Döbbenetes hírek Norvégiából: a büntethetőségi korhatár miatt bérelhettek svéd bűnbandák fel két 13 éves fiút robbantásra

A norvég politikusok nem reagáltak a felbérelés ügyére, hanem inkább arról beszéltek, hogy a fiatalokat korábban maguk a szüleik is bántalmazták.
Az NRK norvég közszolgálati csatorna átfogó riportot közölt a gyerekek és fiatalok által elkövetett erőszakos bűncselekményekről, csak épp a lényegről nem beszélt benne senki sem. Az oslói rendőrség jelentése szerint az erőszakos esetek a fiatalkorú visszaesők elleni feljelentések 32 százalékát teszik ki.
Norvégiában a büntethetőségi korhatár alatt álló gyerekeket nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni – ilyenkor a gyermekvédelem és a szociális szolgálatok feladata a beavatkozás. A 15. életév betöltése után azonban már a rendőrség hatáskörébe tartozik az ügy, és megindítható a büntetőeljárás.
Júniusban az Állami Számvevőszék súlyos kritikát fogalmazott meg: az Igazságügyi és Készenléti Minisztérium nem tett eleget a fiatalkori bűnözés megelőzéséért.
Múlt kedden egy kézigránát robbant fel Oslóban, a Pilestredet utcában. A rendőrség szerint az eset hátterében a svéd bűnbandák közötti konfliktus állhat.
A hatóságok úgy vélik, két 13 éves fiút béreltek fel arra, hogy gránátot dobjanak, ezzel nyomást gyakorolva egy férfira, aki pénzzel tartozott
– értesült az NRK. A fiúk tagadják a bűnösségüket.
A robbanást megelőző napon az oslói bíróságon egy másik ügy tárgyalása kezdődött: az egyik fiú szüleit erőszak miatt vádolják.
Az NRK riportjában megszólaló politikusok – a gránátrobbantásra felbérelt fiú ügyére is utalva – arra hívták fel a figyelmet, hogy 2023-ban azok közül a gyerekek és fiatalok közül, akiket tíz vagy annál több bűncselekmény miatt tartottak nyilván, 55-ből 41 maga is áldozata volt legalább egy erőszakos esetnek.
