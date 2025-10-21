Ft
10. 21.
kedd
10. 21.
kedd
Fehér Ház Trump bontás

Bontják a Fehér Házat: itt vannak ez első képek

2025. október 21. 15:32

Az építőmunkások markológépekkel bontják le a Fehér Ház keleti szárnyának egy részét.

2025. október 21. 15:32
Hétfő délután széles körben terjedni kezdett a közösségi médiában egy új fotó, amely a Fehér Ház keleti szárnyának részleges bontását mutatja. A bontás összefüggésben áll azzal, hogy Donald Trump elnök egy új, 250 millió dolláros bálterem építését tervezi.

A képen jól látszik, hogy építőmunkások markológépekkel bontják le a Fehér Ház keleti szárnyának egy részét. 

Az építkezéssel kapcsolatban azonban számos felhasználó kritikát fogalmazott meg.

„Donald Trump most hivatalosan is a Fehér Ház egy részét bontja le, hogy helyet csináljon a 200 millió dolláros arany báltermének – miközben az amerikaiak nem tudják megfizetni az élelmiszereket, és a kormány még mindig le van állítva” – írta Bryan Tyler Cohen podcaster az X-en, a fotót is megosztva.

Nyitókép: Pedro UGARTE / AFP

Tuners
2025. október 21. 16:11
250 millió dolláros bálterem - az amerikaiaknak nem telik élelmiszerre. Gondolom amikor Biden tíz, sőt százmilliárdokat küldött ukrajnába biankó csekkeken azzal nem volt semmi gondja a posztolónak….
schulczgabor.main
2025. október 21. 16:00
bonthatnának inkább pár brüsszeli épületet, nem baj ha benne van pár emberke...
massivement5
2025. október 21. 15:50
Tramplit ismerve, ízléses nem lesz. De egyrészt legalább nem stadiont épít, másrészt azért a 250M USD az nem annyi az USA kormányának, kiadás szintjén, mint a sokkal csóróbb, lefingottabb Magyarországon, ahol hasonló összegek folynak értelmetlen látványberuházásokra. A dagadt szotyistábornok elmeháborodottsága sokszorta jobban elfajult már, Tramplinak szerencsére limitált az elnöki hivatali ideje.
londonbaby
2025. október 21. 15:39
Dehogy bontják ugyan már... . Poloska rágott be hogy nem hívták meg a magyar béke csúcsra !!
