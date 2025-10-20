Ft
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Fehér Ház Amerika szóvivő Joe Biden Demokrata Párt usa

Elege volt abból, ahogy Bident elárulták a saját párttársai – vezető demokrata tálalt ki

2025. október 20. 12:20

Karine Jean-Pierre szerint a párt nem érdemli meg a lojalitását. Biden egykori szóvivője leleplezte a kíméletlen demokrata gépezetet.

2025. október 20. 12:20
null

A Fehér Ház egykori demokrata szóvivőjének „már felfordul a párttól a gyomra”, és nem tud azonosulni a demokratákkal azok után, amit Joe Biden amerikai elnökkel műveltek – számolt be a Fox News.

demokrata
Az egykori szóvivő nem az egyetlen, aki úgy gondolja, komoly problémák vannak a Demokrata Párton belül
Forrás: Bryan Dozier / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Karine Jean-Pierre kedden megjelenő Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines (Független: Bepillantás a megrekedt Fehér Házba, a pártvonalakon kívülről)  című könyvének egyik fejezetében a Demokrata Pártot bírálja. Egyúttal elmagyarázza, miért döntött úgy, hogy kilép a pártból, miután több kampányban is részt vett, majd Joe Biden szóvivője volt 2022 és 2025 között.

A könyvben Jean-Pierre részletesen beszámol arról a telefonbeszélgetésről, amikor Joe Biden amerikai elnök közölte a Fehér Ház dolgozóival, hogy kiszáll az elnökválasztási versenyből.

„Úgy tűnt, Biden teljesen elfogadta a döntést, de én teljesen ledöbbentem. Egyszerre voltam dühös és szomorú. Felháborodtam, és megszakadt a szívem, hogy ez az ember az életéből több mint ötven évet szentelt az amerikai nép szolgálatának, és a saját párttársai végül méltatlanul elbántak vele. Borzalmas érzés volt” – idézte fel, majd kitért arra is, hogy soha nem gondolta volna, hogy Biden vissza fog lépni.

Bár ő maga is elismerte, hogy Biden kognitív hanyatlása az utolsó időszakban komoly károkat okozott a pártnak

Jean-Pierre mégis úgy érezte, hogy az elnököt elárulták.

A demokrata politikus úgy érzi, a párt nem érdemli meg a lojalitását

„A Demokrata Párt határozta meg az életemet, a karrieremet” – írta Jean-Pierre, és hozzátette, minden politikai tevékenysége ehhez a párthoz kapcsolódott.

„A párt tagjaként magam is történelmet írhattam, mint a Fehér Ház első fekete női és nyíltan queer szóvivője. 

Soha nem gondoltam volna, hogy valaha elhagyom ezt a pártot – egészen mostanáig” – vallja a kiábrándult politikus, aki mindezek tekintetében úgy döntött, függetlenként „harcol tovább azért, amiben hisz”, és nem fog „lojálisan ragaszkodni egy olyan párthoz, amely nem érdemli meg”.

Jean-Pierre memoárjában még tovább ment: azzal vádolta a demokratákat, hogy „kivégzőosztagot” szabadítottak a volt elnökre, akit a párton belüli hetekig tartó nyomásgyakorlás után tavaly júliusban kényszerítettek visszalépésre, miután gyengén szerepelt a Donald Trump elleni vitában.

Karine Jean-Pierre júniusban jelentette be, hogy kilép a Demokrata Pártból.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

survivor
2025. október 20. 13:49
Most női vagy queer ?
survivor
2025. október 20. 13:48
Fehér Ház első fekete női és nyíltan queer szóvivője. Ja az más......
Hohokam
2025. október 20. 13:31
..... pedig ő milyen lelkesen magyarázta a presszkonf-okon, hogy a Bájdennél okosabb, fittebb és gyorsabb észjárású nincs a Zusában....
Ödenburger
2025. október 20. 12:57
Ha valaki megnézte _bármelyik_ fehér házi sajtótájékoztatóját ennek a nőnek, ledöbbenhet az abszolút felkészületlenségen és alkalmatlanságon, amit ott mutatott. Abszolút skálán is értékelhetetlen teljesítméynt nyújtott, bebizonyítva, hoghy pozícióba kerülésének oka a bőrszíne és a nemi beállítottsága. Ha ezt most egy relatív skálán összevetjük Karoline Leawitt vitathatalan profizmusával (aki Lázárinfót megszégyenítő módon fejből azonnal válaszol bármely témát érintő kérdésre), akkor már meg is van a magyarázat a demokraták bukására.
