Brüsszel nagyon megsértődött, hogy az oroszok visszavágnának

Az Európai Bizottság csütörtökön elutasította Oroszország fenyegetését, hogy lefoglalja az európai cégek eszközeit, mivel Brüsszel szerint Moszkva megtorló lépése aláássa az EU Kijevnek nyújtandó „jóvátételi kölcsönével” szemben a blokk szankcióinak hatékonyságát – írja az Euractiv.

„Láttunk arra utaló jeleket, hogy Oroszország valóban államosítani és eladni tervezi a külföldi tulajdonú eszközöket”

– mondta Újvári Balázs, a Bizottság szóvivője. „Ez egy dolgot nagyon világosan mutat: szankcióink nagyon jól működnek Oroszországgal szemben.”

A szóvivő hozzátette, hogy Brüsszel korlátozó intézkedéseinek hatása „még nagyobb lesz”, miután elfogadják a blokk Moszkvával szembeni 19. szankciós csomagját, amire az EU diplomatái a hónap későbbi szakaszában számítanak.

A Bloomberg arról számolt be, hogy Moszkva „gyorsan” eladná az oroszországi külföldi eszközöket,