10. 10.
Thales rakétafej Kijev orosz-ukrán háború drón

Brüsszeli technológia lehet a tuti Zelenszkijéknek? – így segíthet Kijevnek az orosz drónok ellen

2025. október 10. 08:18

A Thales kifejlesztett és leszállított Ukrajnának egy küldetés-specifikus rakétafejet, ami a kamikaze drónok ellen lehet hatékony.

2025. október 10. 08:18
A belga fegyvergyártó óriás, a Thales kifejlesztett és leszállított Ukrajnának egy küldetés-specifikus rakétafejet, amely segíti az ukrán légvédelmi erőket az orosz nagy hatótávolságú kamikaze drónok éjszakai támadásainak leküzdésében – közölték csütörtökön az ukrán védelmi híradások, számolt be róla Kyiv Post alapján az Index.

A Thales FZ123-as lövedék lézerirányítású, továbbá közel egy kilogramm robbanóanyagot, illetve több ezer golyóscsapágyat tartalmaz, amelyek a közelében lévő repülő tárgy hatókörében robbannak fel.

Rakétafejekként közönséges 70 mm-es rakétákra szerelve (amelyeket az Ukrán Fegyveres Erők földi járművei, helikopterei és támadó repülőgépei évek óta használnak) mintegy 25 méteres, sörétszerű felhőt hoz létre, amely megbízhatóan képes lelőni kis és közepes méretű támadó drónokat.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

hernadvolgyi-2
2025. október 10. 09:02
Okos sörétes lőszer.
ihavrilla
2025. október 10. 08:58
A 2645. csodafegyver. Úgy marhaság, ahogy a többi. Lakott terület fölött ilyet használni? És mennyibe kerül egy ilyen lövedék? Használat? Egyet lő a vadászgép és mire ráfordul a következő célra, addig több tucat drón éri el a célt.
egyszeri
2025. október 10. 08:46
Az ukránoknak inkább azzal kéne törődni mit is csinálnak majd áram nélkül, ugyanis ma reggelre Kijev sötétségben ébredt. Vízellátás sincs megfelelő. Meg egyáltalán áram nélkül semmi se lesz, még dróngyártás se. A szállítóeszközök meg majd nem hadianyagokat meg az ellátást viszik a frontra, hanem majd biztosítják a lakosság élelmiszer, víz meg mindennel való ellátását ami az életben maradáshoz kell téli időben.
ördöngös pepecselés
2025. október 10. 08:34
ilyen az mikor atomfizikus és agysebész firkászok írják a híreket: marhaság egy kézigránát pusztítóbb mint több ezer golyóscsapágy ha nem pont a fejedre esik ja és ami kimaradt: a drón ami ezt a súlyt kiviszi a határra az akkumulátoros és napelemes
