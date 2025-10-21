Bontják a Fehér Házat: itt vannak ez első képek

Brüsszel szócsöve olyat mondott a budapesti békecsúcsról, amit ép ésszel nehéz felfogni
Az építőmunkások markológépekkel bontják le a Fehér Ház keleti szárnyának egy részét.
Hétfő délután széles körben terjedni kezdett a közösségi médiában egy új fotó, amely a Fehér Ház keleti szárnyának részleges bontását mutatja. A bontás összefüggésben áll azzal, hogy Donald Trump elnök egy új, 250 millió dolláros bálterem építését tervezi.
A képen jól látszik, hogy építőmunkások markológépekkel bontják le a Fehér Ház keleti szárnyának egy részét.
Az építkezéssel kapcsolatban azonban számos felhasználó kritikát fogalmazott meg.
„Donald Trump most hivatalosan is a Fehér Ház egy részét bontja le, hogy helyet csináljon a 200 millió dolláros arany báltermének – miközben az amerikaiak nem tudják megfizetni az élelmiszereket, és a kormány még mindig le van állítva” – írta Bryan Tyler Cohen podcaster az X-en, a fotót is megosztva.
Nyitókép: Pedro UGARTE / AFP
