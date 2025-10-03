Ft
10. 03.
péntek
Oroszország szankciók ukrajnai háború Európai Bizottság

Brüsszel nagyon megsértődött, hogy az oroszok visszavágnának

2025. október 03. 11:27

Moszkvának is eszébe jutott lefoglalni ezt-azt, ha már a Nyugat százmilliárd eurós tételben fagyasztotta be a vagyonukat.

2025. október 03. 11:27


Az Európai Bizottság csütörtökön elutasította Oroszország fenyegetését, hogy lefoglalja az európai cégek eszközeit, mivel Brüsszel szerint Moszkva megtorló lépése aláássa az EU Kijevnek nyújtandó „jóvátételi kölcsönével” szemben a blokk szankcióinak hatékonyságát – írja az Euractiv.

„Láttunk arra utaló jeleket, hogy Oroszország valóban államosítani és eladni tervezi a külföldi tulajdonú eszközöket”

– mondta Újvári Balázs, a Bizottság szóvivője. „Ez egy dolgot nagyon világosan mutat: szankcióink nagyon jól működnek Oroszországgal szemben.”

A szóvivő hozzátette, hogy Brüsszel korlátozó intézkedéseinek hatása „még nagyobb lesz”, miután elfogadják a blokk Moszkvával szembeni 19. szankciós csomagját, amire az EU diplomatái a hónap későbbi szakaszában számítanak.

A Bloomberg arról számolt be, hogy Moszkva „gyorsan” eladná az oroszországi külföldi eszközöket, 

„megtorlásul minden európai lépésre, amely az orosz vagyon külföldi lefoglalására irányul”.

Brüsszel egyre inkább arra törekszik, hogy az EU-ban tartott, több százmilliárd euró értékű, lefoglalt orosz jegybanki eszközt felhasználva speciális, nulla kamatozású hitelt nyújtson Kijevnek.

Moszkva azt állítja, hogy a terv, amelyet az EU vezetői a héten Koppenhágában megvitattak, egyenértékű az elkobzással – ezt az állítást a Bizottság és a legtöbb EU-tagállam elutasította.

 

Fotó: Pixabay

 

aaabbbccc
2025. október 03. 12:28
ahogy az EU az orosz penzt EU kotvenyekkel akarja helyettesiteni, az oroszok majd orosz kotvenyeket adnak cserebe igy nehez lesz azt mondani, hogy torvenytelen
3
0
Dixtroy
2025. október 03. 12:14
"Brüsszel egyre inkább arra törekszik, hogy az EU-ban tartott, több százmilliárd euró értékű, lefoglalt orosz jegybanki eszközt felhasználva speciális, nulla kamatozású hitelt nyújtson Kijevnek." És ezt milyen jogon? Mégis hogy képzelik ezt?
5
0
Nasi12
2025. október 03. 12:11
Kína gondolom gyorsan meg is venné :)
1
0
Upuaut
2025. október 03. 11:59
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
5
0
