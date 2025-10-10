Brüsszeli technológia lehet a tuti Zelenszkijéknek? – így segíthet Kijevnek az orosz drónok ellen

A belga fegyvergyártó óriás, a Thales kifejlesztett és leszállított Ukrajnának egy küldetés-specifikus rakétafejet, amely segíti az ukrán légvédelmi erőket az orosz nagy hatótávolságú kamikaze drónok éjszakai támadásainak leküzdésében – közölték csütörtökön az ukrán védelmi híradások, számolt be róla Kyiv Post alapján az Index.

A Thales FZ123-as lövedék lézerirányítású, továbbá közel egy kilogramm robbanóanyagot, illetve több ezer golyóscsapágyat tartalmaz, amelyek a közelében lévő repülő tárgy hatókörében robbannak fel.

Rakétafejekként közönséges 70 mm-es rakétákra szerelve (amelyeket az Ukrán Fegyveres Erők földi járművei, helikopterei és támadó repülőgépei évek óta használnak) mintegy 25 méteres, sörétszerű felhőt hoz létre, amely megbízhatóan képes lelőni kis és közepes méretű támadó drónokat.