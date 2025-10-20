Elege volt abból, ahogy Bident elárulták a saját párttársai – vezető demokrata tálalt ki

Felmérés: Húsz éves rekordon az amerikai választók elégedettsége, mélyben a demokraták
Trump messze elfogadottabb, mint az első ciklusa alatt volt, a korábban szkeptikus republikánusok egyenesen rajonganak érte.
Karine Jean-Pierre szerint a párt nem érdemli meg a lojalitását. Biden egykori szóvivője leleplezte a kíméletlen demokrata gépezetet.
A Fehér Ház egykori demokrata szóvivőjének „már felfordul a párttól a gyomra”, és nem tud azonosulni a demokratákkal azok után, amit Joe Biden amerikai elnökkel műveltek – számolt be a Fox News.
Karine Jean-Pierre kedden megjelenő Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines (Független: Bepillantás a megrekedt Fehér Házba, a pártvonalakon kívülről) című könyvének egyik fejezetében a Demokrata Pártot bírálja. Egyúttal elmagyarázza, miért döntött úgy, hogy kilép a pártból, miután több kampányban is részt vett, majd Joe Biden szóvivője volt 2022 és 2025 között.
A könyvben Jean-Pierre részletesen beszámol arról a telefonbeszélgetésről, amikor Joe Biden amerikai elnök közölte a Fehér Ház dolgozóival, hogy kiszáll az elnökválasztási versenyből.
„Úgy tűnt, Biden teljesen elfogadta a döntést, de én teljesen ledöbbentem. Egyszerre voltam dühös és szomorú. Felháborodtam, és megszakadt a szívem, hogy ez az ember az életéből több mint ötven évet szentelt az amerikai nép szolgálatának, és a saját párttársai végül méltatlanul elbántak vele. Borzalmas érzés volt” – idézte fel, majd kitért arra is, hogy soha nem gondolta volna, hogy Biden vissza fog lépni.
Bár ő maga is elismerte, hogy Biden kognitív hanyatlása az utolsó időszakban komoly károkat okozott a pártnak,
Jean-Pierre mégis úgy érezte, hogy az elnököt elárulták.
„A Demokrata Párt határozta meg az életemet, a karrieremet” – írta Jean-Pierre, és hozzátette, minden politikai tevékenysége ehhez a párthoz kapcsolódott.
„A párt tagjaként magam is történelmet írhattam, mint a Fehér Ház első fekete női és nyíltan queer szóvivője.
Soha nem gondoltam volna, hogy valaha elhagyom ezt a pártot – egészen mostanáig” – vallja a kiábrándult politikus, aki mindezek tekintetében úgy döntött, függetlenként „harcol tovább azért, amiben hisz”, és nem fog „lojálisan ragaszkodni egy olyan párthoz, amely nem érdemli meg”.
Jean-Pierre memoárjában még tovább ment: azzal vádolta a demokratákat, hogy „kivégzőosztagot” szabadítottak a volt elnökre, akit a párton belüli hetekig tartó nyomásgyakorlás után tavaly júliusban kényszerítettek visszalépésre, miután gyengén szerepelt a Donald Trump elleni vitában.
Karine Jean-Pierre júniusban jelentette be, hogy kilép a Demokrata Pártból.
