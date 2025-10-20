Elege volt abból, ahogy Bident elárulták a saját párttársai – vezető demokrata tálalt ki

A Fehér Ház egykori demokrata szóvivőjének „már felfordul a párttól a gyomra”, és nem tud azonosulni a demokratákkal azok után, amit Joe Biden amerikai elnökkel műveltek – számolt be a Fox News.

Az egykori szóvivő nem az egyetlen, aki úgy gondolja, komoly problémák vannak a Demokrata Párton belül

Forrás: Bryan Dozier / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Karine Jean-Pierre kedden megjelenő Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines (Független: Bepillantás a megrekedt Fehér Házba, a pártvonalakon kívülről) című könyvének egyik fejezetében a Demokrata Pártot bírálja. Egyúttal elmagyarázza, miért döntött úgy, hogy kilép a pártból, miután több kampányban is részt vett, majd Joe Biden szóvivője volt 2022 és 2025 között.

A könyvben Jean-Pierre részletesen beszámol arról a telefonbeszélgetésről, amikor Joe Biden amerikai elnök közölte a Fehér Ház dolgozóival, hogy kiszáll az elnökválasztási versenyből.

„Úgy tűnt, Biden teljesen elfogadta a döntést, de én teljesen ledöbbentem. Egyszerre voltam dühös és szomorú. Felháborodtam, és megszakadt a szívem, hogy ez az ember az életéből több mint ötven évet szentelt az amerikai nép szolgálatának, és a saját párttársai végül méltatlanul elbántak vele. Borzalmas érzés volt” – idézte fel, majd kitért arra is, hogy soha nem gondolta volna, hogy Biden vissza fog lépni.