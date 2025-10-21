Bontják a Fehér Házat: itt vannak ez első képek

Hétfő délután széles körben terjedni kezdett a közösségi médiában egy új fotó, amely a Fehér Ház keleti szárnyának részleges bontását mutatja. A bontás összefüggésben áll azzal, hogy Donald Trump elnök egy új, 250 millió dolláros bálterem építését tervezi.

Donald Trump is now officially demolishing part of the White House to make room for his $200 million golden ballroom.



This comes as Americans can’t afford groceries and the government is still shut down. pic.twitter.com/0NZlxgdMfk — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) October 20, 2025

A képen jól látszik, hogy építőmunkások markológépekkel bontják le a Fehér Ház keleti szárnyának egy részét.

Az építkezéssel kapcsolatban azonban számos felhasználó kritikát fogalmazott meg.

„Donald Trump most hivatalosan is a Fehér Ház egy részét bontja le, hogy helyet csináljon a 200 millió dolláros arany báltermének – miközben az amerikaiak nem tudják megfizetni az élelmiszereket, és a kormány még mindig le van állítva” – írta Bryan Tyler Cohen podcaster az X-en, a fotót is megosztva.