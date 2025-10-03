Brüsszel nagyon megsértődött, hogy az oroszok visszavágnának

Egy temetőben volt a robbanószer – NATO-területen akart robbantani az oroszoknak dolgozó ukrán férfi
Akár életfogytiglant is kaphat a Katowicében élő ukrán férfi.
Moszkvának is eszébe jutott lefoglalni ezt-azt, ha már a Nyugat százmilliárd eurós tételben fagyasztotta be a vagyonukat.
Az Európai Bizottság csütörtökön elutasította Oroszország fenyegetését, hogy lefoglalja az európai cégek eszközeit, mivel Brüsszel szerint Moszkva megtorló lépése aláássa az EU Kijevnek nyújtandó „jóvátételi kölcsönével” szemben a blokk szankcióinak hatékonyságát – írja az Euractiv.
„Láttunk arra utaló jeleket, hogy Oroszország valóban államosítani és eladni tervezi a külföldi tulajdonú eszközöket”
– mondta Újvári Balázs, a Bizottság szóvivője. „Ez egy dolgot nagyon világosan mutat: szankcióink nagyon jól működnek Oroszországgal szemben.”
A szóvivő hozzátette, hogy Brüsszel korlátozó intézkedéseinek hatása „még nagyobb lesz”, miután elfogadják a blokk Moszkvával szembeni 19. szankciós csomagját, amire az EU diplomatái a hónap későbbi szakaszában számítanak.
A Bloomberg arról számolt be, hogy Moszkva „gyorsan” eladná az oroszországi külföldi eszközöket,
„megtorlásul minden európai lépésre, amely az orosz vagyon külföldi lefoglalására irányul”.
Brüsszel egyre inkább arra törekszik, hogy az EU-ban tartott, több százmilliárd euró értékű, lefoglalt orosz jegybanki eszközt felhasználva speciális, nulla kamatozású hitelt nyújtson Kijevnek.
Moszkva azt állítja, hogy a terv, amelyet az EU vezetői a héten Koppenhágában megvitattak, egyenértékű az elkobzással – ezt az állítást a Bizottság és a legtöbb EU-tagállam elutasította.
Fotó: Pixabay