok – a gránátrobbantásra felbérelt fiú ügyére is utalva – arra hívták fel a figyelmet, hogy 2023-ban azok közül a gyerekek és fiatalok közül, akiket tíz vagy annál több bűncselekmény miatt tartottak nyilván, 55-ből 41 maga is áldozata volt legalább egy erőszakos esetnek.

Nyitókép: Olivier MORIN / AFP

 

csulak
2025. október 02. 11:33
hajra multikulti
Kerezs
2025. október 02. 11:23
Döbbenetes hírek Norvégiából. Valamint döbbenetes hírek a világból. A gyerekkatonák számát 2-3 százezerre teszik világszerte. A "norvég", vagy "svéd" elkövetők zöme is ezen népek gyermeke. Amit mi itt Európában az emberi jogok, gyermekvédelem terén felépítettünk, azt ők gyengeségként értékelik, ( és bizonyos körülmények között az is) és ki is használják.
survivor
2025. október 02. 11:20
Kevlar+ 0.38 sp. (minimum......) De lehet később Minigun... :-)))
74bro
2025. október 02. 11:09
A tettesből áldozatot kell csinálni, és máris rend van Meseországban. Minél nagyobbra nyílik az olló a valóság és Meseország között, annál nagyobb lesz a csattanás, amikor a kettő találkozik.
